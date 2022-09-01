Фокус собрал самые выдающиеся космические миссии и аппараты, которые когда-либо запускал в космос человек. Возможно, именно они позволят человечеству стать хозяевами галактики в будущем.

ТОП-12 космических аппаратов и спутников планет. Корабль "Восток-1"

[ + – ] Космический корабль "Восток-1" Фото: ESA

Именно с этой миссии началось освоение космоса человечеством. Советский космический корабль "Восток-1" поднял на околоземную орбиту летчика-космонавта Юрия Гагарина.

Запуск состоялся 12 апреля 1961 года, когда капсула "Восток-3КА" вывела на орбиту вокруг Земли первого в мире человека. Юрий Гагарин провел в полете 108 минут, а после его капсула приземлилась примерно в 280 км от стартовой площадки Байконур.

Полет первого человека на орбиту транслировался по советскому радио, за ним следили миллионы людей. Миссия "Восток-1" стала большим прорывом в рамках космической гонки между США и СССР.

ТОП-12 космических аппаратов и спутников планет. Аппарат "Аполлон-11"

[ + – ] Космический аппарат "Аполлон-11" Фото: NASA

Ни один рейтинг лучших космических аппаратов или спутников не был бы полным без упоминания миссии "Аполлон", в частности, космического аппарата "Аполлона-11".

Пилотируемый космический корабль "Аполлон-11" в июле 1969 года доставил первого человека на спутник Земли — Луну. Также это была первая посадка рукотворного аппарата на поверхность другого небесного тела. Тогда на Луну высадились два американских космонавта – Нил Армстронг и Базз Олдрин. На окололунной орбите их ожидал пилот командного модуля Майкл Коллинз.

Все последующие космические корабли и даже спутники в этом рейтинге так или иначе связаны с технологиями, которые использовались в разработке "Аполлона-11".

За высадкой человека на Луну следили миллионы телезрителей, при том, что на то время телевидение само по себе было значительным новшеством. Фактически, миссия "Аполлона-11" положила конец космической гонке, что в свою очередь, приблизило завершение холодной войны между США и СССР.

ТОП-12 космических аппаратов и спутников планет. Международная космическая станция (МКС)

[ + – ] Международная космическая станция (МКС) – это самый крупный и сложный искусственный спутник Земли Фото: NASA

Международная космическая станция – это самый крупный и сложный искусственный спутник Земли, который когда-либо покидал атмосферу планеты.

На протяжении более двух десятилетий МКС стала домом для астронавтов из США, Европы, Японии и России. МКС является орбитальной научной лабораторией, где ее экипаж проводит различные эксперименты в условиях микрогравитации и враждебных условиях космоса.

В ноябре 1998 года на орбиту был выведен первый функционально-грузовой блок "Заря". Его построила Россия, но профинансировали NASA. С тех пор, вплоть до 2021 года, МКС обрастала все новыми и новыми научными, грузовыми и прочими модулями.

Кроме технологического прорыва, человечество также обязано МКС своими знаниями, которые помогут в будущем колонизировать другие планеты и путешествовать в далеком космосе. Именно благодаря снимкам с МКС мы так хорошо знаем, как выглядит из космоса наша маленькая голубая планета.

[ + – ] Именно благодаря снимкам с МКС мы так хорошо знаем, как выглядит Земля из космоса Фото: Pixabay

ТОП-12 космических аппаратов и спутников планет. "Вояджер-1" и "Вояджер-2"

[ + – ] Космические аппараты "Вояджер-1" и "Вояджер-2" Фото: NASA/JPL-Caltech

Два космических аппарата "Вояджер-1" и "Вояджер-2" запустили в космос в далеком 1977 году. Уже 45 лет оба аппарата работают и передают новые данные на Землю, находясь далеко в Солнечной системе.

Изначально в задачи двух аппаратов входило изучение самых удаленных планет Солнечной системы – Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Но в 2012 году "Вояджер-1" пересек гелиопаузу – границу, за которой влияние нашего Солнца ослабевает. "Вояджер-2" пересек эту же черту в 2018 году.

И аппараты продолжают свой путь через космос. Например, сейчас скорость полета "Вояджер-1" составляет 55 тысяч км/ч.

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Таким образом "Вояджеры" забрались дальше любого рукотворного объекта в истории человечества. Благодаря им люди узнали, что Юпитер обладает кольцами, а поверхность Европы сформирована из плотной корки льда.

Самый последний снимок "Вояджер-1" сделал в 1990 году, после этого камеры космического аппарата были навсегда отключены. Космический аппарат развернулся к внутренней части Солнечной системы и сделал снимок Земли. Этот снимок известный астрофизик Карл Саган назвал "бледно-голубой точкой", именно так выглядит наша планета с расстояния в 5,9 млрд км.

[ + – ] Снимок Земли с расстояния в 5,9 млрд км, который сделал "Вояджер-1". Фото: NASA/JPL-Caltech

По сей день фотография "бледно-голубой точки" остается самым отдаленным изображением Земли.

ТОП-12 космических аппаратов и спутников планет. Межпланетная станция "Марс-Экспресс"

[ + – ] Межпланетная станция "Марс-Экспресс" Фото: NASA

Автоматическая межпланетная станция Европейского космического агентства была запущена в июне 2003 году для исследования Марса. По сути, аппарат "Марс-Экспресс" стал искусственным спутником Красной планеты.

Уже в декабре того же года станция успешно вышла на орбиту вокруг Марса. Научные исследования удалось начать в начале 2004 года. В рамках миссии также был запущен спускаемый аппарат "Бигль-2", названный в честь корабля, на котором Чарльз Дарвин отправился в экспедицию. Но позже связь с аппаратом "Бигль-2" была потеряна.

Космический аппарат "Марс-Экспресс" оснащен семью приборами, которые помогают людям изучать атмосферу и климат Марса, а также его минералогию и геологию.

За годы своей работы "Марс-Экспресс" смог найти метан в атмосфере Красной планеты, создать карту полярного льда, а также найти возможное местонахождение подземных вод под южным полюсом. Кроме этого, аппарату удалось ближе остальных пролететь мимо спутника Марса Фобосу.

ТОП-12 космических аппаратов и спутников планет. Телескоп Хаббл

[ + – ] Космический телескоп NASA "Хаббл" Фото: ESA

Космический телескоп NASA "Хаббл" – это автоматическая обсерватория, которая находится на орбите Земли. Она стала первой в своем роде, которая была выведена на орбиту планеты после ее запуска 24 апреля 1990 года.

Телескоп "Хаббл", подобно искусственным спутникам Земли, делает 15 оборотов вокруг планеты на высоте 545 км над поверхностью. За свои 29 лет работы космическая обсерватория раскрыла секреты астероидов, сделала захватывающие снимки туманностей и показала Уран в незабываемых красках.

Но самым большим достижением телескопа "Хаббл" является подтверждение теории о расширении Вселенной, которое было сделано на основе многочасовых наблюдений за галактиками.

ТОП-12 космических аппаратов и спутников планет. Космический аппарат "Розетта" и модуль "Филе"

[ + – ] Космический аппарат "Розетта" и модуль "Филе" Фото: ESA CC BY-SA 3.0-IGO

В 2014 году Европейское космическое агентство совершило прорыв в исследовании космоса, в который мало кто верил. Агентству удалось отправить крошечный космический аппарат "Филе" на орбиту кометы, которая мчалась сквозь космос со скоростью до 34,2 км/с.

Посадочный аппарат был выпущен другим космическим корабле- м "Розетта", который запустили со стартовой площадки во Французской Гвиане в 2004 году.

У "Розетты" ушло 10 лет на то, чтобы добраться до кометы 67P/Чурюмова-Герасименко, выйти на орбиту кометы и собрать необходимый объем данных о поясе астероидов.

Благодаря этой смелой миссии ученые смогли не только изучить кометы, но и увидеть, как они трансформируются под воздействием солнечного тепла.

ТОП-12 космических аппаратов и спутников планет. Аппарат "Галилео"

[ + – ] Космический аппарат "Галилео" отправился к Юпитеру Фото: NASA

Автоматический космический аппарат "Галилео" был создан NASA после того, как миссии "Вояджер" приоткрыли завесу над тайнами Юпитера. В конце 1989 года аппарат был отправлен к газовому гиганту, чтобы стать его искусственным спутником.

Дорога до Юпитера заняла у "Галилео" шесть лет, а на его орбите космический аппарат провел более восьми лет.

Во время исследования Юпитера космический аппарат повредил антенну, но все же смог сделать снимки столкновения кометы с газовым гигантом. Также аппарат обнаружил первую в истории луну-астероид.

NASA завершило миссию "Галилео" в 2003 году, отправив космический аппарат в атмосферу газового гиганта.

ТОП-12 космических аппаратов и спутников планет. Аппарат "Кассини-Гюйгенс"

[ + – ] Космический аппарат "Кассини-Гюйгенс" Фото: Public Domain

Космический аппарат "Кассини-Гюйгенс" был совместными проектом NASA, ЕКА и Итальянского комического агентства. Межпланетная станция была создана для исследования Сатурна, его колец и естественных спутников.

Аппарат "Кассини-Гюйгенс" запустили 15 октября 1997 года. Миссия должны была продлиться всего 4 года, но только в 2017 году искусственный спутник Сатурна погрузился в его атмосферу. На протяжении 13 лет "Кассини-Гюйгенс" изучал планету, в общей же сложности он провел в космосе 20 лет.

Стоит отметить, что зонд NASA "Кассини" нес на себе посадочный модуль ЕКА "Гюйгенс", который приземлил на Титане – крупнейшем спутнике Сатурна. Посадка была осуществлена в 2005 году.

Самым впечатляющим открытием стало то, что аппарат "Кассини-Гюйгенс" обнаружил на Титане облака, дождь, озера и реки из жидких углеводородов, а также подповерхностный океан с соленой водой.

ТОП-12 космических аппаратов и спутников планет. Аппарат "Юнона"

[ + – ] Космический аппарат "Юнона" стал преемником "Галилео" Фото: NASA

Космический аппарат "Юнона" стал преемником "Галилео" и отправился к Юпитеру в 2011 году. Таким образом "Юнона" оказалась вторым космическим аппаратом, который вышел на орбиту газового гиганта.

"Юноне" потребовалось пять лет, чтобы выйти на орбиту Юпитера, что произошло 5 июля 2016 года. Спустя всего месяц искусственный спутник планеты сделал первые снимки Северного полюса Юпитера.

С тех самых пор аппарат "Юнона" продолжает радовать захватывающими снимками штормов на юге планеты, включая Большое красное пятно – самый крупный атмосферный вихрь в Солнечной системе.

Бортовые приборы помогают аппарату исследовать состав Юпитера, его гравитационное поле, магнитное поле и магнитосферу на полюсах.

ТОП-12 космических аппаратов и спутников планет. Солнечный зонд "Паркер"

[ + – ] Солнечный зонд "Паркер" Фото: NASA

Космический аппарат NASA "Паркер" предназначен для изучения внешней короны Солнца. По сути, это первая попытка человечества поближе рассмотреть звезду.

При максимальном сближении с Солнце космический аппарат подходит к звезде на 6,2 миллиона километров и развивает скорость 700 000 км/ч. В это же время зонд "Паркер" может выдерживать температуру в 1377 градусов по Цельсию.

[ + – ] Солнечный шторм, который заснял зонд "Паркер"

Солнечный зонд пытается разобраться в том, как энергия и тепло проходят через солнечную корону. Это может дать подсказки в исследовании солнечного ветра, солнечных высокоэнергетических частиц.

Космический аппарат "Паркер" был запущен в августе 2018 года и ожидается, что его миссия закончится в 2026 году.

ТОП-12 космических аппаратов и спутников планет. Телескоп Джеймса Уэбба

[ + – ] Космический телескоп Джеймса Уэбба Фото: NASA

Космический телескоп Джеймса Уэбба является самым мощным телескопом, который когда-либо был запущен в космос. Телескоп оснащен сегментированным зеркалом чей диаметр составляет 6,5 метра.

Его разработка началась в 1996 году, но запуск состоялся только в 2021 году. Сам запуск также был крайне сложным процессом, так как телескопу предстояло не только развернуть паруса по достижению цели, но и пережить большие перепады температуры.

[ + – ] Телескоп Джеймса Уэбба заснял одну из самых необычных галактик

Телескоп был успешно развернут на солнечной орбите вблизи точки Лагранжа L2 Солнце-Земля, которая находится примерно в 1,5 млн км от нашей планеты.

Новый космический телескоп может собирать больше данных, чем телескоп Хаббл, благодаря своей конструкции, включающей площадь сбора света. Она примерно в 5,6 раза больше, чем у телескопа Хаббл.

Миссия телескопа "Уэбба" должна продлиться 10 лет, хотя может быть продлена и еще на 10 лет.

Первичной задачей космического телескопа является обнаружение света первых звезд и галактик, которые сформировались после Большого взрыва.

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