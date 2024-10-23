ВМС США не оставляют надежды заполучить рельсотрон с гиперскоростным снарядом (фото)

Несмотря на то, что программа по разработке электромагнитного оружия была поставлена на паузу, представители BAE Systems говорят об успешных испытаниях боеприпаса High Velocity Projectile.

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На конференции Ассоциации армии США (AUSA) 2024 компания BAE Systems обсудила будущее артиллерийских и пушечных боеприпасов, акцентируя внимание на разработке снаряда HVP (High Velocity Projectile), сообщает Naval News.

Это снаряд был создан в рамках программы так называемых рельсотронов, которая была приостановлена после изменения бюджета ВМС США в 2022 году. Тем не менее технология была адаптирована для использования с традиционными артиллерийскими системами.

Одной из ключевых целей программы является улучшение противовоздушной обороны кораблей за счет возможности интеграции HVP в существующие системы вооружений. Вице-президент по развитию бизнеса BAE Systems Джим Миллер отметил, что новые испытания продемонстрировали успешное поражение воздушных угроз, включая крылатые ракеты и беспилотники.

Характеристики и применение HVP

Снаряд HVP предназначен для использования с различными артиллерийскими системами, включая 155-мм гаубицы и 5-дюймовые пушки Mark 45. Он может значительно увеличить огневую мощь, позволяя эсминцам достигать 16-20 выстрелов в минуту, что делает его эффективным средством против таких угроз, как крылатые ракеты и беспилотники.

Характеристики гиперзвукового боеприпаса

Основные характеристики:

тип снаряда — подкалиберный;

скорость — гиперзвуковая, что позволяет эффективно поражать воздушные цели;

совместимость — может использоваться с различными артиллерийскими системами и корабельными установками.

используемые платформы — гаубицы калибра 155 мм, корабельные пушки Mark 45

Перспективы использования и модернизации

По словам представителей BAE Systems, HVP обладает уникальной возможностью поражать воздушные цели за счет встроенного искателя. В будущем планируется модификация снаряда, которая позволит ему эффективно работать против морских и наземных движущихся целей. Это открывает новые перспективы для интеграции HVP не только в противовоздушную оборону кораблей, но и в защиту наземных баз и экспедиционных сил.

Кроме того, в рамках проекта Precision Fire Control (PFC) разрабатываются системы управления огнем, которые позволят повысить точность стрельбы и интегрировать недорогие перехватчики для защиты от крылатых ракет. Такие решения значительно расширят возможности ПВО в условиях многослойной обороны.

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