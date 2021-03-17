Код: Залізна кора. Чому варто подивитися нову стрічку з Бенедиктом Камбербетчем (відео)

В українських кінотеатрах стартував показ шпигунського трилера, знятого за мотивами історичних подій періоду Карибської кризи на початку 1960-х років.

Стрічка розповідає історію британського бізнесмена Гревілла Вінна (Бенедикт Камбербетч), який, будучи завербованим MI6 (зовнішньою розвідкою Великобританії) за ініціативою американської сторони, стає курʼєром британської спецслужби по лінії Радянського Союзу. Герой виступає звʼязковим між полковником ГРУ Генштабу Міністерства оборони СРСР Олегом Пеньковським і представниками Великобританії, а предметом інтересу і приводом для обміну інформацією є зростаюча активність Радянського Союзу у сфері нарощування ядерного потенціалу.

Саме Олег Пеньковський надав Заходу інформацію про військові плани і ймовірну стратегію СРСР у назріваючий конфлікт, включаючи можливий нищівний удар по Західному Берліну як відплату за американське вторгнення на Кубу.

Зйомки картини дісталися режисерові "Порожньої корони" — Домініку Куку, та й акторський склад, частково запозичений із серіалу за мотивами пʼєс Вільяма Шекспіра. Грузинський актор Мераб Нінідзе, який зіграв Олега Пеньковського в "Залізній корі", був частиною акторської команди серіалу у 2012-2016 роках, де і відбулося його знайомство з Бенедиктом Камбербетчем.

Сюжет стрічки розкручується за спіраллю, поступово нарощуючи напруження глядача, який стежить за розвитком дружніх відносин між Вінном і Пеньковським на тлі зростаючої небезпеки розкриття контакту шпигунів агентами КДБ.

Декорації, костюми і психологічна атмосфера фільму, без перебільшень, доведені до досконалості, занурюють глядача в епоху початку 1960-х, де він і перебуває до моменту повернення у реальність. Автентичність атмосфери Москви і Лондона часів Карибської кризи можна порівняти хіба що з ідеальним результатом відтворення епохи в "Шпигун, вийди геть!" Томаса Альфредсона, де, до речі, одну з ролей також зіграв Камбербетч. Руйнує ідилію атмосфери хрущовської Москви тільки назва готелю — "Віталій", де зупиняється Гревілл Вінн. Так і відчувається бажання творців картини дозволити собі легкий стьоб.

На окрему увагу заслуговує гра Камбербетча, який знаменитий своєю здатністю до абсолютного перевтілення. Тому, навіть якщо ви байдужі до шпигунських трилерів, картину варто подивитися тільки заради участі в ній британського актора.

Разом з Камбербетчем і Нінідзе в "Коді: Залізна кора" зіграли Рейчел Броснахен ("Дивовижна місіс Мейзел"), Джессі Баклі ("Чорнобиль") і російська актриса Марія Миронова.

Новий драматичний трилер точно припаде до душі шанувальникам творчості Джона ле Карре, хоча сюжет стрічки не так закручений, як у романах колишнього співробітника британської контррозвідки МІ-5. За ступенем напруги та ідеологічного підгрунтя картину можна порівняти з фільмом "Шпигунський міст". Тому якщо вам сподобався фільм з Томом Хенксом, "Залізна кора" не залишить вас байдужими.

Сказати, що глядач скучив за хорошим кіно на великому екрані — не сказати нічого. А "Код: Залізна кора" — мабуть, найкращий фільм, який виходив у прокат за останній рік!