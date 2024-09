Рельсотрон для ВМС США: забыт как страшный сон?

Концепция этого вида оружия появилась еще во времена Первой мировой. Однако до сих пор перед военными инженерами стоят проблемы надежности конструкции рельсотрона и источника энергии для него.

Рельсовая пушка – концепт оружия времен Первой мировой войны, использующий электромагнетизм для запуска снарядов на гиперзвуковых скоростях. Несмотря на большие инвестиции, как США, так и Китай сталкиваются с проблемами в развитии этой технологии.

Фокус перевел статью аналитика Центра политики безопасности Майи Карлин о перспективах разработки электромагнитного оружия.

ВМС США практически прекратили финансирование рельсотрона, потратив 500 миллионов долларов и засомневавшись в мощности и долговечности проекта.

Однако Китай продолжает разрабатывать рельсовые пушки и недавно даже провел испытания с использованием искусственного интеллекта.

Перспективность технологии заключается в возможности пуска снарядов с огромной скоростью без применения взрывчатки, но источник энергии и надежность конструкции остаются серьезными проблемами, делающими применение такого орудия на военных кораблях практически нереальным.

Почему у рельсовых пушек столько проблем, несмотря на десятилетия разработок?

С тех пор как концепция рельсотрона была впервые представлена во время Первой мировой войны, многие страны вложили значительные средства в разработку такого устройства с линейным ускорителем. Это оружие, также называемое рельсовой пушкой, использует электромагнитную силу для запуска высокоскоростных снарядов. Появление новых технологий из года в год вело к попыткам разработать столь мощную оружейную платформу.

Однако большинство из этих попыток потерпели неудачу из-за проблем с мощностью и долговечностью такого оружия, которые не смогли обойти даже самые передовые инженеры. США, похоже, откладывают свои усилия по созданию рельсовых пушек на неопределенный срок. Китайская Народная Республика (КНР) тоже пока что не приблизилась к достижению цели создания такого оружия, однако планирует и дальше уделять приоритетное внимание развитию этой области.

Усилия Китая по созданию рельсотрона

В мае команда Военно-морского инженерного университета в Пекине применила технологию искусственного интеллекта в своих последних разработках рельсотрона. По данным китайских государственных СМИ, ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) провели испытания электромагнитного рельсотрона, запустив "умную бомбу" на расстояние 15 км со скоростью свыше 5,0 Маха. Хотя испытательный запуск не был признан успешным, он свидетельствует о том, что Пекин продолжает развивать технологию рельсовых пушек.

США в прошлом также вкладывали значительные средства в разработку рельсотронов, хотя в последнее время соответствующие инициативы отошли на второй план. По оценкам аналитиков, за последнее десятилетие ВМС выделили на программу создания электромагнитных рельсовых пушек (EMRG) около 500 миллионов долларов. Однако в 2022 году в отчете Исследовательской службы Конгресса США отмечалось, что США прекратили финансирование своего проекта рельсотрона. Но ВМС все еще надеются, что это оружие в будущем окажется полезным для противоракетной обороны.

Как работает технология рельсотрона

Поскольку общей целью такой программы является возможность запускать снаряды на гиперзвуковых скоростях, для поражения целей им даже не нужна взрывчатка.

Почти два десятилетия назад Пентагон поручил компаниям BAE Systems и General Atomics разработать действующую рельсовую пушку, которая помогла бы перевести бортовые орудия с пороховых на электрические ускорители.

Как пишет Popular Mechanics, "в отличие от традиционных морских орудий, которые воспламеняют порох или другой взрывчатый заряд, чтобы снаряд пролетел через трубу, рельсовым пушкам не нужно взрывчатое вещество. Это означает, что рельсотрон может запускать снаряды быстрее и дальше, отпадает необходимость хранить опасные и громоздкие пороховые заряды, а само орудие не подвергается чрезвычайно высокому давлению, возникающему при взрыве пороха. Энергия будет вырабатываться интегрированной энергетической системой корабля, которая предназначена для выработки, хранения и выдачи огромного количества электроэнергии".

Хотя теоретически концепция рельсовой пушки могла бы стать огромным подспорьем для вооружения военно-морского флота, ряд технических проблем не позволил воплотить ее в жизнь. Главная проблема, связанная с этим оружием, – сама энергия. Военному кораблю практически нереально выдать достаточную мощность для контролируемого и надежного пуска такого снаряда.

