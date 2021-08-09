Шторм на триллионы долларов. Чем бы обернулась солнечная буря 1859 года, случись она сегодня

Событие Кэррингтона вызвало мощные северные сияния, наблюдаемые даже в Мексике, а также вывело из строя телеграфы по всей Европе. Но это лишь незначительный урон в сравнении с тем, что могло бы произойти в современном мире.

Самая большая зарегистрированная геомагнитная буря произошла 1 сентября 1859 года. Этот шторм был назван событием Кэррингтона в честь британского астронома Ричарда Кэррингтона, который первым зафиксировал колоссальную вспышку на Солнце и связал ее с геомагнитными возмущениями на Земле.

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Как известно, солнечный супершторм оказал сильное влияние на инфраструктуру на планете, правда, тогда она была не настолько развитой как сегодня. На протяжении долгого времени ученые задаются вопросом, а что если бы событие Кэррингтона произошло в наши дни? Для ответа на этот вопрос необходимо вспомнить, что же происходило в сентябре 1859 года.

"Люди на северо-востоке США могли читать газеты только при свете полярного сияния", – рассказывает Дэниел Бейкер из Лаборатории атмосферной и космической физики Университета Колорадо.

Геомагнитные возмущения были настолько сильными, что телеграфные операторы сообщали об искрах, вырывающихся из оборудования. Некоторые перепады напряжения приводили даже к воспламенению аппаратуры.

Все телеграфные системы Европы и Северной Америки вышли из строя. Также геомагнитная буря стала причиной одного из самых ярких полярных сияний на планете. Например, в Колорадо шахтеры решили, что наступил рассвет и отправились на работу.

Полярные сияния были настолько сильными, что они были видны в Карибском бассейне, Мексике, на Гавайях, на юге Японии, в южном Китае и дальше на юг, вплоть до Колумбии. Также полярные сияния были видны в Австралии и около экватора в Южном полушарии.

Мировая инфраструктуры рухнет

Такие сообщения из 1859 года кажутся достаточно курьезными, но повторись событие Кэррингтона в наши дни, мировая высокотехнологичная инфраструктура рухнет.

"На карту поставлены передовые технологии, которые лежат в основе практически всех аспектов нашей жизни", – говорят в Центре прогнозирования космической погоды NASA.

Такой корональный выброс массы (СМЕ) 1859 года был бы катастрофическим, учитывая зависимость человечества от электричества и телекоммуникаций. В 21-м веке мощные солнечные бури грозят человечеству более значительными последствиями, чем неисправный телеграф.

Самой большой проблемой, по словам экспертов, будут перебои в работе нашей энергосистемы. Корональный выброс на Солнце может вывести из строя силовые трансформаторы на Земле, вызвав каскадный эффект. Перебои в подаче электричества могут охватить всю планету.

[ + – ] Симуляция коронального выброса массы (СМЕ)

Электронные платежные системы в продуктовых и других магазинах, скорее всего, выйдут из строя, станции для зарядки электромобилей будут непригодны для использования. Банкоматы также окажутся отключенными, так как они используют интернет или спутниковую связь.

Телевизионные сигналы со спутников будут серьезно нарушены, спутники также не смогут поддерживать стабильную связь, что приведет к повреждению GPS-навигации.

Самолеты над океанами, скорее всего, будут испытывать проблемы с навигацией из-за перебоев в спутниковых сетях.

Астронавтам на борту МКС понадобится искать убежище в одном из модулей, защищенном от радиации, либо отправиться обратно на Землю, если позволит время.

Также открытым остается вопрос, как в таком случае защитить астронавтов на Луне, Марсе или дальше в Солнечной системе.

По предварительным оценкам экспертов, событие Кэррингтона в современном мире может нанести ущерб от 1 до 2 млрд долларов только за первый год, а полное восстановление может занять в общей сложности от 4 до 10 лет.

Предсказать, но не предотвратить

Однако, в отличие от 1859 года у человечества есть международный флот аппаратов для наблюдения за Солнцем, включая Solar Dynamics Orbiter, SOHO, Parker Solar Probe и Solar Orbiter. Аппараты не только наблюдают за "погодой" на Солнце, но и позволяют ученым узнать больше о механизмах корональных выбросов.

[ + – ] Аппараты, которые отслеживают активность Солнца Фото: NASA

Но даже с нынешним флотом космических аппаратов, ученые могут лишь сделать заблаговременное предупреждение о том, что на Солнце произошел выброс, и он направляется к Земле.

Такое предупреждение даст время отключить электростанции и трансформаторы, отменить дальние перелеты и, по сути, спрятаться в ожидании конца бури. Таким образом, человечеству пока доступны инструменты лишь для минимизации ущерба, но не для предотвращения катастрофы.

Требуются большие финансовые средства, время и человеческие ресурсы, чтобы превентивно перестроить электросети и системы связи таким образом, что они могли противостоять выбросам класса Кэррингтона. Но правительства о всем мире мало уделяют внимания этой проблеме.

Суровая правда заключается в том, что даже спустя 162 года с момента первого события Кэррингтона мир все еще не готов к масштабной солнечной буре и ее последствиям.

Например, 23 июля 2012 году на Солнце произошла супер-вспышка класса Кэррингтона, которая всего на девять дней промахнулась мимо Земли. По словам ученых, если бы вспышка произошла раньше, то угодила бы прямо в цель.

[ + – ] Выброс корональной массы на Солнце 2012 года

По данным Национальной академии наук США, в случае наихудшего сценария общий экономический ущерб для мировой экономики составил бы 2 трлн долларов, а на восстановление инфраструктуры ушли бы годы.

По материалам: National Geographic, Smithsonian Magazine, NASA.