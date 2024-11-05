РФ запустила у космос ракету "Союз" із двома іранськими супутниками (відео)

Видання "Мілітарний" зазначає, що супутники мають цивільне призначення, однак потенційно можуть використовуватись і військовими та здійснювати зондування Землі на потребу росіян.

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Сьогодні вранці Росія запустила з космодрому "Восточный" ракету-носій "Союз 2.1Б" разом з двома іранськими національними супутниками "Коусар" та "Ходхід". Про це повідомив посол Ірану в Москві Казал Джалалі.

"За допомогою божественної сили іранські супутники "Коусар" та "Ходхід", створені талановитими та молодими інженерами наукомісткою космічною компанією "Омід Фаза", були запущені кілька хвилин тому ракетою-носієм "Союз 2.1Б" з російського космодрому "Східнийʼ", — написав він.

Супутник Kowsar призначений для зондування землі та картографування. Hodhod— це супутник зв’язку, пише "Мілітарний".

За інформацією видання, обидва супутники мають підтримувати сільське господарство, моніторинг довкілля та зв’язок у віддалених районах Ірану. Однак обидва з них потенційно можуть використовуватися і військовими та навіть здійснювати зондування Землі на потребу росіян.

Журналісти також повідомляють, що супутники розробляла приватна іранська компанія Omid Faza. Це їх перше значне досягнення недержавного космічного сектору Ірану. Раніше видання зазначало, що запуск цих супутників "просуне самодостатність Ірану в космічних технологіях, створить робочі місця та підвищить глобальне становище країни в космічній галузі".

Раніше Фокус повідомляв, що в Амурській області РФ 29 лютого з космодрому "Восточный" ракета-носій "Союз-2.1б" вивела на орбіту іранський "дослідницький" супутник Pars-1. Разом з ним на низьку навколоземну орбіту було виведено й 17 російських апаратів.

Нагадаємо, у вересні 2023 року Іран вивів на орбіту військовий супутник Nour-3. Він покликаний реалізувати плани щодо "розширення використання супутників у науково-дослідній і управлінській діяльності".