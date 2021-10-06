Втомлений спрут. Історія ЦРУ від Аллена Даллеса до Сноудена і Ассанжа

ЦРУ — одна з найпотужніших розвідувальних організацій у світі. Фокус розповідає історію американської розвідки: таємні спецоперації, злети і провали агентів спецслужб.

Під час візиту Генрі Кіссинджера, на той час радника президента США з національної безпеки, в КНР китайський прем'єр-міністр Чжоу Еньлай поцікавився, чи займається ЦРУ підривною діяльністю на Тайвані. Кіссинджер запевнив главу уряду Піднебесної, що він "занадто переоцінює можливості ЦРУ".

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Чжоу Еньлай наполягав: "Вони [офіцери ЦРУ] стали предметом обговорення в усьому світі. Щоб не трапилося у світі, думають, що вони завжди до цього причетні…"

"Це точно, — відповів Кіссинджер. — Це їм лестить, але вони цього не заслуговують".

Історія ЦРУ: початок. Брехня заради статусу

Розмова відбулася у 1971 році, і на той час організація, що не встигла відзначити навіть 25-річний ювілей, мала за плечима приблизно стільки ж успіхів, скільки і провалів.

"Таємні операції ЦРУ являли собою, загалом, удари наосліп. Єдиний курс агентства був націлений на те, щоб вчитися на власних помилках. У той час [1950-60-ті роки] ЦРУ приховувало свої численні невдачі і провали за кордоном, не доповідаючи про них і тим самим вводячи в оману президентів Ейзенхауера і Кеннеді. Брехня була спрямована на те, щоб зберегти високий статус ЦРУ у Вашингтоні. За словами Дона Грегга, досвідченого резидента епохи холодної війни, в ЦРУ у розпал його діяльності були солідна репутація і вельми плачевний послужний список", — пише Тім Вейнер у книзі "Спадщина попелу. Історія ЦРУ", що була випущена до 60-річчя організації і отримала в США Національну книжкову премію.

Проте, схоже, саме болючі падіння розвідувального монстра — місія якого спочатку передбачала не допустити для Америки другого Перл-Харбора, інформуючи Президента про подібні загрози, — тягли за собою найпомітніші тектонічні зрушення не тільки в американській, а й світової історії та політиці. Однак починалося все зі злетів, як надихали. І вони теж мали свої наслідки.

Президентство Дуайта Ейзенхауера — епоха таємних операцій ЦРУ

Медовий місяць між Ленглі і Білим домом, який завершиться після фіаско у Затоці Свиней. Саме Ейзенхауер, ледве вступивши на посаду в січні 1953-го, призначив Аллена Даллеса керівником організації. Йому подобався цей колишній юрист, випускник престижного Прінстона. Він встиг попрацювати у розвідцентрі в Берні під час Другої світової, а потім завідував таємними операціями в ЦРУ.

Куріння трубки не було найбільш інтригуючою рисою у вигляді Даллеса. М'які капці і манера поводження з документами могли спантеличити стороннього спостерігача набагато більше. У перших Даллесу, що страждав на подагру в результаті операції на викривленій ступні, дозволялося прогулюватися Овальним кабінетом — небувалий привілей. Друга ілюструвала його нелюбов до аналітичної роботи. Один із співробітників відомства стверджував, що його глава "мав звичку визначати якість аналітичних оцінок, залежно від їх ваги… Він прикидав їх вагу на руці і приймав рішення, навіть не читаючи їх і не кажучи, що він думає про це".

[ + – ] Президент Ейзенхауер в Овальному кабінеті Фото: Википедия [ + – ] Аллен Даллес — перший глава ЦРУ Фото: Википедия

Але сила Даллеса була в іншому: він був здатний отримувати різні відомості завдяки його численним контактам, встановленим з самого початку його кар'єри. А шпигунство і секретні операції були його коником. Це Ейзенхауер цінував у ньому понад усе. До того ж новий директор ЦРУ вмів робити уроки зі своїх необачних вчинків. Наприклад, у 1917 році, на самому початку своєї дипломатичної кар'єри, він надав перевагу партії в теніс з чарівною жінкою замість того, щоб зустрітися з невідомим йому російським політиком, який діймав його проханнями. Кілька місяців по тому, після більшовицького перевороту в Росії, це ім'я стане відомо всьому світу: Ульянов-Ленін. Пройдуть десятиліття — і Даллес введе в ЦРУ нагадування: будь-хто, хто "постукає у двері" офіцерів, заслуговує на те, щоб бути прийнятим. Принаймні один раз. Ну, раптом що…

Загалом, Даллес підходив Ейзенхауеру найкраще. Час був діяти. Ціль з'явилася майже відразу: Мохаммед Мосаддик, ексцентричний прем'єр-міністр Ірану, який приймав відвідувачів у вовняний піжамі, лежачи на ліжку.

Вдалі повалення: спецоперації ЦРУ в Ірані і Гватемалі

Мохаммед Моссидик у 1951-му став людиною року за версією журналу Time. Головне, що він зробив того року, — націоналізував англо-іранську нафтову компанію, попередника British Petroleum. Рік по тому Лондон вирішив втрутитися. Не забарився калейдоскоп подій — від блокади торгових шляхів королівськими ВМФ до розриву Іраном дипломатичних відносин з Великобританією. Знадобився ще деякий час, щоб Трумена в Білому домі змінив Ейзенхауер, а доводи МІ-6 про те, що Тегеран ось-ось стане комуністичним (ну а як же: націоналізація іранської нафти — це все вплив комуністів, що піднімають голову на Мосаддика), стали достатніми для того, щоб до справи підключилося ЦРУ зі своїми могутніми засобами.

1953. Шах Ірану і операція "Аякс"

Операцію назвали "Аякс". До справи підключили іранського генерала Захеді, готового організувати державний переворот, якщо американці йому допоможуть. Але ключовою фігурою в цих побудовах був шах Ірану. Для впливу на монарха, в чиїх силах було змістити незговірливого прем'єра, посадивши в це крісло генерала Захеді, залучають його сестру, яка живе у Франції на Лазурному Березі.

Керміт Рузвельт (так, з роду тих самих Рузвельтов), що відповідає в ЦРУ за країни Близького Сходу і Африки, приїжджає в Іран за фальшивим паспортом і лякає шаха перспективами комунізму або, на худий кінець, другий "корейської" війни, переконуючи, що нафта тут — взагалі не головне. Преса тим часом щосили дискредитує Мосаддика. Шах коливається, але здається. 15 серпня він підписує декрет, смещающий норовливого прем'єра зі своєї посади. Хвилювання прихильників відставника швидко втихомирює новий глава уряду (пакет в $ 5 млн від ЦРУ його до цього добре стимулює). Шах повертається на трон, щоб просидіти там ще чверть століття.

[ + – ] Президент Ейзенхауер і шах Ірану Мохаммад Реза в Тегерані Фото: Википедия

Це був тріумф відомства Даллеса, на який не могли натішитися у Вашингтоні. Прецедент створено. Та ще й який! Все було організовано так тонко, що з операції абсолютно не стирчали вуха ЦРУ. У всякому разі, так тоді здавалося. Однак про причетність до справи всемогутньою організації стало відомо задовго до того, як в 2000-му почнуть розсекречувати відповідні архівні документи. Результат — абсолютно антиамериканський характер ісламської революції на рубежі 1980-х. Та й сьогоднішнє протистояння Вашингтона і Тегерана — воно теж багато в чому звідти.

[ + – ] Один з лідерів перевороту Шабан Джафарі, на прізвисько "Шабан Безбашенний/Безмозкий", вуличний бандит і борець зорхани

[ + – ] Переворот в Ірані: спецоперація, розроблена силами ЦРУ Фото: Википедия

1954. Президент Гусман і операція "Успіх"

Рік по тому після "Аякса" ЦРУ організовує операцію "Успіх" з повалення президента Гватемали Жакоб Арбенса Гусмана, який прийшов до влади в 1951-му не в останню чергу завдяки антиамериканської риториці. Перебільшуючи "червону загрозу", що виникла в цій країні, і силу повстанців Карлоса Кастільо Армаса, "пташенята Даллеса" буквально сіють паніку в країні. Радіо, контрольоване ЦРУ, на всю котушку молотить пропагандистську інформацію про те, що озброєні до зубів загони опозиціонерів просуваються вглиб країни. Насправді "армія" Армаса налічує всього 400 "багнетів", а в столицю її поспішно доставлять літаком для участі в параді перемоги вже після того, як Гусман оголосить про свою відставку.

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Протягом наступних одинадцяти днів п'ять військових хунт змінять один одного в президентському палаці. На десятиліття країна загрузне в хаосі і нестабільності. Антиамериканські настрої в Центральній Америці посиляться. Це зміцнить радикалізм багатьох революціонерів, типу Фіделя Кастро і Че Гевари, і в кінцевому підсумку стане живильним грунтом, на якій виросте успіх кубинської революції. У 1999-му під час візиту до Гватемали президент Клінтон визнає, що "підтримка озброєних повстанців була правильним кроком". Але це буде потім. А відразу після гватемальської тріумфу Ейзенхауер навіть дав обід в Білому домі на честь організаторів операції.

1957-1966. Радянський супутник, шпигунство і льотчик Пауерс: ЦРУ "виходить в космос"

Алюмінієвий шар розміром з баскетбольний м'яч, виведений Радянським Союзом в 1957 році, незабаром після успішних випробувань першої міжконтинентальної ракети, привів Вашингтон в зневіру. Це розцінили як "науковий Перл-Харбор" (Перл-Харбор в Америці — щось на зразок заклинання драконів). Даллеса заслуховують в Конгресі. Він пояснює, що "ЦРУ оцінило, що Поради матимуть можливість вивести на орбіту супутники протягом 1957 року і для цього використовують ту ж систему, що і для запуску ракет". Однак потім власноруч викреслює ці слова з доповіді, призначеного для загального розповсюдження. Краще віддатися самоцензури, ніж поставити в незручне становище лояльного до тебе президента.

Білий дім спішно перебудовує редути. Космічну програму вирішують інтенсифікувати. Створюється НАСА. Трохи пізніше стартує програма "Корона", її мета — створення власного супутника-шпигуна. Тим часом над радянською територією поновлюються польоти літака-розвідника У-2. До якогось часу, що літає на значних висотах, він був невразливий. Але тепер за ним починається полювання: Хрущов наказує збити його за всяку ціну. У травні 1960-го це і відбувається над Уралом. Даллес запевняє Ейзенхауера, що льотчик Френсіс Гарі Пауерс не мав жодних шансів на порятунок. Але Пауерс вижив в силу неймовірної збігу обставин. Ракета, як з'ясувалося, розірвалася позаду літака. Пілот зміг вистрибнути з парашутом і приземлитися. Пігулка ціаніду залишилася недоторканою.

[ + – ] Конструктор літака U-2 Кларенс Джонсон і Гарі Пауерс на тлі U-2, 1966 Фото: Википедия

Даллес подає у відставку. Президент її не приймає і вперше в історії США виправдовує використання шпигунства в мирний час. "Ніхто не бажає нового Перл-Харбора, — говорить він. — І така атака не може бути зроблена таємно ніким іншим, крім СРСР".

Об'єктивно цей випадок навіть підвищив престиж ЦРУ. Зрештою, втрата літака і полон льотчика (в лютому 1962 го його обміняють на радянського розвідника Рудольфа Абеля) — ніщо в порівнянні з тими даними, які на тій стадії вдалося зібрати. З ними не можуть зрівнятися відомості розвідки ВПС і армії. Вплив організації посилюється. У 1959-му будується нова штаб-квартира. З тієї пори Ленглі, невеликий містечку в штаті Вірджинія, стає другим ім'ям ЦРУ. Вестибюль штаб-квартири прикрашає біблійної вислів: "Пізнаєш істину, і істина зробить тебе вільним".

Немов щоб продемонструвати, що істина — річ секретна, в листопаді 1990 року перед центральним офісом ЦРУ буде відкрита скульптура художника Джеймса Санборн Kryptos. Найбільш вражаюча її частина — велика, вертикальна, S-образна мідна плита, нагадує сувій, на якій знаходиться зашифрований текст. Більше тридцяти років послання намагаються розгадати, але успіхи поки що мінімальні.

[ + – ] Скульптура-шифрограма "Криптос" у штаб-квартири ЦРУ в Ленглі Фото: Википедия

Один з фрагментів, з якого скинуто покрив таємниці, звучить так: Who knows the exact location? Only WW — "Хто знає точне місце? Тільки WW".

Автор знаменитого "Коду да Вінчі" Ден Браун вирішив було, що WW означає перевернуті букви MM — Марія Магдалина. Але творець скульптури спростував це. Нічого євангельського. WW — просто ініціали Вільяма Вебстера (William Webster), директора ЦРУ за Рональда Рейгана і Джорджа Буша-старшого. Людини, який пішов з посади відразу після серпневого путчу 1991 року в Москві. Незабаром СРСР завалиться. Під тягарем багатьох причин, серед яких роль ЦРУ — не найвидатніша.

1961. Джон Кеннеді, ЦРУ і крах в Затоці Свиней

Джон Кеннеді, ще до президентства, зізнавався, що книга Яна Флемінга "З Росії з любов'ю" — п'ята в серії про Джеймса Бонда — входить в десятку його улюблених книг поряд з творами Стендаля і Черчілля. Коли письменник і майбутній глава Білого дому познайомилися, тема "комуністичної Куби" була на устах практично у кожного американського політика. І Кеннеді запитав Флемінга, що б зробив Джеймс Бонд для нейтралізації Кастро. Після короткого роздуму Флемінг відповів, що в Гавані цінуються три речі: гроші, релігія і секс. Звідси і рецепт, який описує у своїй книзі "ЦРУ. Політична історія 1947-2007" Франк Данінос, французький журналіст і історик розвідки:

"Перше, наповнити Кубу фальшивими грошима.

Далі, слід переконати населення в тому, що Бог засуджує комунізм.

Третє, скинути листівки, що пояснюють, що американці випробували нову атомну бомбу, радіоактивність від якої фіксується в волоссі і особливо в бороді, і що у всіх бороданів немає іншого вибору, крім як їх збрити або стати стерильним. В обох випадках, укладає Флемінг, кубинський лідер став би менш "сексуальним". Він втратить свою харизму, а отже, стане менш привабливим для кубинського народу. Отже, суть проблеми полягає в бороді Кастро!

Кеннеді довго реготав … "

[ + – ] Контратака сил Кубинської революції під час операції ЦРУ в Затоці Свиней. Квітень 1961 Фото: Википедия

Ставши президентом, Кеннеді не пішов таким екзотичним шляхом в боротьбі проти Фіделя. Він продовжив і навіть посилив традицію, закладену Ейзенхауером. У 1961 році ЦРУ розробило план повалити уряд Кастро, висадивши невелику армію кубинських емігрантів в Затоці Свиней. Кеннеді хотів знати, наскільки ймовірним є успіху. Комітет начальників штабів зробив висновок, що план має "непоганий шанс" на успіх.

"Перше, наповнити Кубу фальшивими грошима. Переконати населення в тому, що Бог засуджує комунізм. Скинути листівки, що пояснюють, що американці випробували нову атомну бомбу, радіоактивність від якої фіксується в волоссі і особливо в бороді ..."

"Людина, який використовував слова" непоганий шанс ", пізніше уточнив, що він мав на увазі ймовірність 3 до 1 проти успіху. Але Кеннеді не повідомили, що саме малося на увазі під" непоганим шансом ", так що він не без підстав сприйняв цей прогноз як набагато більш оптимістичний, — пишуть Філіп Тетлок і Ден Гарднер в книзі "Думай повільно — пророкуй точно". — Звичайно, ми не можемо бути впевнені, що, якби Комітет сказав: "ми вважаємо, що операція провалиться з ймовірністю 3 до 1 ", Кеннеді скасував би її, але, безумовно, це змусило б його набагато більш ретельно подумати, перш ніж дати наказ на висадку, що обернулася в результаті катастрофою".

[ + – ] Фідель Кастро — лідер революціонерів-бороданів "барбудос", 1959 рік Фото: Википедия [ + – ] Джон Ф. Кеннеді, 35-й президент США Фото: Википедия

Що пропонувало ЦРУ на Кубі?

Продовжувати політичну пропаганду і фінансування кубинських дисидентів.

Потім вони, доставлені на острів морським і повітряним шляхом, повинні підтримати дії тамтешніх партизанів.

Третій етап — бомбардування Гавани до і після висадки кубинських вигнанців для полегшення їх просування до столиці.

Даллес і його колеги припускали, що поліція і регулярна кубинська армія швидко приєднаються до повстанців, так само як і народ, який спить і бачить саме таке чудове розвиток подій. Даллес запевняє Кеннеді, що Кастро буде повалити набагато легше, ніж президента Арбенса в Гватемалі. Річард Бісселл, який став головою Директорату планування управління, стверджує, що відступати пізно. 1200 кубинців, які проходять підготовку в Центральній Америці, стає все важче приховувати.

У квітні 1961-го Кеннеді "дає відмашку". Однак на той час операція "Запата" стає секретом Полішинеля. Кастро, що знає про те, що відбувається з статей в пресі, інформації від офіцерів КДБ і власних шпигунів, до неї готовий. Міліція на Кубі заарештовує тисячі громадян, підозрюваних в опозиції режиму або співпраці з американцями. Район висадки вивчений ЦРУ так кепсько, що коралові рифи, в яких застрягли кілька катерів, були прийняті при аналізі аерофотозйомки за водорості. На додачу до всього з'ясувалося, що Затока Свиней від можливого місця відступу відокремлює болото. З тих, хто брав участь в операції, лише деякі врятувалися. Більше тисячі (за іншими відомостями — понад півтори тисячі) загинули. Приблизно стільки ж було взято в полон.

"Як же я міг допустити таку дурість!" — вигукнув Кеннеді після катастрофи. Він взяв на себе відповідальність за катастрофу, однак голови злетіли з вищих чинів ЦРУ: Біссела, Даллеса і його заступника.

"Якби ми були в Великобританії, — сказав їм приватно президент, — я б точно подав у відставку, а ви, будучи чиновниками, зберегли б свої пости. Але це не той випадок. При нашій урядовій системі ви зобов'язані піти, а я повинен залишитися … "

Операція "Мангуст": 400 офіцерів ЦРУ і отрута в сигарах для Фіделя

Щоб позбавити ЦРУ неофіційного титулу головною розвідувальної організації, вирішено створити Розвідувальне управління Міністерства оборони. Логіка проста: інформація з різних джерел хоча б якось гарантує від подібних провалів. Був в поведінці Кеннеді (а точніше, в результатах його діяльності) і парадокс. Протягом двох перших років його президентства буде проведено 550 таємних операцій — вдвічі більше, ніж за два рядок правління Ейзенхауера. І саме він затвердить одне з найбільших збільшень бюджету в історії ЦРУ.

Отрута в трубці. Отрута в сигарах. Отрута в чорнильною ручці. Вибухівка, вкладена в морську мушлю. Навіть черевики, просочені талієм!

Найдорожча операція тодішнього періоду — "Мангуст". Вона як і раніше спрямована проти Кастро, її бюджет $ 50 млн, в ній задіяно 400 офіцерів ЦРУ. Чого тільки не намагалися зробити в її рамках. Зробити фотомонтаж з товстим Кастро в компанії з двома красунями, щоб підірвати імідж революціонера. Зімітувати атаку на американську базу Гуантанамо, створивши привід для війни. Одного з чиказьких гангстерів, розшукуваного ФБР, просили знайти на Кубі кілера для Фіделя. Отрута в трубке- "подарунок". Отрута в сигарах. Отрута в чорнильною ручці. Вибухівка, вкладена в морську мушлю. Навіть черевики, просочені талієм — щоб (привіт, Ян Флемінг!) Випала горезвісна борода. Навіть гіпнотизер, найнятий для того, щоб за допомогою "ефекту Свенгалі" запрограмувати кубинського громадянина на ліквідацію Фіделя!

[ + – ] Джон Ф. Кеннеді в Овальному кабінеті. Фото часів Карибської кризи Фото: George Tames / The New York Times (1961)

Все це розкриється в середині 1970-х комісією, яка розслідуватиме діяльність ЦРУ. Однак головні наслідки фіаско в Затоці Свиней — стрімке зближення Куби з СРСР. І Карибська криза, що поставила людство на межу ядерної війни. Фотографія Кеннеді в Овальному кабінеті того часу — найкраща ілюстрація того тупика, в якому виявився не тільки американський президент, але і весь світ. Від небезпечної межі вдалося відступити. Саме після кризи в західних країнах почалося антивоєнний рух.

Спецоперації ЦРУ в XXI столітті: тероризм, шпигунство і 9/11

Куба, В'єтнам (де в оцінці ситуації розійшлися президент Ліндон Джонсон і глава ЦРУ Джон Маккоуна, якого дехто вважає "однією з найперших непрямих жертв в'єтнамської війни"), Афганістан періоду вторгнення туди Радянського Союзу — все це відноситься до епохи "холодної війни". Для американської розвідки її кінець стане тривалим періодом занепаду, який завершиться тільки 11 вересня 2001 року в результаті жахливого терористичного акту.

[ + – ] Обкладинка журналу Time, вересень 2001 [ + – ] Обкладинка журналу Time, грудень 2001 Фото: time.com

ЦРУ і історія Бен Ладена

Ім'я Усами бен Ладена почало з'являтися в звітах ЦРУ в 1993 році, точно він став якийсь заміною згаслого ворога в образі радянських спецслужб. Однак американська розвідка довгі роки не могла "розшифрувати" його роль в народжується типі тероризму. У Ленглі, пише Франк Данінос, дивилися на бен Ладена як на "багатого денді, що поєднує бізнес і джихад, екстреміста, який надає фінансову підтримку радикальним ісламістам в їх боротьбі проти режимів відступників. Але роль бен Ладена набагато більше. Він смикає за нитки і плете павутину міжнародного тероризму, який прагне встановити джихад в планетарному масштабі. Головна його мета — Сполучені Штати ".

6 серпня 2001 року, коли президент Джордж Бущ-молодший перебував у відпустці на своєму ранчо в Кроуфорде, в Техасі, він отримав свою традиційну щоденну зведення з ЦРУ. Її заголовок — "Бен Ладен вирішив нанести удар по Сполученим Штатам". Цьому повідомленням не було надано належного значення, оскільки, як потім виправдовувався Буш, доводи не були достатньо переконливим. У документі не було ні слова про час, цілі та вид терористичної атаки. Глава відомства Джордж Тенет відчував, що "готується щось важливе. Щось грандіозне. Але, на превеликий жаль, ми не змогли визначити точно — що, де, коли і як".

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Почуття, як то кажуть, до справи не підшити. А в адміністрації Буша вважали, що загроза Америці виходить не від маленьких бомб терористів, а від ракет "держав-ізгоїв". Рейганівський проект створення протиракетного щита збиралися повернути до життя. Кондоліза Райс, тодішній радник президента США з національної безпеки, як раз готувалася виголосити промову в його захист. Як на гріх, 11 вересня 2001 року.

Вона її не вимовить ніколи. В той день весь світ буде в прямому ефірі спостерігати за атакою на вежі-близнюки Торгового центру в Нью-Йорку.

Жертвами терактів стануть 2977 осіб (без урахування 19 терористів): 246 пасажирів і членів екіпажів літаків, 2606 осіб — в Нью-Йорку, в будівлях ВТЦ і на землі, 125 — в будівлі Пентагону (ще однієї мети нападу).

Паралелі з Перл-Харбором (та що ж таке-то!) — знову разючі. І по раптовості, і навіть за кількістю жертв. Як і в 1940-і роки, Америка звинувачує розвідку. У порівнянні з давнім японським нальотом привід для цього куди вагоміший. У 1941 році апарат розвідки був скромний. У 2001 році він обходився платникам податків в $ 30 млрд. З десяток агентств відкушують від цього жирного пирога. І що ж? ЦРУ і його побратими виявляються неефективною захистом для своєї країни.

У серпні 1945 року генерал Вільям Дж. Донован, керівник Управління стратегічних служб говорив Трумену: "У нас ніколи не було і досі немає скоординованої системи розвідки". "Як не трагічно це усвідомлювати, — коментує ці слова Тім Вейнер, — але її немає і зараз, в XXI столітті".

Після трагедії в адміністрації Буша поспішають знайти "рукостискання" між злодіями. Усама бен Ладен і Саддам Хуссейн — не може бути, щоб вони не були пов'язані. Теорія змови переживає своє друге народження. Французький журналіст Тьєррі Мейсан пише книгу "Жахлива махінація". Її тези: атака — інсценування, Усама бен Ладен — креатура ЦРУ, він продовжує працювати на управління. Книгу переводять на 27 мов. Ліга арабських держав, а також лідери Ірану Махмуд Ахмадінежад і Венесуели Уго Чавес виявляють автору офіційну підтримку. Разом з італійським журналістом і письменником Джульєтто К'єза Мейсан зніме фільм "9/11. Розслідування з нуля". Звинувачення все ті ж. Або саме ЦРУ стоїть за атаками, або воно знало про них заздалегідь і дозволило їм трапитися. Прихильники таких побудов проводять паралелі з підпалом Рейхстагу в 1933-му. ЦРУ і його спільники могли зруйнувати вежі-близнюки, щоб вільніше вести війну проти ісламу.

Наслідки 9/11 для відомства незначні в порівнянні з тим, чим трагедія обернулася для ситуації в країні і зовнішньої політики Вашингтона

Все це в значній мірі було шито білими нитками. Але успіх побудов грунтувався на тому, що в США і за межами країни мало хто міг пояснити, як же ЦРУ і їх колеги могли настільки сильно облажався. У це просто неможливо було повірити. Генеральний Інспектор ЦРУ прийшов до висновку, що керівництво управління не зробив усього можливого для протидії тероризму, включаючи те, що двоє з викрадачів літаків не були затримані при в'їзді в США, і інформація про них не була передана в ФБР.

Національна трагедія опустила ЦРУ на дно — ставлення до організації було гірше нікуди. Але Ленглі не здається. Відновлюється інвестування в університетські кампуси. Вміст закличних постерів обіцяє дипломникам ядерну дозу адреналіну: "Ви можете залишатися в стороні. Дізнаватися з газет про все що відбувається. Або ви можете опинитися з нами в центрі подій".

Повалення Саддама обернулося тим, що в регіоні виник новий терорист — Ісламська держава. І її бойовики досі теж нікуди не поділися

Кандидатів вистачає. В середньому вісім тисяч в місяць протягом трьох років після терактів. Пік припадає на 2004 рік, коли 134 тис. Претендентів претендують на 200 вакансій. В цей рік ЦРУ робить найбільший набір офіцерів на нелегальну службу за всю історію. Багато з них будуть офіцерами "без офіційного прикриття" — NOC на жаргоні Ленглі. Вони не мають ніякого дипломатичного імунітету. Їх можна заарештувати і судити за шпигунство на країнах, де вони працюють, за винятком деяких, з якими США підписали угоди.

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Але наслідки 9/11 для відомства незначні в порівнянні з тим, чим трагедія обернулася для ситуації в країні і зовнішньої політики Вашингтона. Білий дім починає настання відразу на декількох фронтах, породжуючи проблеми, які стануть очевидними лише через роки.

ЦРУ проти тероризму: "звільнення" Іраку і народження Ісламської держави

7 жовтня 2001 після відмови талібів, які перебувають при владі в Афганістані, видати Усаму бен Ладена США і союзники вторгаються в країну. Саме цю епопею і вирішив завершити двадцять років по тому президент Джо Байден, в певному сенсі визнавши безплідність зусиль Вашингтона. Бен Ладен був знищений в травні 2011-го в своєму будинку, розташованому неподалік від будівлі Пакистанської військової академії в Абботтабаді. Санкціонував операцію "Спис Нептуна" президент Барак Обама. Але проблему "Аль-Каїди" це не вирішило. 14 вересня цього року видання The Wall Street Journal процитувало Девіда Коена, заступника директора ЦРУ: "Ми вже починаємо бачити деякі ознаки потенційного руху" Аль-Каїди "в Афганістані".

У березні 2003-го США і союзники вторглися до Іраку. Офіційним приводом для початку військових дій була названа зв'язок режиму Саддам Хусейна з тієї ж "Аль-Каїдою", а також наявність у іракського диктатора зброї масового ураження. Півтора роки по тому з'ясувалося, що принаймні ОПМ в Іраку немає. Повалення Саддама обернулося тим, що в регіоні виник новий терорист — Ісламська держава. І її бойовики досі теж нікуди не поділися.

Американські спецслужби, Едвард Сноуден і Нобелівська премія

[ + – ] Історія викриттів Сноудена — це відлуння терактів 9/11 Фото: Getty Images

Едвард Сноуден, за його власними словами, "прийшов працювати в ЦРУ, коли установа знаходилася на найнижчому рівні його морального падіння. Слідом за поразкою органів розвідки 11 вересня конгрес і виконавча влада почали агресивну кампанію по реорганізації. Коли в 2004 році Джордж Тенет був відправлений у відставку, разом з ним пішло і півсторіччя перевагу ЦРУ над усіма іншими агентствами. Рядові співробітники побачили у відставці Тенета і зниження статусу директорської посади найнаочніший символ зрадництва агентства тим політичним класом, для служіння якому він був створений ".

Історія викриттів цієї молодої людини — це відлуння терактів 9/11, які прогавили розвідка. Тому що саме після 11 вересня в США була реалізована Програма спостереження за тероризмом, яка дозволила таємно відстежувати мільярди телефонних дзвінків, зроблених мільйонами громадян США протягом десятиліть. Займалося нею, правда, не ЦРУ, а АНБ (Агентство національної безпеки), де Сноуден теж встиг попрацювати. У 2007 році на зміну старій програмі прийшла нова — PRISM. Якраз про неї в червні 2013 року і розповіли два видання — The Guardian у Великобританії і The Washington Post в США. Інформацію їм надав Сноуден.

Гленн Грінвальд, британський журналіст, з яким контактував Сноуден, в випущеної пізніше книзі "Ніде не сховатися: Едвард Сноуден, АНБ і Служба спостереження США" згадував, що "реакція на статтю і відео була більш бурхливою, ніж що-небудь, з чим я стикався, будучи автором. Сам Еллсбергом, який написав на наступний же день в The Guardian, заявив, що ще "не траплялося в американській історії значнішою витоку, ніж представлені Едвардом Сноуденом матеріали АНБ, — включаючи витік" Документів Пентагону "сорокарічної давності".

Даніель Еллсбергом знав, про що говорив. У 1971 році він передав в The New York Times документи американського військового відомства, які викривають надсекретну історію участі США у війні у В'єтнамі. За що був заарештований, відданий під суд, який погрожував йому 115-ма роками ув'язнення, але потім був виправданий.

[ + – ] Джуліан Ассанж теж висувався на Нобелівську премію — і теж її не отримав Фото: washingtonpost.com

Поки що Сноуден знаходиться в Росії. У минулому році йому видали безстроковий вид на проживання. У січні цього року лауреат Нобелівської премії 1976 року миру Мейрід Корріган, яка сприяла врегулюванню кривавого конфлікту в Північній Ірландії, висунула на цю нагороду Едварда Сноудена, а разом з ним — засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа і Челсі Меннінг, екс-аналітика збройних сил США і інформатора Wikileaks. Окремо всі троє вже висувалися на "нобелевку", але ніхто з них її не отримав. Свої причини повторити спробу в такому "колективному" форматі Корріган пояснила простими словами: "Окремо вони показали численні приклади мужності, розкриваючи незаконні дії влади …"

У вересні Сноуден відгукнувся про цю ініціативу так: "Цього ніколи не станеться, ніхто мені премію не дасть". А буквально днями ще одна авторитетна постать, Нассім Талеб, у себе в Twitter написав: "Я думаю, Сноуден — це шахрайство". Можливо. Але одночасно це і історія провалу американських розвідслужб. Яка, схоже, ще не закінчилася.