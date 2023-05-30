В Иране анонсировали показ отечественной гиперзвуковой баллистической ракеты, — КСИР

Иранский генерал Амир Али Хаджизаде заявил, что ракета будет развивать скорость до 16 тысяч км в час и способна обходить все современные средства ПВО.

Related video

Иранские военные в скором времени представят гиперзвуковую баллистическую ракету отечественного производства. По словам командующего Воздушно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) бригадного генерала Амира Али Хаджизаде, ракета будет быстрой и маневренной и сможет обходить любые системы ПВО. Об этом 29 мая сообщило иранское агентство IRNA.

"Эта ракета имеет высокую скорость — около 12-13 Маха (до 16 тыс. км в час, — прим. ред) и может маневрировать в атмосфере и вне ее", — заявил он.

Генерал добавил, что ракета нацелена на противоракетные системы потенциального противника, а ее разработка является большим скачком в развитии ракетной техники Ирана.

Пока о тактико-технических характеристиках ракеты ничего не известно, кроме заявленной скорости ее полета. Между тем если заявления генерала Хаджизаде правдивы, то иранская ракета будет превосходить "Кинжал" по скорости, так как, по словам разработчиков, российский аналог достигает 10-12 Махов (14,7 тыс. км в час)

Напомним, Хаджизаде впервые сообщил о разработке гиперзвуковой баллистической ракеты в ноябре 2022 в кулуарах годовщины смерти генерала Техрани Могадама.

Комментируя событие российские "эксперты" отметили, что если Иран действительно создал гиперзвуковое оружие, то это можно считать натуральным прорывом в ракетостроении, поскольку Тегеран уже 43 года находится под санкционным давлением Запада.

Между тем, по мнению политолога Рамиза Юнуса, создание подобного вооружения может обернутся для Тегерана большими проблемами, так как армии США и Израиля уже нацелены на Иран.