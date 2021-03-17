Код: Железная кора. Почему стоит посмотреть новую ленту с Бенедиктом Камбербэтчем (видео)

В украинских кинотеатрах стартовал показ шпионского триллера, снятого по мотивам исторических событий периода Карибского кризиса в начале 1960-х годов.

Лента рассказывает историю британского бизнесмена Гревилла Винна (Бенедикт Камбербэтч), который, будучи завербованным MI6 (внешней разведкой Великобритании) по инициативе американской стороны, становится курьером британской спецслужбы по линии Советского Союза. Герой выступает связным между полковником ГРУ Генштаба Министерства обороны СССР Олегом Пеньковским и представителями Великобритании, а предметом интереса и поводом для обмена информацией является возрастающая активность Советского Союза в сфере наращивания ядерного потенциала.

Именно Олег Пеньковский предоставил Западу информацию о военных планах и вероятной стратегии СССР в назревающем конфликте, включая возможный сокрушительный удар по Западному Берлину в качестве возмездия за американское вторжение на Кубу.

Съемки картины достались режиссеру "Пустой короны" — Доминику Куку, да и актерский состав, частично заимствован из сериала по мотивам пьес Уильяма Шекспира. Грузинский актер Мераб Нинидзе, сыгравший Олега Пеньковского в "Железной коре", был частью актерской команды сериала в 2012-2016 годах, где и состоялось его знакомство с Бенедиктом Камбербэтчем.

Сюжет ленты раскручивается по спирали, постепенно наращивая напряжение зрителя, который следит за развитием дружеских отношений между Винном и Пеньковским на фоне возрастающей опасности раскрытия контакта шпионов агентами КГБ.

Декорации, костюмы и психологическая атмосфера фильма, без преувеличений, доведенные до совершенства, погружают зрителя в эпоху начала 1960-х, где он и пребывает до момента возвращения в реальность. Аутентичность атмосферы Москвы и Лондона времен Карибского кризиса можно сравнить разве что с идеальным результатом воссоздания эпохи в "Шпион, выйди вон!" Томаса Альфредсона, где, к слову, одну из ролей также сыграл Камбербэтч. Разрушает идиллию атмосферы хрущевской Москвы только название отеля — "Виталий", где останавливается Гревилл Винн. Так и чувствуется желание создателей картины позволить себе легкий стеб.

Отдельного внимания заслуживает игра Камбербэтча, который знаменит своей способностью к абсолютному перевоплощению. Поэтому, даже если вы равнодушны к шпионским триллерам, картину стоит посмотреть только ради участия в ней британского актера.

Вместе с Камбербэтчем и Нинидзе в "Коде: Железная кора" сыграли Рэйчел Броснахэн ("Удивительная миссис Мейзел"), Джесси Бакли ("Чернобыль") и российская актриса Мария Миронова.

Новый драматический триллер точно придется по душе поклонникам творчества Джона ле Карре, хотя сюжет ленты не так закручен, как в романах бывшего сотрудника британской контрразведки МИ-5. По степени напряжения и идеологической подоплеке картину можно сравнить с фильмом "Шпионский мост". Так что если вам понравился фильм с Томом Хэнксом, "Железня кора" не оставит вас равнодушными.

Сказать, что зритель соскучился по хорошему кино на большом экране — не сказать ничего. А "Код: Железная кора" — пожалуй лучший фильм, который выходил в прокат за последний год!