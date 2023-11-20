Иран впервые показал обновленную "гиперзвуковую" ракету Fattah 2: на что она способна

Во время выставки достижений Военно-космических сил Корпуса стражей исламской революции продемонстрировали обновленную ракету Fattah 2.

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Военно-космические силы Корпуса стражей исламской революции Ирана представили обновленную ракету Fattah 2, которую называют гиперзвуковой. Об этом сообщает государственное издание IRNA.

В Университете аэрокосмической науки и техники Ашура были продемонстрированы последние достижения Ирана в аэрокосмических технологиях. Среди прочего была показана ракета Fattah 2. Она позиционируется как ракета двух классов Hypersonic Glide Vehicle (гиперзвуковой планер) и Hypersonic Cruise Missile (гиперзвуковая крылатая ракета).

Фото: IRNA

Заявляется, что Иран является одной из четырех стран в мире, которые способны создавать гиперзвуковые ракеты. При этом отмечается, что первое поколение ракет Fattah было представлено 6 июня 2023 года. Что именно изменилось в Fattah 2 не сообщается. Вместе с тем известно, что боеприпас оборудован прямоточным воздушно-реактивным двигателем и турбореактивным двигателем для управления движением.

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Дальность до 2000 км: в Иране расхвалили новую "гиперзвуковую" ракету Fattah

Утверждалось, что первое поколение ракет Fattah имеет радиус действия до 1400 км и способно преодолеть любую систему ПВО.

Напомним, 6 июня Иран представил первую "гиперзвуковую" ракету Fattah, которая якобы должна развивать скорость до 18 000 км/ч.

22 июня стали известны основные характеристики "гиперзвуковой" ракеты Fattah.