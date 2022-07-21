Когда Солнце в гневе. Семь самых страшных солнечных вспышек в истории

Геомагнитные бури на Земле обычно вызывают яркое полярное сияние и добавляют головной боли метеозависимым людям. Но история знает случаи, когда вспышки на Солнце могли обернуться катастрофой для всего человечества.

Активность Солнца увеличилась вместе с началом 25-го солнечного цикла, который продолжится до 2030 года. Пик солнечной активности придется на середину цикла и начнет снижаться к его завершению. В это время количество вспышек на Солнце будет увеличиваться, а геомагнитные бури на Земле будут происходить намного чаще.

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Давно известно, что солнечные вспышки могут серьезно влиять на технологии на Земле, а вместе с ними на спутники и астронавтов, которые выходят в открытый космос, где увеличивается уровень радиации. Вспышки на Солнце также влияют на работу высокочастотной радиосвязи и GPS.

Но, согласно данным NASA, Земле не привыкать к гневу Солнца – на нашу планету уже обрушивались мощные солнечные бури в прошлом. Некоторые из них могли привести к катастрофическим последствиям.

Событие Кэррингтона, или Солнечный супершторм 1859 года

[ + – ] Зарисовки солнечных пятен Ричарда Кэррингтона Фото: Richard Carrington

1 сентября 1859 года Событие Кэррингтона стало первой солнечной вспышкой, задокументированной учеными. Мощная вспышка, которая столкнулась с Землей, была названа в честь астронома Ричарда Кэррингтона, который наблюдал за произошедшим с помощью телескопа и зарисовал солнечные пятна.

Ученые из NASA утверждают, что вспышка на Солнце 1859 года – первая задокументированная вспышка и самая мощная буря за последние 500 лет.

Известно, что солнечная буря стала причиной полярных сияний далеко за пределами полюсов. Авроры наблюдались далеко на юге, вплоть до Карибских островов. По данным NASA, солнечная буря также привела к глобальному сбою в работе телеграфной связи. Операторы телеграфов сообщали об искрах, которые сыпались из оборудования, в некоторых случаях аппаратура воспламенялась.

Солнечная вспышка 1972 года и телефоны

[ + – ] Солнечная вспышка в августе 1972 года на снимке похожа на морского конька Фото: NASA

4 августа 1972 года разразилась крупная солнечная вспышка, которая обрушила междугороднюю связь в некоторых штатах США, согласно данным NASA.

"Фактически эта солнечная вспышка заставила американский транснациональный телекоммуникационный конгломерат AT&T перепроектировать свою энергосистему, сделав упор на трансатлантические кабели", – говорится в отчете NASA.

Геомагнитная буря 1989 года и сбои в электроснабжении

[ + – ] Повреждения от геомагнитной бури 13 марта 1989 года, вызванной мощной вспышкой на Солнце Фото: NASA/PSE&G

13 марта 1989 года в Канаде произошло масштабное отключение электроэнергии из-за мощной вспышки на Солнце. Тогда около 6 млн человек остались без электричества почти на девять часов.

В NASA сообщают, что геомагнитная буря прервала передачу электроэнергии с электростанции Hydro Québec (Квебек, Канада). В штате Нью-Джерси расплавились даже некоторые силовые трансформаторы.

Однако эта солнечная вспышка была намного слабее, чем Событие Кэррингтона.

Солнечная вспышка в День взятия Бастилии в 2000 году

[ + – ] Активная область на Солнце крупным планом, снятая спутником NASA Фото: NASA/Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio

14 июля 2000 года произошла еще одна мощная вспышка на Солнце, которая была названа в честь национального праздника Франции — как известно, именно в этот день французы празднуют День взятия Бастилии.

Гигантское солнечное пятно под названием AR9077 выбросило в сторону Земли мощную вспышку класса X5.7. Последствием этой вспышки на Солнце стала мощнейшая геомагнитная буря за 25 лет.

Буря на Солнце в 2000 году стала причиной коротких замыканий в спутниках на орбите и привела к отключению некоторых радиостанций. Событие в День взятия Бастилии стало самой мощной солнечной вспышкой с 1989 года.

Солнечная вспышка 2003 года, или Шторм на Хэллоуин

[ + – ] Вспышка на Солнце X-класса в 2003 году Фото: NASA Goddard Space Flight Center

В октябре-ноябре 2003 года Солнце разразилось серией мощных вспышек и "приправило" их корональным выбросами массы.

В NASA назвали это событие "Хэллоуинскими бурями 2003 года". Эти вспышки на Солнце привели к отмене авиарейсов, повлияли на спутниковые системы и вызвали проблемы с энергоснабжением в Швеции.

Солнечная атака также на время вывела из строя гелиосферную обсерваторию SOHO, которая занимается исследованием Солнца.

Самая мощная вспышка в этой серии пришлась на 28 октября 2003 года. Она была настолько мощной, что перегрузила датчик космического аппарата, измерявшего интенсивность вспышки.

Датчик отключился на значении X28, что уже характеризует вспышку как очень мощную. Но данные, которые удалось собрать чуть позже показали, что пиковая мощность вспышки на Солнце 28 октября 2003 года достигала X45.

Хэллоуинские вспышки пугали ученых не только своей мощью, но и тем, что происходили в период солнечного цикла, когда активность звезды должна была оставаться небольшой. Это происходило примерно через 2–3 года после солнечного максимума.

В это "странное" для Солнца время NASA зарегистрировало 17 крупных вспышек.

Рождественская солнечная вспышка 2006 года

[ + – ] Солнечная вспышка X9 оказалась в поле зрения спутника NOAA GOES-13 Фото: NOAA's Space Weather Prediction Center

5 декабря 2006 года Солнце разразилось крупной вспышкой Х-класса, ее мощность составила X9.

Тогда NASA зафиксировало нарушение связи между спутниками и Землей, а также сбои в системе GPS, которые продолжались 10 минут.

Кроме этого, солнечная буря 2006 повредила рентгеновский прибор, установленный на спутнике GOES 13. Но аппарат все же успел сделать снимок вспышки на звезде.

Самая дорогая солнечная вспышка 2022 года

[ + – ] Вид на 60 спутников SpaceX Starlink на орбите. Фото: SpaceX

В феврале 2022 года вспышка на Солнце уничтожила до 40 спутников компании Starlink. Эта мощная геомагнитная буря обошлась компании Илона Маска в 50 млн долларов!

Известно, что спутники Starlink, как и другие аппараты на низкой околоземной орбите, особенно уязвимы для геомагнитных бурь. Поскольку они находятся над землей в 100–200 км, аппаратам приходится полагаться на бортовые двигатели, чтобы сопротивляться гравитации, пока не выйдут на высоту 550 км.

Во время геомагнитной бури атмосфера Земли поглощает значительную часть энергии выброса, что делает термосферу более плотной. Последняя простирается от 80 до 1 тыс. км над землей. Более плотная термосфера означает, что спутникам придется приложить больше усилий, чтобы удержаться на месте.

Именно такая ситуация наблюдалась в феврале 2022 года. Запущенная партия спутников Starlink не смогла преодолеть сопротивление геомагнитной бури: аппараты начали падать обратно на Землю, сгорая в атмосфере.

Какими бывают солнечные вспышки

Согласно общепринятой классификации, вспышки на Солнце бывают класса А, В, С, М и Х.

Первые три класса – самые слабые вспышки, которые могут привести к незначительным геомагнитным бурям на Земле.

Более серьезные вспышки классов М и Х. Вспышки Х–класса являются самыми сильными извержениями на Солнце и к счастью, самыми редкими.

Все классы солнечных вспышек имеют 9 уровней интенсивности, но это не касается вспышек Х-класса, у которых их может быть больше.

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