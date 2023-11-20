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Воєнний фокус

Іран вперше показав оновлену "гіперзвукову" ракету Fattah 2: на що вона здатна

гіперзвукові ракети
Фото: IRNA | Fattah 2

Під час виставки досягнень Військово-космічних сил Корпусу вартових ісламської революції продемонстрували оновлену ракету Fattah 2.

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Військово-космічні сили Корпусу вартових ісламської революції Ірану представили оновлену ракету Fattah 2, яку називають гіперзвуковою. Про це повідомляє державне видання IRNA.

В Університеті аерокосмічної науки і техніки Ашура були продемонстровані останні досягнення Ірану в аерокосмічних технологіях. Серед іншого була показана ракета Fattah 2. Вона позиціюється як ракета двох класів Hypersonic Glide Vehicle (гіперзвуковий планер) та Hypersonic Cruise Missile (гіперзвукова крилата ракета).

іранська гіперзвукова ракета Fullscreen
Фото: IRNA

Заявляється, що Іран є однією з чотирьох країн у світі, які здатні створювати гіперзвукові ракети. При цьому зазначається, що перше покоління ракет Fattah було представлено 6 червня 2023 року. Що саме змінилось у Fattah 2 не повідомляється. Разом з тим відомо, що боєприпас обладнано прямоточним повітряно-реактивним двигуном й турбореактивним двигуном для керування рухом.

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Стверджувалось, що перше покоління ракет Fattah має радіус дії до 1400 км й здатне подолати будь-яку систему ППО.

Нагадаємо, 6 червня Іран представив першу гіперзвукову ракету Fattah, яка нібито має розвивати швидкість до 18 000 км/год.

22 червня сталі відомі основні характеристики гіперзвукової ракети Fattah.