Дальность до 2000 км: в Иране расхвалили новую "гиперзвуковую" ракету Fattah

Создание ракеты Fattah, заявил командующий КСИР Амир Али Хаджизаде, говорит о том, что Иран овладел всеми сложными технологиями в области оборонной промышленности.

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Командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде рассказал о перспективах улучшения отечественной "гиперзвуковой" ракеты Fattah. По его словам, дальность действия следующей версии их усовершенствованной баллистической ракеты потенциально может достигать 2000 км. Об этом 22 июня сообщило информационное агентство Tasnim.

Хаджизаде упомянул о презентации 6 июня "гиперзвуковой" ракеты Fattah и сказал, что ее будущая версия может иметь дальность в 2000 км.

"Сегодня мы овладели всеми сложными технологиями в области оборонной промышленности", — заявил он.

Иранский военачальник утверждает, что новая ракета способна пройти через все ракетные системы ПВО и нейтрализовать противоракетные системы противника. Он назвал производство Fattah значительным достижением в ракетной промышленности Ирана, подчеркнув ее способность маневрировать над поверхностью Земли с поразительной скоростью в 13 Махов (15925 км в час).

Отметим, что изначально иранская ракета, по информации официальных источников, способна преодолевать расстояние в 1400 км.

Ранее сообщалось, что в Иране успешно опробовали новый многоцелевой квадрокоптер Arbaeen. Беспилотник имеет подвеску для снарядов, чтобы сбрасывать их на вражеские цели с высоты 500 метров.

В репортаже канала Sky News сообщалось о том, что Иран поставляет России материалы для строительства завода по выпуску беспилотников в Татарстане. Ссылаясь на данные американской разведки журналисты сообщили, что предприятие может быть введено в эксплуатацию к началу 2024 года.