Последнее массовое вымирание. Может ли изменение климата уничтожить человечество

Исследователи считают, что дальнейшее изменение климата может вызвать ряд катастрофических сценариев.

На Земле изменение климата означает резкие перепады температур, усиливающиеся ураганы, наводнения и продолжительные сезоны лесных пожаров, пишет Live Science. Эксперты говорят, что игнорирование проблемы может обернуться для человечества очень серьезными последствиями. Но если ситуация станет еще хуже, приведет ли изменение климата к вымиранию человечества?

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

В случае, если изменение климата не взять под контроль, существует ряд катастрофических сценариев для планеты. Но хорошие новости заключаются в том, что они не приведут к вымиранию людей.

"Нет никаких свидетельств о том, что изменение климата может привести к вымиранию людей", – говорит профессор атмосферных наук в Пенсильванском университете Майкл Манн.

Но изменение климата может представлять угрозу для жизни сотен миллионов людей, например, приведя к нехватке продуктов питания и воды. Такая ситуация может спровоцировать социальный коллапс, создав благоприятную почву для глобального конфликта.

Неконтролируемое потепление

Парниковые газы, такие как углекислый газ и метан, увеличиваются в атмосфере Земли за счет сжигания ископаемого топлива и другой деятельности людей. Газы улавливают и удерживают больше солнечного тепла, повышая глобальную температуру.

Научный сотрудник Центра изучения рисков для существования при Кембриджском университете Люк Кемп говорит, что безудержный парниковый эффект – единственный метод, с помощью которого изменение климата может уничтожить людей.

Такой эффект возникает, когда повышение температуры на планете увеличивает количество водяного пара в атмосфере, в свою очередь, это еще больше нагревает мир. Процесс продолжается до тех пор, пока океаны планеты не испарятся и жизни станет невозможной.

Еще одна хорошая новость в том, что безудержный парниковый эффект не грозит Земле. Для этого на планете уровень углекислого газа должен быть в несколько тысяч частей на миллион. В это же время, на Земле немногим больше 400 частей на миллион.

Самый яркий пример безудержного парникового эффекта – это Венера. Но планета располагается намного ближе к Солнцу и обладает более плотной, богатой углекислым газом атмосферу. Она улавливает больше тепла, чем Земля.

"Нет причин преувеличивать климатическую угрозу. Правда достаточно плоха, и у нас есть достаточно причин, чтобы принять решительные меры", – говорит Манн.

По его словам, повышение глобальной температуры на 3 градуса по Цельсию или более может привести к коллапсу социальной инфраструктуры, массовым беспорядкам и конфликтам.

Главной причиной такого социального коллапса может оказаться отсутствие продовольственной безопасности. Глобальное потепление негативно скажется на производство продуктов питания, включая дефицит воды, что приведет к сокращению урожаев.

Массовые вымирания в прошлом

Ученые уже давно расследуют крах предыдущих цивилизаций и риски, которые несут изменения климата. По словам Кемпа, массовые вымирания и катастрофы всегда связаны с множеством факторов, но изменения климата, вероятно, являются главной причиной.

Ученый подчеркивает, что все крупные случаи массового вымирания на Земле связаны с климатическими изменениями. Например, Ордовикско-силурийское вымирание произошло около 440 млн лет из-за похолодания и уничтожило 85% видов на планете. Потепление во время триасово-юрского вымирания около 200 млн лет назад уничтожило 80% видов. Также изменение климата повлияло и на судьбе ранних людей.

"Очевидно, что Homo sapiens не вымерли, но у нас есть примеры вымирания других видов гоминидов, таких как неандертальцы. И похоже и в этом случае, изменение климата сыграло определенную роль", – говорит Кемп.

Ученые не могут сказать точно, почему вымерли неандертальцы около 40 тыс. лет назад, но в этот же период происходили климатические колебания.

По данным экспертов, общество неандертальцев разбилось на более мелкие и разрозненные группы, а сильные перепады температуры повлияли на растения и животных. Потеря источника пищи также могла привести к снижению уровня фертильности неандертальцев, что могло способствовать их вымиранию.

Изменение климата сыграло свою роль и в крахе человеческих цивилизаций в прошлом. Например, засуха способствовала падению Древней Греции около 3200 лет назад. Но все же крах цивилизаций не может быть равносильным полному вымиранию человечества. Несмотря на трудности в прошлом люди смогли пережить климатические колебания и сейчас населяют всю планету.

К тому же Homo sapiens – один из немногих видов, который легко приспосабливается к новым условиям жизни. На сегодняшний день люди живут в глобальной взаимосвязанной цивилизации, и есть основания полагать, что даже ее крах мы сможем пережить.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Sustainability, были названы станы, которые имеют все шансы пережить глобальный социальный коллапс. Ученые определили пять основных стран, включая Новую Зеландию и Ирландию, которые останутся пригодными для жизни за счет более низких температур и небольшой изменчивости погоды, а также другим факторам.

Ожидается, что лучшие условия для жизни сохранятся в Новой Зеландии, включая низкую численность населения, большие площади сельскохозяйственных земель и надежные источники бытовой энергии. Таким образом, даже если изменение климата сделает большую часть планеты непригодной для жизни, люди смогут выжить в некоторых ее областях.

Конфликты из-за изменения климата

Конфликт на почве изменения климата – это последний сценарий, который стоит рассмотрения. Кемп говорит, что нехватка ресурсов вполне может создать условия для войн, угрожающих существованию человечества.

"По мере того, как водные ресурсы иссякнут, а дефицит еды станет еще хуже, тогда угроза потенциальной ядерной войны станет намного выше", – отмечает эксперт.

Иными словами, изменение климата не сможет напрямую уничтожить человечество, но может создать угрозу миллионам, если не миллиардам жизней. Исследование в журнале Science Advances показало, что ядерный конфликт между Индией и Пакистаном может убить от 50 до 150 млн человек.

Ядерная война также неизбежно повлияет на климат, например, ядерная зима способна вызвать массовый голод на Земле.

Что ждет впереди

Эксперты утверждают, что еще не поздно избежать наихудшего сценария, сократив выбросы парниковых газов.

"Если нам не удастся существенно сократить выбросы углерода в предстоящее десятилетие, вероятно, мы будем наблюдать экстремальные погодные явления, таяние ледников и повышение уровня океана. Растущее население планеты будет конкурировать за меньшее количество продуктов, воды и земли. Но если же мы начнем действовать сейчас, то сможем избежать наихудших последствий", – подытожил Манн.