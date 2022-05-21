5G, небезпечні вакцини та плоска земля. Вивчаємо теорії змови та готуємо шапочки з фольги

Теорії змови стали так само масовим і побутовим явищем, як інформаційне поле, в якому ми живемо. В той час як одні люди намагаються пояснити події за допомогою логіки, науки чи відстежують ланцюжок обставин, інші висувають пояснення іншого штибу — часто фантастичні й такі, що супроводжуються змовою.

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Тому у всесвіті теорії змов шапочки з фольги захищають від радіаційного випромінювання, а літаки розсіюють у небі шкідливі речовини, за допомогою яких уряди труять громадян.

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Соціологи, фольклористи та психологи, які вивчають теорії змов, пов’язують їхнє поширення зі Всесвітньою мережею, яка дозволяє дуже легко публікувати будь-яку інформацію і досягати мільйонних аудиторій. Проте нинішня ситуація пандемії та розквіт різноманітних нісенітниць про походження коронавірусу і вакцинацію не обмежуються суто цифровізацією нашого життя.

Хто поширює теорії змови

"COVID-19 став каталізатором радикальних настроїв. Це дозволяє екстремістам і тим, хто розповсюджує теорії змови, створювати прості наративи, що розмежовують своїх і чужих, добро і зло", — говорить К’яран О’Коннор, аналітикиня лондонського Інституту стратегічного діалогу й авторка дослідження про радикальні рухи в соціальній мережі "Телеграм". На думку О’Коннор, родючим ґрунтом для поширення теорій змов стала непевність, тривога і відчуття безпорадності, що відчувають люди в останні два роки.

Науковці вивчають теорії змов не перше десятиліття, за цей час вони висунули чимало гіпотез про те, хто найсхильніший до них. Ці гіпотези варіюються від фрейдистського заміщення реальних бажань теоріями змови до намагання людей із низьких соціальних верств здаватися впливовішими, ніж вони є насправді. Проте сучасні події ці гіпотези не виправдовують, лишень погляньте на Дональда Трампа, який на час свого президентства у США належав до дуже впливового соціального прошарку і поширював десятками теорії змови.

Стів Джобс , американський підприємець, засновник компанії Apple

"У молодості ви думаєте, що телебачення — це суцільна змова. Але у старшому віці розумієте, що це неправда. Телемережі — бізнес, що дає людям те, чого вони хочуть"

Цікаве дослідження про схильність до теорії змов провели у 2011 році Карен Дуглас та Роббі Саттон, психологи з британського Університету Кента. Вони висунули припущення, що теорії змов розповсюджують люди зі схильністю діяти так само як ідеться в цих теоріях.

Науковці запитували учасників експерименту щось на кшталт "Якби ви були американським урядом, чи віддали б ви наказ атакувати башти-близнюки в Нью-Йорку?" і побачили високу кореляцію. Люди, що розповсюджували теорії змови про теракти 11 вересня, найімовірніше, також наказали б таранити хмарочоси. Тому, коли ви публікуєте в соцмережах черговий допис про штучність пандемії коронавірусу, задумайтесь — якби ви були Сі Цзіньпінем, то наказали б вивести новий вірус у таємній лабораторії?

Омікрон як підступність урядів

[ + – ] Найсміливіші "теоретики змови" впевнені, що нові варіанти коронавірусу створюють і випускають ВООЗ, Всесвітній банк і Університет Джона Хопкінса

Будь-яка нова подія нашого пандемічного життя супроводжується десятками теорій змов. Не став винятком й омікрон, новий варіант коронавірусу, зареєстрований 24 листопада 2021-го в ПАР. І поки поважні організації говорили про необхідність вивчення його мутацій і ефективність проти нього вакцин, мережами почали ширитися численні здогадки про те, чим насправді є омікрон.

Уже 30 листопада в США радіоведучий Бен Фергюсон розповідав, що насправді нові варіанти розповсюджують уряди — щоб затвердити "ковідний расизм" і ще більше дискримінувати тих, хто не вакцинувався. Парадоксально, але теорії змови розповсюджують і прихильники вакцинації, які говорять, що омікрон випустили в люди, аби оголосити новий локдаун і відвернути населення від щеплення.

Найсміливіші "теоретики змови" впевнені, що нові варіанти коронавірусу створюють і випускають ВООЗ, Всесвітній банк і Університет Джона Хопкінса. Причому ці капосні організації припустилися помилки, бо, за словами користувачів, у них є графік виведення нових варіантів, і омікрон вони випустили занадто рано.

[ + – ] Прибічники антиковидної теорії змови переконані, що локдауни вигадав уряд, щоб контролювати населення

Джессі Вокер, дослідник і автор книги "Сполучені Штати Параної", називає такі теорії змови "ворогом над нами" ("ворог нагорі"). Вони об’єднуються ідеєю про те, що люди з владними повноваженнями створюють такі події, як-от виникнення варіанту омікрон, задля власних цілей. Водночас дослідники наголошують, що схильні до теорій змов люди ігнорують правдиві повідомлення і розвінчання міфів, на яких би наукових чи правдивих засадах вони б не були. І якщо сенат США разом з ВООЗ та іншими інституціями скажуть, що жодного стосунку до омікрону вони не мають, це не лише не переконає прихильників теорій змов, а навпаки — насторожить їх, і вони будуть ще більше впевнені у своїх переконаннях.

Вакцини й випромінювання

[ + – ] Одна з найпопулярніших теорій змов полягає в тому, що разом із вакцинами людям "колють" мікрочипи, що підключають їх носіїв до мережі мобільного зв'язку 5G

Численні теорії змови множаться і навколо вакцинації від ковіду. Антивакцинаторські рухи були популярними й до пандемії, а впродовж неї активізувалися, спрямувавши енергію на нові вакцини.

За своєю суттю теорії змови про вакцинацію дотичні до тих, що оточують варіант омікрон. Прихильники цих рухів стверджують, що вірус ковіду винайшли корумповані уряди, тому вакцини від нього є не лікарськими препаратами, а шкідливими для здоров’я людей сумішами.

Одна з найпопулярніших теорій змов про це полягає в тому, що разом із вакцинами людям "колють" мікрочипи, які під’єднують їхніх носіїв до мережі мобільного зв’язку 5G. Що відбувається далі — тут в антивакцинаторів є декілька варіантів. Один із них говорить про те, що людиною через мікрочип керують ззовні та крадуть інформацію про неї. Інша теорія проголошує, що організм щепленої людини починає "намагнічуватися" і притягувати до себе металеві предмети, як-от ложки та виделки. Треті говорять, що мікрочипи ловлять випромінювання з веж 5G і так шкодять здоров’ю.

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Наслідком цих теорій є не тільки те, що в них вірять люди. Гірше, що вони спонукають до дії — як шахраїв, які продають численні аксесуари для "захисту від випромінювання", так і людей, які купують такі "гаджети" замість щеплення.

Цей феномен поширений не тільки в Україні, де в популярному онлайн-магазині продавали "антимагнітні" брелоки за 129 грн. Аксесуари такого штибу поширені й в Європі, причому настільки, що на них звернули увагу поважні спеціалізовані інституції. До прикладу, нідерландське Управління з ядерної безпеки та радіаційного захисту проаналізувало десять таких пристроїв з місцевих магазинів та з’ясувало, що саме вони можуть становити небезпеку для людини, бо містять радіоактивні речовини. Фахівці кажуть, що їхнє випромінювання невелике, але якщо такий аксесуар носити постійно протягом року, то можна перевищити безпечну норму отримуваної радіації. Тому нідерландці рекомендують не користуватися такими "антимагнітними" пристроями, а здати їх на спеціальну переробку як небезпечні відходи. Магазинам управління заборонило вводити в оману людей і продавати такі пристрої.

Кліматичний локдаун

[ + – ] Деякі теорії змови будують на запереченні кліматичних змін

Вирування інформаційних фальсифікацій навколо пандемії ковіду вплинуло й на створення інших теорій змов. Наприклад, значно актуалізувався рух тих, хто заперечує зміни клімату та глобальне потепління — завдяки тому, що ці люди перейняли риторику антиковідних "теоретиків".

За словами фахівців з Інституту стратегічного діалогу, який відстежує світові тенденції дезінформації, це поширилося, зокрема, в Новій Зеландії. Уряд цієї острівної країни встановив жорсткі заходи боротьби з ковідом — вірус зупиняють за допомогою локдаунів. Тому частина новозеландців активно відвідує групи в соцмережах, що поширюють теорії змови про антиковідну політику і вакцинацію. В листопаді 2021-го в цих групах почали ширитися повідомлення про те, що уряд запроваджуватиме "кліматичні локдауни" і більше контролюватиме населення, пояснюючи це змінами клімату, яких, на думку конспірологів, немає. А вигоду від цього отримають уряди, міжнародні корпорації, мільярдери й навіть якісь комуністи, що хочуть знову прийти до влади у світі.

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У створенні кліматичних теорій змов їхні автори відштовхуються від популярного на початку пандемії твердження про те, що "планета настільки очистилася, що…". Замість трьох крапок підставте щось на кшталт "дельфіни повернулися у Венеційську затоку" чи "у Києві повітря стало кришталево чистим".

Тому новітні теорії кліматичної змови постулюють заяви на зразок "Вони хочуть тримати світ на локдауні, щоб "очистити" його". Проте численні дослідження екологічних організацій спростовують цей постулат, оскільки запровадження локдаунів не має довгострокового позитивного впливу на довкілля. Навпаки, пандемія спричинила нові проблеми, як-от значне збільшення медичних відходів та необхідність безпечно їх утилізовувати.

Стережіться птахів

[ + – ] Одна з найсвіжіших теорій змови говорить про те, що спецслужби потихеньку замінюють справжніх птахів дронами

Будьте уважні та обережні — насправді птахів не існує, а те, що ми бачимо в небі, насправді є дронами, за допомогою яких уряд США стежить за громадянами. Якщо ви бачите птахів на електричних дротах, це означає, що вони підзаряджаються від струму, а їхній послід насправді є точками стеження за людьми.

Ці ідеї свіжої теорії змови під назвою "Птахи нереальні" видаються дивними, але не дуже, якщо взяти до уваги вірування про плоску Землю і висадку на Місяці, змонтовану в Голлівуді. Теорія змови про нереальних птахів у 2021-му значно поширилася серед американської молоді, яка протягом року згуртовувалася для пробігів містами й містечками й навіть пікетувала штаб-квартиру соцмережі "Твіттер" у Сан-Франциско з вимогою змінити логотип-пташку.

На сайті руху викладена детальна історія "заміни" птахів дронами, яка начебто почалася у 1950-х з Аллена Даллеса, тогочасного голови ЦРУ, і Дуайта Ейзенхауера, президента США, які працювали над ідеєю тотального стеження за громадянами.

[ + – ] "Спостереження за птахами небезпечне — вони також спостерігають за тобою"

Історію про нереальних птахів виклав Пітер Макіндо, 23-річний житель Мемфіса в штаті Теннессі, ще у 2017 році. Проте вона стала популярною лише у 2021-му, коли Пітер заявив, що насправді вірить у це.

До нього підтягнулися інші "віряни", які із задоволенням гасають у ралі та носять футболки з тематичними написами, наприклад: "Спостереження за птахами небезпечне — вони також спостерігають за тобою".

Єдина правда полягає в тому, що цей рух є сатирою, пародією на численні теорії змови, його учасники чітко це усвідомлюють. Як говорить Пітер Макіндо, його ініціатива стала відповіддю молодого покоління на численну дезінформацію, яка оточує людей в останні роки.

"Мій улюблений спосіб опису моєї ідеї — це боротьба з лунатизмом за допомогою лунатизму", — говорить юнак.

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