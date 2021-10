Втомлений спрут. Історія ЦРУ від Аллена Даллеса до Сноудена і Ассанжа

Під час візиту Генрі Кіссинджера, на той час радника президента США з національної безпеки, в КНР китайський прем'єр-міністр Чжоу Еньлай поцікавився, чи займається ЦРУ підривною діяльністю на Тайвані. Кіссинджер запевнив главу уряду Піднебесної, що він "занадто переоцінює можливості ЦРУ".

Чжоу Еньлай наполягав: "Вони [офіцери ЦРУ] стали предметом обговорення в усьому світі. Щоб не трапилося у світі, думають, що вони завжди до цього причетні…"

"Це точно, — відповів Кіссинджер. — Це їм лестить, але вони цього не заслуговують".

Розмова відбулася у 1971 році, і на той час організація, що не встигла відзначити навіть 25-річний ювілей, мала за плечима приблизно стільки ж успіхів, скільки і провалів.

"Таємні операції ЦРУ являли собою, загалом, удари наосліп. Єдиний курс агентства був націлений на те, щоб вчитися на власних помилках. У той час [1950-60-ті роки] ЦРУ приховувало свої численні невдачі і провали за кордоном, не доповідаючи про них і тим самим вводячи в оману президентів Ейзенхауера і Кеннеді. Брехня була спрямована на те, щоб зберегти високий статус ЦРУ у Вашингтоні. За словами Дона Грегга, досвідченого резидента епохи холодної війни, в ЦРУ у розпал його діяльності були солідна репутація і вельми плачевний послужний список", — пише Тім Вейнер у книзі "Спадщина попелу. Історія ЦРУ", що була випущена до 60-річчя організації і отримала в США Національну книжкову премію.

Проте, схоже, саме болючі падіння розвідувального монстра — місія якого спочатку передбачала не допустити для Америки другого Перл-Харбора, інформуючи Президента про подібні загрози, — тягли за собою найпомітніші тектонічні зрушення не тільки в американській, а й світової історії та політиці. Однак починалося все зі злетів, як надихали. І вони теж мали свої наслідки.

Медовий місяць між Ленглі і Білим домом, який завершиться після фіаско у Затоці Свиней. Саме Ейзенхауер, ледве вступивши на посаду в січні 1953-го, призначив Аллена Даллеса керівником організації. Йому подобався цей колишній юрист, випускник престижного Прінстона. Він встиг попрацювати у розвідцентрі в Берні під час Другої світової, а потім завідував таємними операціями в ЦРУ.

Куріння трубки не було найбільш інтригуючою рисою у вигляді Даллеса. М'які капці і манера поводження з документами могли спантеличити стороннього спостерігача набагато більше. У перших Даллесу, що страждав на подагру в результаті операції на викривленій ступні, дозволялося прогулюватися Овальним кабінетом — небувалий привілей. Друга ілюструвала його нелюбов до аналітичної роботи. Один із співробітників відомства стверджував, що його глава "мав звичку визначати якість аналітичних оцінок, залежно від їх ваги… Він прикидав їх вагу на руці і приймав рішення, навіть не читаючи їх і не кажучи, що він думає про це".

Але сила Даллеса була в іншому: він був здатний отримувати різні відомості завдяки його численним контактам, встановленим з самого початку його кар'єри. А шпигунство і секретні операції були його коником. Це Ейзенхауер цінував у ньому понад усе. До того ж новий директор ЦРУ вмів робити уроки зі своїх необачних вчинків. Наприклад, у 1917 році, на самому початку своєї дипломатичної кар'єри, він надав перевагу партії в теніс з чарівною жінкою замість того, щоб зустрітися з невідомим йому російським політиком, який діймав його проханнями. Кілька місяців по тому, після більшовицького перевороту в Росії, це ім'я стане відомо всьому світу: Ульянов-Ленін. Пройдуть десятиліття — і Даллес введе в ЦРУ нагадування: будь-хто, хто "постукає у двері" офіцерів, заслуговує на те, щоб бути прийнятим. Принаймні один раз. Ну, раптом що…

Загалом, Даллес підходив Ейзенхауеру найкраще. Час був діяти. Ціль з'явилася майже відразу: Мохаммед Мосаддик, ексцентричний прем'єр-міністр Ірану, який приймав відвідувачів у вовняний піжамі, лежачи на ліжку.

Мохаммед Моссидик у 1951-му став людиною року за версією журналу Time. Головне, що він зробив того року, — націоналізував англо-іранську нафтову компанію, попередника British Petroleum. Рік по тому Лондон вирішив втрутитися. Не забарився калейдоскоп подій — від блокади торгових шляхів королівськими ВМФ до розриву Іраном дипломатичних відносин з Великобританією. Знадобився ще деякий час, щоб Трумена в Білому домі змінив Ейзенхауер, а доводи МІ-6 про те, що Тегеран ось-ось стане комуністичним (ну а як же: націоналізація іранської нафти — це все вплив комуністів, що піднімають голову на Мосаддика), стали достатніми для того, щоб до справи підключилося ЦРУ зі своїми могутніми засобами.

Операцію назвали "Аякс". До справи підключили іранського генерала Захеді, готового організувати державний переворот, якщо американці йому допоможуть. Але ключовою фігурою в цих побудовах був шах Ірану. Для впливу на монарха, в чиїх силах було змістити незговірливого прем'єра, посадивши в це крісло генерала Захеді, залучають його сестру, яка живе у Франції на Лазурному Березі.

Керміт Рузвельт (так, з роду тих самих Рузвельтов), що відповідає в ЦРУ за країни Близького Сходу і Африки, приїжджає в Іран за фальшивим паспортом і лякає шаха перспективами комунізму або, на худий кінець, другий "корейської" війни, переконуючи, що нафта тут — взагалі не головне. Преса тим часом щосили дискредитує Мосаддика. Шах коливається, але здається. 15 серпня він підписує декрет, смещающий норовливого прем'єра зі своєї посади. Хвилювання прихильників відставника швидко втихомирює новий глава уряду (пакет в $ 5 млн від ЦРУ його до цього добре стимулює). Шах повертається на трон, щоб просидіти там ще чверть століття.

Це був тріумф відомства Даллеса, на який не могли натішитися у Вашингтоні. Прецедент створено. Та ще й який! Все було організовано так тонко, що з операції абсолютно не стирчали вуха ЦРУ. У всякому разі, так тоді здавалося. Однак про причетність до справи всемогутньою організації стало відомо задовго до того, як в 2000-му почнуть розсекречувати відповідні архівні документи. Результат — абсолютно антиамериканський характер ісламської революції на рубежі 1980-х. Та й сьогоднішнє протистояння Вашингтона і Тегерана — воно теж багато в чому звідти.

Рік по тому після "Аякса" ЦРУ організовує операцію "Успіх" з повалення президента Гватемали Жакоб Арбенса Гусмана, який прийшов до влади в 1951-му не в останню чергу завдяки антиамериканської риториці. Перебільшуючи "червону загрозу", що виникла в цій країні, і силу повстанців Карлоса Кастільо Армаса, "пташенята Даллеса" буквально сіють паніку в країні. Радіо, контрольоване ЦРУ, на всю котушку молотить пропагандистську інформацію про те, що озброєні до зубів загони опозиціонерів просуваються вглиб країни. Насправді "армія" Армаса налічує всього 400 "багнетів", а в столицю її поспішно доставлять літаком для участі в параді перемоги вже після того, як Гусман оголосить про свою відставку.

Протягом наступних одинадцяти днів п'ять військових хунт змінять один одного в президентському палаці. На десятиліття країна загрузне в хаосі і нестабільності. Антиамериканські настрої в Центральній Америці посиляться. Це зміцнить радикалізм багатьох революціонерів, типу Фіделя Кастро і Че Гевари, і в кінцевому підсумку стане живильним грунтом, на якій виросте успіх кубинської революції. У 1999-му під час візиту до Гватемали президент Клінтон визнає, що "підтримка озброєних повстанців була правильним кроком". Але це буде потім. А відразу після гватемальської тріумфу Ейзенхауер навіть дав обід в Білому домі на честь організаторів операції.

Алюмінієвий шар розміром з баскетбольний м'яч, виведений Радянським Союзом в 1957 році, незабаром після успішних випробувань першої міжконтинентальної ракети, привів Вашингтон в зневіру. Це розцінили як "науковий Перл-Харбор" (Перл-Харбор в Америці — щось на зразок заклинання драконів). Даллеса заслуховують в Конгресі. Він пояснює, що "ЦРУ оцінило, що Поради матимуть можливість вивести на орбіту супутники протягом 1957 року і для цього використовують ту ж систему, що і для запуску ракет". Однак потім власноруч викреслює ці слова з доповіді, призначеного для загального розповсюдження. Краще віддатися самоцензури, ніж поставити в незручне становище лояльного до тебе президента.

Білий дім спішно перебудовує редути. Космічну програму вирішують інтенсифікувати. Створюється НАСА. Трохи пізніше стартує програма "Корона", її мета — створення власного супутника-шпигуна. Тим часом над радянською територією поновлюються польоти літака-розвідника У-2. До якогось часу, що літає на значних висотах, він був невразливий. Але тепер за ним починається полювання: Хрущов наказує збити його за всяку ціну. У травні 1960-го це і відбувається над Уралом. Даллес запевняє Ейзенхауера, що льотчик Френсіс Гарі Пауерс не мав жодних шансів на порятунок. Але Пауерс вижив в силу неймовірної збігу обставин. Ракета, як з'ясувалося, розірвалася позаду літака. Пілот зміг вистрибнути з парашутом і приземлитися. Пігулка ціаніду залишилася недоторканою.

Даллес подає у відставку. Президент її не приймає і вперше в історії США виправдовує використання шпигунства в мирний час. "Ніхто не бажає нового Перл-Харбора, — говорить він. — І така атака не може бути зроблена таємно ніким іншим, крім СРСР".

Об'єктивно цей випадок навіть підвищив престиж ЦРУ. Зрештою, втрата літака і полон льотчика (в лютому 1962 го його обміняють на радянського розвідника Рудольфа Абеля) — ніщо в порівнянні з тими даними, які на тій стадії вдалося зібрати. З ними не можуть зрівнятися відомості розвідки ВПС і армії. Вплив організації посилюється. У 1959-му будується нова штаб-квартира. З тієї пори Ленглі, невеликий містечку в штаті Вірджинія, стає другим ім'ям ЦРУ. Вестибюль штаб-квартири прикрашає біблійної вислів: "Пізнаєш істину, і істина зробить тебе вільним".

Немов щоб продемонструвати, що істина — річ секретна, в листопаді 1990 року перед центральним офісом ЦРУ буде відкрита скульптура художника Джеймса Санборн Kryptos. Найбільш вражаюча її частина — велика, вертикальна, S-образна мідна плита, нагадує сувій, на якій знаходиться зашифрований текст. Більше тридцяти років послання намагаються розгадати, але успіхи поки що мінімальні.

Один з фрагментів, з якого скинуто покрив таємниці, звучить так: Who knows the exact location? Only WW — "Хто знає точне місце? Тільки WW".