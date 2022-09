Наблюдения и тайны НЛО: что известно о существовании неопознанных летающих объектов

Пентагон и NASA практически признали существование НЛО, допустив, что неопознанные летающие объекты, которые люди наблюдают над разными точками планеты, имеют неземное происхождение. Неужели получены доказанные факты существования внеземных цивилизаций?

Терминология изменилась: совсем недавно НЛО (неопознанные летающие объекты) стали называть неопознанными воздушными явлениями. Но сути это не меняет. Эти загадочные летающие объекты продолжают хранить свою главную тайну: мы по-прежнему не знаем, что такое НЛО и откуда они взялись. Долгое время тех, кто принимался говорить об НЛО (некоторые видят в этих объектах "летающие тарелки") называли если не сумасшедшими, то точно приверженцами теории заговора. Какие же доказательства существования НЛО известны на сегодняшний день?

В последние годы отношение к НЛО и идее существования внеземных цивилизаций резко изменилось. Многие ученые открыто заявляют о том, что эти объекты требуют тщательного изучения. Американским пилотам даже рекомендуют сообщать командованию о странных явлениях, которые они наблюдают во время полетов.

Пентагон и NASA в 2022 году заявили о том, что будут активно изучать все известные им случаи появления НЛО, чтобы выяснить: имеют ли они внеземное происхождение и это транспортные средства инопланетян, или же эти объекты являются секретной разработкой одной из стран мира. Тем самым главная военная и космическая структуры США признали вероятность существования НЛО. Почему это произошло именно сейчас и как давно человечество ведет наблюдения за неопознанными летающими объектами?

[ + – ] Первые публикации в СМИ описывали НЛО как "летающие диски" или "летающие тарелки" Фото: Pexels

Наблюдения за НЛО: первые свидетельства и Розуэлльский инцидент

С незапамятных времен люди смотрели в небо и видели там пролетающие метеоры и кометы. Тысячелетия это считалось чем-то сверхъестественным и неизведанным, то есть небесные тела, вполне понятные для нас — это и были первые "НЛО" в древности.

Начало популярности феномена НЛО и более пристального к ним внимания стоит искать в период Второй мировой войны. Именно тогда американские и английские пилоты впервые сообщили о том, что они видели странные объекты в небе над Европой или же на Тихоокеанском театре военных действий.

Еще чаще говорить об НЛО стали после того, как летом 1947 года американский бизнесмен Кеннет Арнольд во время полета на своем самолете увидел в небе над США 9 блестящих объектов, которые летели с большой скоростью. Американские СМИ растиражировали эту новость, описывая странные объекты как "летающие диски" или "летающие тарелки". С тех пор это название закрепилось за НЛО и многие люди их себе так и представляют.

Тем же летом 1947 года случилось еще одно важное событие в истории об НЛО. Недалеко от города Розуэлл в штате Нью-Мексико, возле американской военной базы были обнаружены обломки какого-то аппарата. Эту историю также подхватили СМИ — и так родилась версия о том, что американские военные якобы обнаружили космический корабль инопланетян, еще и с представителем внеземного разума на борту: но это все скрывают! По крайней мере, до сих пор эту версию поддерживают некоторые сторонники теории заговора вокруг НЛО.

[ + – ] Розуэлл, штат Нью-Мексико. Именно здесь якобы был обнаружен разбившийся инопланетный корабль: явное доказательство существования НЛО Фото: space.com

Официально американские военные еще в 1947 году заявили, что возле Розуэлла разбился обычный метеозонд. Но многие посчитали, что это объяснение — просто "завеса" над настоящей тайной. С тех пор Розуэлл остается культовым местом для всех, кто убежден в существовании НЛО и пришельцев. В массовой культуре настоящей подпиткой для истории о том, что это все же был инопланетный корабль и что правительство США скрывает правду, 45 лет спустя стал сериал "Секретные материалы", где история про Розуэлльский инцидент представлена более чем подробно. А в народ ушла фраза: I want to believe, "Я хочу верить".

[ + – ] Сериал "Секретные материалы": агент Малдер в поисках НЛО пробирается в Зону-51

И в самом сериале, и задолго до его появления, да и годы спустя, сторонники теории заговора утверждали, что на секретном военном объекте под названием "Зона 51", который находится в штате Невада, идет изучение инопланетян и их космических кораблей.

[ + – ] С середины ХХ века на секретном военном объекте "Зона 51" в штате Невада якобы ведется изучение инопланетян и их космических кораблей Фото: space.com

Вероятность существования НЛО: проекты ВВС США

Первые попытки изучить феномен НЛО американские военные предприняли в том самом 1947 году. Для этой цели был создан проект Sign ("Знак"), в следующем году появился проект Grudge ("Недоброжелательность"), но самым масштабным проектом по изучению неопознанных летающих объектов стал проект под названием Blue Book ("Синяя книга"). С 1952 по 1969 годы американские военные изучили более 12 тысяч свидетельств существования НЛО, исследовав показания очевидцев, данные фото- и видеосъемки неопознанных летающих объектов. Кстати, некоторые свидетели этих явлений даже заявляли о том, что стали жертвой похищения инопланетянами.

Такое продолжительное внимание к неопознанным летающим объектам (как и масштабные бюджеты всех трех проектов) может означать только одно: в США официально признали, что НЛО существуют. Но имеют ли они отношение к инопланетянам? Такая возможность не исключалась. Хотя были и иные версии (в первую очередь, шпионаж).

После 17 лет изучения всех свидетельств о встрече с НЛО в рамках проекта Blue Book американские исследователи пришли к мнению, что почти все неопознанные летающие объекты объясняются природными явлениями. Тем не менее, военные не смогли объяснить происхождение 700 НЛО. И вновь было заявлено, что ни один из этих объектов не является внеземной технологией, а самое главное не представляет угрозы для безопасности США.

Было ли это заявление сделано для того, чтобы просто успокоить общественность, а реальные факты существования НЛО по-прежнему представляют интерес для военных? Не исключено.

Пентагон признал существование НЛО

Начиная с 2004 по 2021 год многие пилоты американских военных самолетов сообщали о том, что они видели в небе неизвестные летающие объекты. Они имели разную форму, но двигались с огромной скоростью и могли маневрировать так, как это не способен делать ни один из известных летательных аппаратов. Пилоты даже делали фотографии и видео этих неопознанных объектов.

[ + – ] Видео, которое предположительно подтверждает реальное существование НЛО

В 2007 году правительство США поручило Пентагону заняться исследованием НЛО (или, как их стали называть нейтрально, неопознанных воздушных явлений). Секретная программа под названием Advanced Aerospace Threat Identification Program длилась до 2012 года — общественности о ней стало известно только в 2017 году. Позже появилась информация о том, что американские военные продолжали изучение доказательств существования НЛО, а в 2020 году Пентагон создал специальный отдел, который снова направил все усилия для изучения феномена неопознанных летающих объектов.

Целью нового исследования стал сбор всех имеющихся свидетельств наблюдения за неопознанными воздушными явлениями и их систематизация. Новая исследовательская программа должна выяснить природу неопознанных летающих объектов, их происхождение и, главное, представляют ли они угрозу для национальной безопасности США.

[ + – ] Целью нового исследования стал сбор всех имеющихся свидетельств наблюдения за неопознанными воздушными явлениями и их систематизация Фото: Forbes

Актуальные свидетельства существования НЛО

В июне 2021 года разведывательное управление Минобороны США представило отчет, в котором говорилось о 144 случаях встречи с НЛО, которые зафиксировали американские военные в период с ноября 2004 по март 2021 года.

В отчете сказано, что 18 из 144 неопознанных летающих объектов действительно вызывают особый интерес, поскольку они двигались в небе очень необычно и подобные движения действительно сложно объяснить. Все остальные явления так и остались без объяснения. Только 1 объект из 144 был признан большим воздушным шаром.

Важно

5G, опасные вакцины и плоская земля. Изучаем теории заговора и готовим шапочки из фольги

В то же время в отчете есть оговорка: фиксация необъяснимых воздушных явлений может быть вызвана сбоями в работе наблюдательных приборов или же ошибкой в восприятии реальности наблюдателями.

Еще одно возможное объяснение — происки врагов. В отчете Минобороны США сказано, что НЛО могут иметь земное происхождение и на самом деле это передовые технологические достижения "одной из стран мира". В таком случае эти явления могут представлять угрозу безопасности США.

Так или иначе, американские военные заявили, что по-прежнему необходим более тщательный анализ полученных данных относительно доказательств существования НЛО. А значит, наблюдения и исследования будут продолжены.

О том, что неопознанные летающие объекты могут иметь внеземное происхождение в отчете прямо не говорится, но такая версия озвучена в разделе "другие возможные объяснения происхождения НЛО". И, возможно, для сторонников версии о существовании внеземных цивилизаций это — самый важный фрагмент во всем тексте.

[ + – ] Представители американской разведки рассказали, что у них есть 400 подверженных наблюдения НЛО Фото: Скриншот

Слушания в Конгрессе США по поводу фактов существования НЛО

В мае 2022 года Конгресс США пригласил представителей Пентагона для того, чтобы они рассказали о том, что им известно о случаях появления НЛО и чем, по их мнению, являются эти объекты. И представители американской разведки рассказали, что у них есть 400 подверженных наблюдения НЛО или, как их теперь называют, неопознанных воздушных явлений.

При этом военные признали, что до сих пор точно установить происхождение НЛО не удалось — и что они собой представляют, также неясно. Говорить о связи НЛО с деятельностью представителей внеземного разума также пока нельзя: достоверных доказательств пока не обнаружено или их вообще не существует.

Так что по крайней мере в публичных заявлениях Пентагон продолжает настаивать на том, что все неизвестные явления имеют земное происхождение и скорее всего НЛО — это современные секретные летательные аппараты, "засланные" в США одной из стран-соперниц. Но…

Уже в июле 2022 года Министерство обороны США заявило о создании нового отдела, который будет заниматься дальнейшим изучением и систематизацией случаев появления НЛО в воздухе, воде и даже космосе.

[ + – ] Только с 1952 по 1969 годы американские военные изучили более 12 тысяч свидетельств существования НЛО Фото: Pexels

NASA признало существование НЛО

Американское космическое агентство в начале лета 2022 года также создало специальную группу из ученых, которые будут заниматься изучением НЛО. Их главная цель – выяснить, действительно ли эти явления имеют отношение к Земле, или все же это инопланетные летательные аппараты.

В NASA собирают все свидетельства встречи с НЛО от гражданских лиц и военных, чтобы провести тщательный анализ этой информации и предоставить результаты своего исследования в 2023 году. Так что ждать новых опровержений — или доказательств существования НЛО осталось недолго.

НЛО: признаки и знаки от инопланетян

[ + – ] После Розуэлльского инцидента родилась версия о том, что американские военные якобы обнаружили космический корабль инопланетян, еще и с представителем внеземного разума на борту Фото: BBC

Прямых и безупречных доказательств того, что НЛО – это внеземные объекты, нет. Тем не менее, некоторые ученые, да и много обычных людей продолжают верить в то, что эти летающие объекты все же прибыли к нам из космоса и являются транспортными средствами инопланетян. И несмотря на огромные достижения современной науки в сфере исследований космоса, никаких признаков существования внеземных цивилизаций так же не было обнаружено.

Но поиски продолжаются, и есть ученые, которые надеются все же хотя бы поймать сигнал от внеземного разума или же обнаружить разумную жизнь на одной из тысяч открытых планет.

По материалам Space, The Conversation, Science, The Washington Post.

Важно