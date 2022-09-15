Загадкова, як і Плутон. Вчені розповіли, як можна дістатися до Дев'ятої планети

Вчені вважають, що політ до, поки гіпотетичної, дев'ятої планети Сонячної системи, може призвести до багатьох важливих відкриттів.

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Міжнародна група вчених представила нове дослідження, в якому запропонувала свої варіанти організації місії до гіпотетичної дев'ятої планети або, як її ще називають, планети X, пише Phys.

Нове моделювання вчених показує, що таємнича теоретична дев'ята планета Сонячної системи знаходиться десь на відстані 400 астрономічних одиниць від Сонця. Це приблизно 60 млрд кілометрів. Для порівняння, тепер уже карликова планета Плутон знаходиться на відстані в середньому 6 млрд км від Сонця.

Дослідники припускають, що відправка космічного апарату до Дев'ятої планети може принести багато наукових відкриттів, як це вже було у випадку з Плутоном, коли у 2015 році його відвідав космічний апарат "нові горизонти". Але чи існує насправді Планета Х?

"Вірогідність її існування досить висока. Принаймні ми знаємо про скупчення транснептунових об'єктів, які знаходяться під впливом більшого невідомого об'єкта. І може бути це та сама Дев'ята планета", — говорить Манавсі Лінгам з Технологічного інституту штату Флорида, США.

До того, як космічний апарат "Нові горизонти" прибув до Плутона у 2015 році, єдиними зображеннями цієї карликової планети були нечіткі знімки з наземних телескопів, і навіть космічний телескоп Габбл не міг надати якісніших фотографій.

[ + – ] До того, як космічний апарат "Нові горизонти" прибув до Плутона у 2015 році, єдиними зображеннями цієї карликової планети були нечіткі знімки з наземних телескопів, і навіть космічний телескоп Габбл не міг надати якісніші фотографії Фото: NASA

Вчені мали надто мало інформації про Плутон, поки не отримали нові дані з космічного апарату NASA. Але чи можуть здивувати вчених дані, які отримає майбутній космічний апарат після відвідин Дев'ятої планети?

"Навіть найпотужніші телескопи не можуть дати такого точного уявлення про такий далекий об'єкт, як гіпотетична дев'ята планета Сонячної системи. Це може зробити тільки космічний апарат. Так, цілком можливо, що він отримає справді дивовижну інформацію", — каже Ендрю Хейн із Люксембурзького університету. .

Щоб дістатись Дев'ятої планети, вчені пропонують кілька варіантів майбутніх місій. Зокрема, новий космічний апарат повинен бути оснащеним особливим типом двигуна, можливо з ядерною установкою, або ж його приводитиме в рух лазерне вітрило. Це світлове вітрило, яке допомагатиме апарату розігнатися до дуже високих швидкостей за допомогою променів лазера, які запустять із Землі.

[ + – ] Щоб дістатись Дев'ятої планети, вчені пропонують кілька варіантів майбутніх місій. Зокрема, новий космічний апарат повинен буде оснащений особливим типом двигуна, можливо з ядерною установкою, або ж його приводитиме в рух лазерне вітрило Фото: Девятая планета

За оцінками вчених, щоб дістатися до Дев'ятої планети апарату знадобиться від 40 до 100 років. Але в разі використання лазерного вітрила, апарат зможе долетіти до цієї планети за 6-7 років.

Зараз Дев'ята планета залишається суто гіпотетичним членом Сонячної системи. Але чи не завадить величезна кількість часу, яка потрібна для того, щоб дістатися туди з використанням звичайних двигунів, потенційно відвідати цей таємничий об'єкт, розташований так далеко від Сонця?

"Хоча ми вважаємо, що мінімальний час польоту становить 40–50 років, цей час польоту не повинен бути для нас перешкодою. Ті ж "Вояджери" перебувають у космосі вже 45 років, і все ще надсилають дані на Землю. Ймовірна місія до Дев'ятої планети зробить революцію у нашому розумінні зовнішньої частини Сонячної системи", — говорить Лінгам.

Як уже писав Фокус, вчені знайшли за Нептуном новий загадковий об'єкт, і він може допомогти виявити Дев'яту планету.

Також Фокус писав про те, що моделювання вчених показало, що за Нептуном може бути планета, яка за розмірами нагадує Землю.