5G, опасные вакцины и плоская земля. Изучаем теории заговора и готовим шапочки из фольги

Теории заговора стали столь же массовым и бытовым явлением, как информационное поле, в котором мы живем. В то время как одни люди пытаются объяснить события с помощью логики, науки или отслеживают цепочку обстоятельств, другие выдвигают объяснения другого пошиба — часто фантастические и сопровождающиеся заговором.

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Поэтому во вселенной теории заговоров шапочки из фольги защищают от радиационного излучения, а самолеты рассеивают в небе вредные вещества, с помощью которых правительства травят граждан.

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Социологи, фольклористы и психологи, изучающие теории заговоров, связывают их распространение со Всемирной сетью, позволяющей легко публиковать любую информацию и достигать миллионных аудиторий. Однако ситуация пандемии и разнообразные фантастические теории о происхождении коронавируса и вакцинации не ограничиваются сугубо цифровизацией нашей жизни.

Кто распространяет теории заговора

"COVID-19 стал катализатором радикальных настроений. Это позволяет экстремистам и распространителям теории заговора создавать простые нарративы, разграничивающие своих и чужих, добро и зло", — говорит Кьяран О'Коннор, аналитик лондонского Института стратегического диалога и автор исследования о радикальных движениях в социальной сети "Телеграм". По мнению О'Коннор, плодородной почвой для распространения теорий заговоров стала неуверенность, тревога и чувство беспомощности, которые испытывают люди в последние два года.

Ученые изучают теории заговоров не первое десятилетие, за это время они выдвинули немало гипотез о том, кто наиболее склонен к ним. Эти гипотезы варьируются от фрейдистского замещения реальных желаний теориями заговора к попытке людей из низких социальных слоев казаться более влиятельными, чем они являются на самом деле. Однако современные события эти гипотезы не оправдывают, достаточно взглянуть на Дональда Трампа, который на момент своего президентства в США принадлежал к очень влиятельному социальному слою и распространял десятки теорий заговора.

Стив Джобс , американский предприниматель, основатель компании Apple

"В молодости вы думаете, что телевидение — это сплошной заговор. Но в старшем возрасте понимаете, что это неправда. Телесети — бизнес, дающий людям то, чего они хотят"

Интересное исследование о склонности к теории заговоров провели в 2011 году Карен Дуглас и Робби Саттон, психологи из британского Университета Кента. Они выдвинули предположение, что теории заговоров распространяют люди со склонностью поступать так же, как говорится в этих теориях.

Ученые спрашивали у участников эксперимента что-то вроде: "Если бы вы были американским правительством, отдали бы вы приказ атаковать башни-близнецы в Нью-Йорке?" и увидели высокую корреляцию. Люди, распространявшие теории заговора о терактах 11 сентября, скорее всего, также приказали бы таранить небоскребы. Поэтому, когда вы публикуете в соцсетях очередное сообщение об искусственности пандемии коронавируса, задумайтесь — будь вы Си Цзиньпинем, то приказали бы вывести новый вирус в тайной лаборатории?

Омикрон как коварство правительств

[ + – ] Самые смелые "теоретики заговора" уверены, что новые варианты коронавируса создают и выпускают ВОЗ, Всемирный банк и Университет Джона Хопкинса

Любое новое событие в нашей пандемической жизни сопровождается десятками теорий заговоров. Не стал исключением и омикрон, новый вариант коронавируса, зарегистрированный 24 ноября 2021 года в ЮАР. И пока важные организации говорили о необходимости изучения его мутаций и эффективности против него вакцин, по сетям стали расходиться многочисленные догадки о том, чем на самом деле является омикрон.

Уже 30 ноября в США радиоведущий Бен Фергюсон рассказывал, что на самом деле новые варианты распространяют правительства — чтобы утвердить "ковидный расизм" и еще больше дискриминировать тех, кто не вакцинировался. Парадоксально, но теории заговора распространяют и приверженцы вакцинации, которые говорят, что омикрон выпустили в люди, чтобы объявить новый локдаун и отвратить население от прививки.

Самые смелые "теоретики заговора" уверены, что новые варианты коронавируса создают и выпускают ВОЗ, Всемирный банк и Университет Джона Хопкинса. Причем эти "пакостные" организации допустили ошибку, потому что, по словам пользователей, у них есть график вывода новых вариантов, и омикрон они выпустили слишком рано.

[ + – ] Сторонники антиковидной теории заговора убеждены, что локдауны придумало правительство, чтобы контролировать население

Джесси Уокер, исследователь и автор книги "Соединенные Штаты Паранойи", называет такие теории заговора "враг над нами" ("враг наверху"). Они объединяются идеей о том, что люди с властными полномочиями создают такие события, как возникновение варианта омикрон, для собственных целей. В то же время исследователи отмечают, что склонные к теориям заговоров люди игнорируют правдивые сообщения и развенчание мифов, на каких бы научных или правдивых основаниях они бы ни были. И если сенат США вместе с ВОЗ и другими институтами скажут, что никакого отношения к омикрону они не имеют, это не только не убедит приверженцев теорий заговоров, а наоборот — насторожит их, и они будут еще больше уверены в своих убеждениях.

Вакцины и излучение

[ + – ] Одна из наиболее популярных теорий заговора заключается в том, что вместе с вакцинами людям "колют" микрочипы, подключающие их носителей к сети мобильной связи 5G

Многочисленные теории заговора размножаются и вокруг вакцинации от ковида. Антивакцинаторские движения были популярны и до пандемии, а во время нее активизировались, направив энергию на новые вакцины.

По своей сути теории заговора о вакцинации соприкасаются с теми, что окружают вариант омикрон. Сторонники этих движений утверждают, что вирус ковида изобрели коррумпированные правительства, поэтому вакцины от него — не лекарственные препараты, а вредные для здоровья людей смеси.

Одна из наиболее популярных теорий об этом заключается в том, что вместе с вакцинами людям "колют" микрочипы, подключающие их носителей к сети мобильной связи 5G. Что происходит дальше — здесь у антивакцинаторов есть несколько вариантов. Один из них гласит, что человеком через микрочип управляют извне и воруют информацию о нем. Другая теория заявляет, что организм привитого человека начинает "намагничиваться" и притягивать к себе металлические предметы, например, ложки и вилки. Третьи говорят, что микрочипы ловят излучение из вышек 5G и таким образом вредят здоровью.

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Смерть как аргумент. Как убедить вакцинироваться тех, кто выступает против прививок

Следствием этих теорий становится не только то, что в них верят люди. Хуже, что они побуждают к действию — как мошенников, которые продают многочисленные аксессуары для "защиты от излучения", так и людей, которые покупают такие "гаджеты" вместо прививки.

Этот феномен получил распространение не только в Украине, где в популярном онлайн магазине продавали "антимагнитные" брелки за 129 грн. Аксессуары такого рода распространены и в Европе, причем настолько, что на них обратили внимание уважаемые специализированные институции. К примеру, нидерландское Управление по ядерной безопасности и радиационной защите проанализировало десять таких устройств из местных магазинов и выяснило, что именно они могут представлять опасность для человека, поскольку содержат радиоактивные вещества. Специалисты говорят, что их излучение невелико, но если такой аксессуар носить постоянно в течение года, можно превысить безопасную норму получаемой радиации. Поэтому нидерландцы рекомендуют не пользоваться такими антимагнитными устройствами, а сдать их на специальную переработку как опасные отходы. Магазинам Управление запретило вводить в заблуждение людей и продавать такие устройства.

Климатический локдаун

[ + – ] Некоторые теории заговора строятся на отрицании климатических изменений

Бурление информационных фальсификаций вокруг пандемии ковида сказалось и на возникновении других теорий заговоров. Например, значительно актуализировалось движение тех, кто отрицает изменения климата и глобальное потепление, благодаря тому, что эти люди переняли риторику антиковидных "теоретиков".

По словам специалистов из Института стратегического диалога, отслеживающего мировые тенденции дезинформации, это распространилось, в частности, в Новой Зеландии. Правительство этой островной страны установило жесткие меры по борьбе с ковидом — вирус останавливают с помощью локдаунов. Поэтому часть новозеландцев активно посещает группы в соцсетях, распространяющих теории заговора об антиковидной политике и вакцинации. В ноябре 2021-го в этих группах стали распространяться сообщения о том, что правительство будет вводить "климатические локдауны" и будет больше контролировать население, объясняя это изменениями климата, которых, по мнению конспирологов, нет. А выгоду от этого получат правительства, международные корпорации, миллиардеры и даже какие-то коммунисты, желающие снова прийти к власти в мире.

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В разработке климатических теорий заговоров их создатели отталкиваются от популярного в начале пандемии утверждения о том, что "планета так очистилась, что…". Вместо трех точек подставьте что-то вроде "дельфины вернулись в Венецианский залив" или "в Киеве воздух стал кристально чистым".

Поэтому новейшие теории климатического заговора постулируют заявления типа "Они хотят держать мир в локдауне, чтобы "очистить" его". Однако многочисленные исследования экологических организаций опровергают этот постулат, поскольку введение локдаунов не оказывает долгосрочного положительного влияния на окружающую среду. Напротив, пандемия вызвала новые проблемы, такие как значительное увеличение медицинских отходов и необходимость безопасно их утилизировать.

Остерегайтесь птиц

[ + – ] Одна из самых свежих теорий заговора гласит о том, что спецслужбы потихоньку заменяют настоящих птиц дронами

Будьте внимательны и осторожны — на самом деле птиц нет, а то, что мы видим в небе — это дроны, с помощью которых правительство США следит за гражданами. Если вы видите птиц на электрических проводах, это значит, что они подзаряжаются от тока, а их помет — на самом деле точки слежки за людьми.

Эти идеи свежей теории заговора под названием "Птицы нереальны" кажутся странными, но не очень, если принять во внимание идеи о плоской Земле и высадке на Луне, смонтированной в Голливуде. Теория заговора о нереальных птицах в 2021-м широко распространилась среди американской молодежи, которая в течение года собиралась в компании для пробегов по городам и городкам и даже пикетировала штаб-квартиру "Твиттера" в Сан-Франциско с требованием изменить логотип-птичку.

На сайте движения изложена подробная история "замены" птиц на дроны, которая якобы началась в 1950-х с Аллена Даллеса, тогдашнего главы ЦРУ, и Дуайта Эйзенхауэра, президента США, работавших над идеей тотальной слежки за гражданами.

[ + – ] "Наблюдать за птицами опасно — они тоже наблюдают за тобой"

Историю о нереальных птицах изложил Питер Макиндо, 23-летний житель Мемфиса в штате Теннесси, еще в 2017 году. Однако она стала популярной только в 2021 году, когда Питер заявил, что на самом деле верит в это.

К нему подтянулись другие "верующие", которые с удовольствием носятся в ралли и надевают футболки с тематическими надписями, например: "Наблюдать за птицами опасно — они тоже наблюдают за тобой".

Единственная правда состоит в том, что это движение является сатирой, пародией на многочисленные теории заговора, его участники это осознают. Как говорит Питер Макиндо, его инициатива стала ответом молодого поколения на многочисленную дезинформацию, окружающую людей в последние годы.

"Мой любимый способ описания моей идеи – это борьба с лунатизмом с помощью лунатизма", – говорит молодой человек.

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