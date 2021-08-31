Останнє масове вимирання. Чи може зміна клімату знищити людство

Дослідники вважають, що подальша зміна клімату може викликати низку катастрофічних сценаріїв.

На Землі зміна клімату означає різкі перепади температур, урагани, повені, що посилюються, та тривалі сезони лісових пожеж, пише Live Science. Експерти кажуть, що ігнорування проблеми може обернутися для людства дуже серйозними наслідками. Але якщо ситуація стане ще гіршою, чи призведе зміна клімату до вимирання людства?

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У разі, якщо зміну клімату не взяти під контроль, існує низка катастрофічних сценаріїв для планети. Але хороші новини полягають в тому, що вони не призведуть до вимирання людей.

"Немає жодних свідчень про те, що зміна клімату може призвести до вимирання людей", — говорить професор атмосферних наук у Пенсильванському університеті Майкл Манн.

Але зміна клімату може становити загрозу для життя сотень мільйонів людей, наприклад, призвівши до нестачі продуктів харчування і води. Така ситуація може спровокувати соціальний колапс, створивши сприятливий ґрунт для глобального конфлікту.

Неконтрольоване потепління

Парникові гази, такі як вуглекислий газ і метан, збільшуються в атмосфері Землі за рахунок спалювання викопного палива й іншої діяльності людей. Гази вловлюють та утримують більше сонячного тепла, підвищуючи глобальну температуру.

Науковий співробітник Центру вивчення ризиків для існування при Кембриджському університеті Люк Кемп говорить, що невтримний парниковий ефект — єдиний метод, за допомогою якого зміна клімату може знищити людей.

Такий ефект виникає, коли підвищення температури на планеті збільшує кількість водяної пари в атмосфері, зі свого боку, це ще більше нагріває світ. Процес триває до тих пір, поки океани планети не випаруються і життя стане неможливим.

Ще одна хороша новина в тому, що невтримний парниковий ефект не загрожує Землі. Для цього на планеті рівень вуглекислого газу повинен бути кілька тисяч частин на мільйон. У цей же час, на Землі трохи більше 400 частин на мільйон.

Найяскравіший приклад нестримного парникового ефекту — це Венера. Але планета розташована набагато ближче до Сонця і має більш щільну, багату вуглекислим газом атмосферу. Вона вловлює більше тепла, ніж Земля.

"Немає причин перебільшувати кліматичну загрозу. Правда досить погана, і в нас є достатньо причин, щоб вжити рішучих заходів", — говорить Манн.

За його словами, підвищення глобальної температури на 3 градуси за Цельсієм або більше може призвести до колапсу соціальної інфраструктури, масових заворушень і конфліктів.

Головною причиною такого соціального колапсу може стати відсутність продовольчої безпеки. Глобальне потепління негативно позначиться на виробництві продуктів харчування, враховуючи дефіцит води, що призведе до скорочення врожаїв.

Масові вимирання в минулому

Учені вже давно розслідують крах попередніх цивілізацій і ризики, які несуть зміни клімату. За словами Кемпа, масові вимирання і катастрофи завжди пов'язані з безліччю факторів, але зміни клімату, ймовірно, є головною причиною.

Учений підкреслює, що всі великі випадки масового вимирання на Землі пов'язані з кліматичними змінами. Наприклад, ордовіксько-силурійське вимирання відбулося приблизно 440 млн років через похолодання і знищило 85% видів на планеті. Потепління під час тріасово-юрського вимирання майже 200 млн років тому знищило 80% видів. Також зміна клімату вплинула і на долю ранніх людей.

"Очевидно, що Homo sapiens не вимерли, але в нас є приклади вимирання інших видів гомінідів, таких як неандертальці. І схоже і в цьому випадку, зміна клімату зіграла певну роль", — говорить Кемп.

Учені не можуть сказати точно, чому вимерли неандертальці майже 40 тис. років тому, але в цей же період відбувалися кліматичні коливання.

За даними експертів, суспільство неандертальців розбилося на більш дрібні та розрізнені групи, а сильні перепади температури вплинули на рослини і тварин. Втрата джерела їжі також могла призвести до зниження рівня фертильності неандертальців, що могло сприяти їхньому вимиранню.

Зміна клімату зіграла свою роль і в краху людських цивілізацій в минулому. Наприклад, посуха сприяла падінню Стародавньої Греції приблизно 3200 років тому. Але все ж крах цивілізацій не може бути рівносильним повному вимиранню людства. Незважаючи на труднощі в минулому люди змогли пережити кліматичні коливання і зараз населяють всю планету.

До того ж Homo sapiens — один із небагатьох видів, який легко пристосовується до нових умов життя. На сьогоднішній день люди живуть в глобальній взаємозалежній цивілізації, і є підстави вважати, що навіть її крах ми зможемо пережити.

У новому дослідженні, опублікованому в журналі Sustainability, були названі стани, які мають всі шанси пережити глобальний соціальний колапс. Учені визначили п'ять основних країн, враховуючи Нову Зеландію та Ірландію, які залишаться придатними для життя за рахунок більш низьких температур і невеликої мінливості погоди, а також інших факторів.

Очікується, що кращі умови для життя збережуться в Новій Зеландії, враховуючи низьку чисельність населення, великі площі сільськогосподарських земель і надійні джерела побутової енергії. Так, навіть якщо зміна клімату зробить більшу частину планети непридатною для життя, люди зможуть вижити в деяких її частинах.

Конфлікти через зміни клімату

Конфлікт на ґрунті зміни клімату — це останній сценарій, який вартує розгляду. Кемп каже, що нестача ресурсів цілком може створити умови для воєн, що загрожують існуванню людства.

"У міру того, як водні ресурси вичерпаються, а дефіцит їжі стане ще гіршим, тоді загроза потенційної ядерної війни стане набагато вищою", — зазначає експерт.

Іншими словами, зміна клімату не зможе безпосередньо знищити людство, але може створити загрозу мільйонам, якщо не мільярдам життів. Дослідження в журналі Science Advances показало, що ядерний конфлікт між Індією і Пакистаном може вбити від 50 до 150 млн осіб.

Ядерна війна також неминуче вплине на клімат, наприклад, ядерна зима здатна викликати масовий голод на Землі.

Що чекає попереду

Експерти стверджують, що ще не пізно уникнути найгіршого сценарію, скоротивши викиди парникових газів.

"Якщо нам не вдасться істотно скоротити викиди вуглецю в майбутньому десятилітті, ймовірно, ми будемо спостерігати екстремальні погодні явища, танення льодовиків і підвищення рівня океану. Населення планети, яке зростає, буде конкурувати за меншу кількість продуктів, води і землі. Але якщо ж ми почнемо діяти зараз, то зможемо уникнути найгірших наслідків", — підсумував Манн.