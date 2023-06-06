Іран представив першу гіперзвукову ракету Fattah: що відомо (фото)

Заявляється, що ракета зможе розвивати швидкість до 18 км/год, а також долати будь-яку систему ППО.

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Тегеран показав першу гіперзвукову балістичну ракету Fattah, яку показали під час офіційної події. Про це повідомляє The Jerusalem Post із посиланням на державні ЗМІ Ірана.

6 червня в Ірані за присутності президента Ібрагіма Райсі та високопоставлених офіцерів Корпусу вартових Ісламської революції показали гіперзвукову ракету Fattah. Державні ЗМІ повідомляють, що ракета має твердопаливне паливо з рухомим соплом другого ступеня. Це має дозволити ракеті досягати надвисоких швидкостей в маневрувати в атмосфері та навіть за її межами.

Ракета, за твердженням видання, має долати системи протиповітряної оборони противника. Також оприлюднили деякі характеристики ракети. Заявлена дальність польоту — 1400 км, максимальна швидкість нібито буде сягати 15 махів (18 375 км/год) перед ураженням цілі. Також в Ірані стверджують, що швидкість має дати можливість випереджати традиційні системи ППО, а також уражати цілі з високою точністю.

Fattah нібито має дальність 1400 км

Нагадаємо, показ гіперзвукової у КВІР анонсували 30 травня. Генерал Амір Алі Заджізаде заявив, що ракета розвиватиме швидкість до 16 тисяч км/год.

5 червня ЗМІ писали, що Іран створює військово-морський альянс у Перській затоці. Штати розкритикували заяву ВМС Ірану, бо вони атакували чи захопили 15 суден під міжнародним прапором.