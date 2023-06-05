Суперечить здоровому глузду: Іран створює військово-морський альянс у Перській затоці

У Пентагоні зазначили, що створення Іраном такої коаліції не піддається логіці, оскільки за останні два роки іранський флот атакував чи захопив 15 торгових суден під міжнародним прапором.

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Командувач ВПС Ірану контрадмірал Шахрам Ірані 3 липня оголосив про створення широкого військово-морського альянсу в Перській затоці, до якої увійде Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ), Оман, Катар, Ірак, Пакистан та Індія. За його словами, морський союз має відігравати домінуючу роль у гарантуванні безпеки в регіоні. Про це повідомляє агентство Reuters.

"Сьогодні країни регіону усвідомили, що лише співпраця одна з одною гарантує безпеку в цьому районі", — заявив адмірал.

Поки Ірані не уточнив формат морської коаліції, але зазначив, що її буде сформовано найближчим часом.

Оглядачі агентства зазначають, що Саудівська Аравія у березні за посередництва Китаю припинила семирічний збройний конфлікт з Іраном, уклавши угоду про стабілізацію двосторонніх відносин.

Крім того, наприкінці травня керівництво ОАЕ заявило про вихід морської коаліції в Перській затоці, яку очолює США. Як повідомили в Міністерстві закордонних справ, ОАЕ відмовилися від своєї участі в Об'єднаних морських силах ще два місяці тому, спираючись на "оцінки ефективної співпраці у сфері безпеки з усіма партнерами".

Реакція Вашингтону

У зв'язку з намірами Тегерана представник Пентагону Тім Хокінс в інтерв'ю Breaking Defense заявив, що створення військово-морського альянсу з Саудівською Аравією та іншими країнами Перської затоки "суперечить здоровому глузду".

"Те, що Іран, причина регіональної нестабільності номер один, стверджує, що хоче створити військово-морський альянс для захисту тих самих вод, яким він загрожує, не піддається логіці", — сказав він.

Він зазначив, що лише за останні два роки Іран атакував чи захопив 15 торгових суден під міжнародним прапором. У зв'язку з цим США разом із партнерами мають намір зміцнювати оборону Ормузької протоки.

Раніше повідомлялося, що в Ірані готуються представити гіперзвукову балістичну ракету вітчизняного виробництва, яка, згідно з заявленими характеристиками, буде потужнішою за російські ракети "Кинджал". Командувач силами КВІР Амір Алі Хаджізаде заявив, що ракета має високу швидкість — близько 12-13 Маха.