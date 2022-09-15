Загадочная, как и Плутон. Ученые рассказали, как можно добраться к Девятой планете

Ученые считают, что полет к, пока что гипотетической, девятой планете Солнечной системы, может привести к многим важным открытиям.

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Международная группа ученых представила новое исследование, в котором предложила свои варианты организации миссии к гипотетической Девятой планете или, как ее еще называют, Планете X, пишет Phys.

Новое моделирование ученых показывает, что таинственная теоретическая девятая планета Солнечной системы находится где-то на расстоянии в 400 астрономических единиц от Солнца. Это примерно 60 млрд км. Для сравнения, теперь уже карликовая планета Плутон, находится на расстоянии в среднем 6 млрд км от Солнца.

Исследователи предполагают, что отправка космического аппарата к Девятой планете может принести много научных открытий, как это уже было в случае с Плутоном, когда его посетил в 2015 году космический аппарат "новые горизонты". Но существует ли на самом деле Планета Х?

"Вероятность ее существования достаточно высока. По крайней мере мы знаем о скоплении транснептуновых объектов, которые находятся под влиянием более крупного неизвестного объекта. И может быть это та самая Девятая планета", — говорит Манавси Лингам из Технологического института штата Флорида, США.

До того, как космический аппарат "Новые горизонты" прибыл к Плутону в 2015 году, единственными изображениями этой карликовой планеты, были нечеткие снимки с наземных телескопов, и даже космический телескоп Хаббл не мог предоставить более качественные фотографии.

[ + – ] До того, как космический аппарат "Новые горизонты" прибыл к Плутону в 2015 году, единственными изображениями этой карликовой планеты, были нечеткие снимки с наземных телескопов, и даже космический телескоп Хаббл не мог предоставить более качественные фотографии Фото: NASA

Ученые имели слишком мало информации о Плутоне, пока не были получены новые данные с космического аппарата NASA. Но могут ли также удивить ученых данные, которые получит будущий космический аппарат после посещения Девятой планеты?

"Даже самые мощные телескопы не могут дать такого точного представления о таком далеком объекте, как гипотетическая девятая планета Солнечной системы. Это может сделать только космический аппарат. Да, вполне возможно, что он получит действительно удивительную информацию", — говорит Эндрю Хейн из Люксембургского университета.

Чтобы добраться к Девятой планете, ученые предлагают несколько вариантов будущих миссий. В частности, новый космический аппарат должен будет оснащен особым типом двигателя, возможно с ядерной установкой, или же его будет приводить в движение лазерный парус. Это световой парус, который будет помогать аппарату разогнаться до очень высоких скоростей с помощью лучей лазера, которые будут запущены с Земли.

[ + – ] Чтобы добраться к Девятой планете, ученые предлагают несколько вариантов будущих миссий. В частности, новый космический аппарат должен будет оснащен особым типом двигателя, возможно с ядерной установкой, или же его будет приводить в движение лазерный парус Фото: UniverseToday

По оценкам ученых, чтобы добраться до Девятой планеты аппарату понадобится от 40 до 100 лет. Но при использовании лазерного паруса, аппарат сможет долететь к этой планете за 6-7 лет.

На данный момент Девятая планета остается чисто гипотетическим членом Солнечной системы. Но не помешает ли огромное количество времени, необходимое для того, чтобы добраться туда с использованием обычных двигателей, потенциально посетить этот таинственный объект, расположенный так далеко от Солнца?

"Хотя мы считаем, что минимальное время полета составляет 40–50 лет, это время полета не должно быть для нас препятствием. Те же "Вояджеры" находятся в космосе уже 45 лет, и все еще присылают данные на Землю. Предполагаемая миссия к Девятой планете произведет революцию в нашем понимании внешней части Солнечной системы", — говорит Лингам.

Как уже писал Фокус, ученые нашли за Нептуном новый загадочный объект, и он может помочь обнаружить Девятую планету.

Также Фокус писал о том, что моделирование ученых показало, что за Нептуном может находится планета, которое по размерам напоминает Землю.