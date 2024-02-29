РФ вывела на орбиту иранский спутник для наблюдения Pars-1: какие цели у Тегерана (видео)

Космическая программа Ирана, вероятно, содержит технологии двойного назначения. Речь может идти о развитии баллистического ракетного потенциала Тегерана.

Related video

В Амурской области РФ 29 февраля с космодрома "Восточный" ракета-носитель "Союз-2.1б" вывела на орбиту иранский "исследовательский" спутник Pars-1. Видео запуска опубликовано в YouTube на канале CBC TV Azerbaijan.

Российские СМИ сообщают, что аппарат способен отправлять изображения высокого разрешения с орбиты на высоте 500 км над Землей. В сообщении корпорации "Роскосмос" говорится, что в интересах Иранского космического агентства на орбиту выведен иранский малый космический аппарат Pars-1, который "является спутником-демонстратором, предназначенным для отработки технологий дистанционного зондирования Земли".

Вместе с иранским спутником на низкую околоземную орбиту были выведены и 17 российских аппаратов. 16 из них станут частью системы автоматической идентификационной системы Sitro-Ais для трекинга морских судов, а один — "Зоркий-2М" войдет в группировку аппаратов по дистанционному зондированию Земли.

Что известно о Pars-1

Официальные источники пишут, что Pars-1 — это зондирующий спутник, проектирование, разработка, сборка и испытания которого завершились специалистами и молодыми учеными Иранского института космоса.

Аппарат весом 134 кг оснащен 15-метровой камерой и входит в серию исследовательско-зондирующих спутников Иранского института научных исследований

"Он был разработан и создан с целью функциональной визуализации, развития измерений данных, а также разработки и тестирования технологий, необходимых для отечественных оперативных исследований", — пишут иранские источники.

Миссия Pars-1 направлена на расширение внутреннего рынка измерительных данных, разработку и тестирование фундаментальных технологий для измерительных спутников и их наземных компонентов, а также на повышение скорости передачи данных на Землю с помощью канала связи X-диапазона.

Критика космической программы Ирана

Между тем западные обозреватели отмечают, что международное сообщество, в частности США, выражает обеспокоенность по поводу расширения космической программы Ирана. Дело в том, что речь идет о технологиях двойного назначения, которые могут способствовать развитию баллистического ракетного потенциала Тегерана.

Важно

Иран впервые показал обновленную "гиперзвуковую" ракету Fattah 2: на что она способна

"США внимательно следят за сотрудничеством между Ираном и Россией, особенно в свете недавнего запуска спутника, что заставляет задуматься о последствиях для безопасности союза Москвы и Тегерана в области космических технологий", — подчеркивают обозреватели.

Напомним, в сентябре 2023 Иран вывел на орбиту военный спутник Nour-3. Тегеран заявил, что аппарат призван реализовать планы по "расширению использования спутников в научно-исследовательской и управленческой деятельности".