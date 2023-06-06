Иран представил первую гиперзвуковую ракету Fattah: что известно (фото)

Заявляется, что ракета сможет развивать скорость до 18 000 км/ч, а также преодолевать любую систему ПВО.

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Тегеран показал первую гиперзвуковую баллистическую ракету Fattah, показанную во время официального события. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на государственные СМИ Ирана.

6 июня в Иране в присутствии президента Ибрагима Раиси и высокопоставленных офицеров Корпуса стражей Исламской революции показали гиперзвуковую ракету Fattah. Государственные СМИ сообщают, что у ракеты есть твердотопливное топливо с подвижным соплом второй ступени. Это должно позволить ракете достигать сверхвысоких скоростей и маневрировать в атмосфере и даже за ее пределами.

Ракета, по утверждению издания, должна преодолевать системы противовоздушной обороны противника. Также были обнародованы некоторые характеристики ракеты. Заявленная дальность полета — 1400 км, максимальная скорость будет достигать 15 Махов (18 375 км/ч) перед поражением цели. Также в Иране утверждают, что скорости должны дать возможность опережать традиционные системы ПВО, а также уязвлять цели с высокой точностью.

Fattah якобы имеет дальность 1400 км.

Напомним, показ гиперзвуковой в КСИР анонсировали 30 мая. Генерал Амир Али Заджизаде заявил, что ракета будет развивать скорость до 16 тысяч км/ч.

5 июня СМИ писали, что Иран создает военно-морской альянс в Персидском заливе. Штаты раскритиковали заявление ВМС Ирана, потому что они атаковали или захватили 15 судов под международным флагом.