Спостереження і таємниці НЛО: що відомо про існування непізнаних літальних об'єктів

Пентагон і NASA практично визнали існування НЛО, припустивши, що невідомі літальні об'єкти які люди спостерігають над різними точками планети, мають неземне походження. Невже одержано доведені факти існування позаземних цивілізацій?

Термінологія змінилася: зовсім недавно НЛО (невідомі літальні об'єкти) стали називати невідомими повітряними явищами. Але суті це не змінює. Ці загадкові літальні об'єкти продовжують зберігати свою головну таємницю: ми, як і раніше, не знаємо, що таке НЛО і звідки вони взялися. Довгий час тих, хто приймався говорити про НЛО (деякі бачать у цих об'єктах "літальні тарілки") називали якщо не божевільними, то точно прихильниками теорії змови. Які ж докази існування НЛО відомі сьогодні?

В останні роки ставлення до НЛО та ідеї існування позаземних цивілізацій різко змінилося. Багато вчених відкрито заявляють про те, що ці об'єкти вимагають ретельного вивчення. Американським пілотам навіть рекомендують повідомляти командування про дивні явища, які вони спостерігають під час польотів.

Пентагон і NASA у 2022 році заявили про те, що активно вивчатимуть усі відомі їм випадки появи НЛО, щоб з'ясувати: чи мають вони позаземне походження і це транспортні засоби інопланетян, чи ці об'єкти є секретною розробкою однієї з країн світу. Тим самим головна військова та космічна структури США визнали ймовірність існування НЛО. Чому це сталося саме зараз і як давно людство веде спостереження за невідомими літальними об'єктами?

[ + – ] Перші публікації в ЗМІ описували НЛО як "літальні диски" або "літальні тарілки" Фото: Pexels

Спостереження за НЛО: перші свідчення та Розуельський інцидент

З давніх-давен люди дивилися в небо і бачили там метеори і комети, що пролітали. Тисячоліттями це вважалося чимось надприродним і незвіданим, тобто небесні тіла, цілком зрозумілі для нас — це були перші "НЛО" в давнину.

Початок популярності феномена НЛО та більш пильної до них уваги варто шукати у період Другої світової війни. Саме тоді американські та англійські пілоти вперше повідомили про те, що вони бачили дивні об'єкти в небі над Європою чи на Тихоокеанському театрі військових дій.

Ще частіше говорити про НЛО стали після того, як влітку 1947 року американський бізнесмен Кеннет Арнольд під час польоту на своєму літаку побачив у небі над США дев'ять блискучих об'єктів, що летіли з великою швидкістю. Американські ЗМІ розтиражували цю новину, описуючи дивні об'єкти як "літальні диски" або "літальні тарілки". Відтоді ця назва закріпилася за НЛО і багато людей їх собі так і уявляють.

Того ж літа 1947 року трапилася ще одна важлива подія в історії про НЛО. Неподалік міста Розуелл у штаті Нью-Мексико, біля американської військової бази було виявлено уламки якогось апарату. Цю історію також підхопили ЗМІ — і так з'явилася версія про те, що американські військові нібито виявили космічний корабель інопланетян, ще й із представником позаземного розуму на борту: але це все приховують! Принаймні досі цю версію підтримують деякі прихильники теорії змови навколо НЛО.

[ + – ] Розуелл, штат Нью-Мексико. Саме тут нібито був виявлений інопланетний корабель, що розбився: явний доказ існування НЛО Фото: space.com

Офіційно американські військові ще у 1947 році заявили, що біля Розуелла розбився звичайний метеозонд. Але багато хто вважав, що це пояснення — просто "завіса" над справжньою таємницею. Відтоді Розуелл залишається культовим місцем для всіх, хто переконаний у існуванні НЛО та прибульців. У масовій культурі справжнім підживленням для історії про те, що це все ж таки був інопланетний корабель і що уряд США приховує правду, через 45 років став серіал "Секретні матеріали", де історія про Розуельський інцидент представлена більш ніж докладно. А народ пішла фраза: I want to believe, "Я хочу вірити".

[ + – ] Серіал "Секретні матеріали": агент Малдер у пошуках НЛО пробирається до Зони-51

І в самому серіалі, і задовго до його появи, та й через роки, прихильники теорії змови стверджували, що на секретному військовому об'єкті під назвою "Зона 51", що знаходиться в штаті Невада, ведеться вивчення інопланетян та їх космічних кораблів.

[ + – ] З середини ХХ століття на секретному військовому об'єкті "Зона 51" у штаті Невада нібито ведеться вивчення інопланетян та їх космічних кораблів Фото: space.com

Імовірність існування НЛО: проєкти ВПС США

Перші спроби вивчити феномен НЛО американські військові зробили у тому 1947 році. Для цієї мети був створений проєкт Sign ("Знак"), наступного року з'явився проєкт Grudge ("Недоброзичливість"), але наймасштабнішим проєктом з вивчення невідомих літальних об'єктів став проєкт під назвою Blue Book ("Синя книга"). З 1952 по 1969 роки американські військові вивчили понад 12 тисяч свідчень існування НЛО, дослідивши свідчення очевидців, дані фото- та відеозйомки невідомих літальних об'єктів. До речі, деякі свідки цих явищ навіть заявляли, що стали жертвою викрадення інопланетянами.

Така тривала увага до невідомих літальних об'єктів (як і масштабні бюджети всіх трьох проєктів) може означати лише одне: у США офіційно визнали, що НЛО існують. Але чи стосуються вони інопланетян? Така можливість не виключалася. Хоча були й інші версії (насамперед шпигунство).

Після 17 років вивчення всіх свідчень про зустріч з НЛО у межах проєкту Blue Book американські дослідники дійшли думки, що майже всі невідомі літальні об'єкти пояснюються природними явищами. Проте військові не змогли пояснити походження 700 НЛО. І знову було заявлено, що жоден із цих об'єктів не є позаземною технологією, а найголовніше не загрожує безпеці США.

Чи була ця заява зроблена для того, щоб просто заспокоїти громадськість, а реальні факти існування НЛО, як і раніше, являють інтерес для військових? Не виключено.

Пентагон визнав існування НЛО

Починаючи з 2004 по 2021 багато пілотів американських військових літаків повідомляли про те, що вони бачили в небі невідомі літальні об'єкти. Вони мали різну форму, але рухалися з величезною швидкістю і могли маневрувати так, як це не здатний робити жоден із відомих літальних апаратів. Пілоти навіть робили фотографії та відео цих невідомих об'єктів.

[ + – ] Відео, яке ймовірно підтверджує реальне існування НЛО

У 2007 році уряд США доручив Пентагону зайнятися дослідженням НЛО (або, як їх почали називати нейтрально, непізнаних повітряних явищ). Секретна програма під назвою Advanced Aerospace Threat Identification Program тривала до 2012 року — громадськості про неї стало відомо лише у 2017 році. Пізніше з'явилася інформація про те, що американські військові продовжували вивчення доказів існування НЛО, а в 2020 році Пентагон створив спеціальний відділ, який знову направив усі зусилля для вивчення феномену невідомих літальних об'єктів.

Метою нового дослідження стало збирання всіх наявних свідчень спостереження за невідомими повітряними явищами та їх систематизація. Нова дослідницька програма повинна з'ясувати природу невідомих літальних об'єктів, їх походження і, головне, чи загрожують вони національній безпеці США.

[ + – ] Метою нового дослідження став збір усіх наявних свідчень спостереження за невідомими повітряними явищами та їх систематизація Фото: Forbes

Актуальні свідоцтва про існування НЛО

У червні 2021 року розвідувальне управління Міноборони США представило звіт, в якому йшлося про 144 випадки зустрічі з НЛО, які зафіксували американські військові в період з листопада 2004 до березня 2021 року.

У звіті сказано, що 18 із 144 невідомих літальних об'єктів справді викликають особливий інтерес, оскільки вони рухалися в небі дуже незвично і такі рухи справді важко пояснити. Усі інші явища і залишилися без пояснення. Лише один об'єкт із 144 був визнаний великою повітряною кулею.

Водночас у звіті є застереження: фіксація незрозумілих повітряних явищ може бути викликана збоями в роботі спостережних приладів або помилкою у сприйнятті реальності спостерігачами.

Ще одне можливе пояснення — підступи ворогів. У звіті Міноборони США сказано, що НЛО можуть мати земне походження і насправді це передові технологічні досягнення однієї з країн світу. У такому разі ці явища можуть становити загрозу безпеці США.

Так чи інакше, американські військові заявили, що, як і раніше, необхідний ретельніший аналіз отриманих даних щодо доказів існування НЛО. Отже, спостереження та дослідження продовжать.

Про те, що невідомі літальні об'єкти можуть мати позаземне походження у звіті прямо не йдеться, але така версія озвучена в розділі "інші можливі пояснення НЛО". І, можливо, для прихильників версії про існування позаземних цивілізацій це найважливіший фрагмент у всьому тексті.

[ + – ] Представники американської розвідки розповіли, що у них є 400 схильних до спостереження НЛО Фото: Скриншот

Слухання у Конгресі США щодо фактів існування НЛО

У травні 2022 року Конгрес США запросив представників Пентагону для того, щоб вони розповіли про те, що їм відомо про випадки появи НЛО і чим, на їхню думку, ці об'єкти. І представники американської розвідки розповіли, що у них є 400 схильних до спостереження НЛО або, як їх тепер називають, непізнаних повітряних явищ.

При цьому військові визнали, що досі точно встановити походження НЛО не вдалося — і що вони собою являють, також неясно. Говорити про зв'язок НЛО з діяльністю представників позаземного розуму поки що не можна: достовірних доказів поки не виявлено або їх взагалі не існує.

Тож принаймні в публічних заявах Пентагон продовжує наполягати на тому, що всі невідомі явища мають земне походження і, швидше за все, НЛО — це сучасні секретні літальні апарати, "заслані" до США однієї з країн-суперниць. Але…

Вже в липні 2022 року Міністерство оборони США заявило про створення нового відділу, який займатиметься подальшим вивченням та систематизацією випадків появи НЛО у повітрі, воді та навіть космосі.

[ + – ] Тільки з 1952 по 1969 роки американські військові вивчили понад 12 тисяч свідчень про існування НЛО Фото: Pexels

NASA визнало існування НЛО

Американське космічне агентство на початку літа 2022 року також створило спеціальну групу з вчених, які займатимуться вивченням НЛО. Їхня головна мета — з'ясувати, чи справді ці явища мають стосунок до Землі, чи все ж таки це інопланетні літальні апарати.

У NASA збирають усі свідчення зустрічі з НЛО від цивільних осіб та військових, щоб провести ретельний аналіз цієї інформації та надати результати свого дослідження у 2023 році. Тож чекати на нові спростування — чи докази існування НЛО залишилося недовго.

НЛО: ознаки та знаки від інопланетян

[ + – ] Після Розуельського інциденту народилася версія про те, що американські військові нібито виявили космічний корабель інопланетян, ще й із представником позаземного розуму на борту. Фото: BBC

Прямих та бездоганних доказів того, що НЛО — це позаземні об'єкти, немає. Проте, деякі вчені, та й багато звичайних людей продовжують вірити в те, що ці літальні об'єкти все ж таки прибули до нас з космосу і є транспортними засобами інопланетян. І незважаючи на величезні досягнення сучасної науки у сфері досліджень космосу, жодних ознак існування позаземних цивілізацій також не було виявлено.

Але пошуки продовжуються, і є вчені, які сподіваються все-таки хоча б зловити сигнал від позаземного розуму або виявити розумне життя на одній із тисяч відкритих планет.

За матеріалами Space, The Conversation, Science, The Washington Post.

