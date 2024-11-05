РФ запустила в космос ракету "Союз" с двумя иранскими спутниками (видео)

Издание "Милитарный" отмечает, что спутники имеют гражданское назначение, однако потенциально могут использоваться и военными и осуществлять зондирование Земли на потребу россиян.

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Сегодня утром Россия запустила с космодрома "Восточный" ракету-носитель "Союз 2.1Б" вместе с двумя иранскими национальными спутниками "Коусар" и "Ходхид". Об этом сообщил посол Ирана в Москве Казал Джалали.

"С помощью божественной силы иранские спутники "Коусар" и "Ходхид", созданные талантливыми и молодыми инженерами наукоемкой космической компанией "Омид Фаза", были запущены несколько минут назад ракетой-носителем "Союз 2.1Б" с российского космодрома "Восточный"", — написал он.

Спутник Kowsar предназначен для зондирования земли и картографирования. Hodhod- это спутник связи, пишет "Милитарный".

По информации издания, оба спутника должны поддерживать сельское хозяйство, мониторинг окружающей среды и связь в отдаленных районах Ирана. Однако оба из них потенциально могут использоваться и военными и даже осуществлять зондирование Земли на потребу россиян.

Журналисты также сообщают, что спутники разрабатывала частная иранская компания Omid Faza. Это их первое значительное достижение негосударственного космического сектора Ирана. Ранее издание отмечало, что запуск этих спутников "продвинет самодостаточность Ирана в космических технологиях, создаст рабочие места и повысит глобальное положение страны в космической отрасли".

Ранее Фокус сообщал, что в Амурской области РФ 29 февраля с космодрома "Восточный" ракета-носитель "Союз-2.1б" вывела на орбиту иранский "исследовательский" спутник Pars-1. Вместе с ним на низкую околоземную орбиту были выведены и 17 российских аппаратов.

Напомним, в сентябре 2023 года Иран вывел на орбиту военный спутник Nour-3. Он призван реализовать планы по "расширению использования спутников в научно-исследовательской и управленческой деятельности".