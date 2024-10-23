ВМС США не полишають надії роздобути рельсотрон із гіпершвидкісним снарядом (фото)

Попри те, що програма з розроблення електромагнітної зброї була поставлена на паузу, представники BAE Systems говорять про успішні випробування боєприпасу High Velocity Projectile.

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На конференції Асоціації армії США (AUSA) 2024 компанія BAE Systems обговорила майбутнє артилерійських і гарматних боєприпасів, акцентуючи на розробці снаряда HVP (High Velocity Projectile), повідомляє Naval News.

Цей снаряд був створений у межах програми так званих рельсотронів, яка була припинена після зміни бюджету ВМС США у 2022 році. Проте технологія була адаптована для використання з традиційними артилерійськими системами.

Однією з ключових цілей програми є поліпшення протиповітряної оборони кораблів шляхом можливості інтеграції HVP в наявні системи озброєнь. Віцепрезидент з розвитку бізнесу BAE Systems Джим Міллер зазначив, що нові випробування продемонстрували успішне ураження повітряних загроз, включно з крилатими ракетами й безпілотниками.

Характеристики та застосування HVP

Снаряд HVP призначений для використання з різними артилерійськими системами, включно зі 155-мм гаубицями та 5-дюймовими гарматами Mark 45. Він може значно збільшити вогневу міць, даючи змогу есмінцям досягати 16-20 пострілів на хвилину, що робить його ефективним засобом проти таких загроз, як крилаті ракети й безпілотники.

Характеристики гіперзвукового боєприпасу

Основні характеристики:

тип снаряда — підкаліберний;

швидкість — гіперзвукова, що дає змогу ефективно вражати повітряні цілі;

сумісність — може використовуватися з різними артилерійськими системами і корабельними установками.

використовувані платформи — гаубиці калібру 155 мм, корабельні гармати Mark 45

Перспективи використання та модернізації

За словами представників BAE Systems, HVP має унікальну можливість уражати повітряні цілі за рахунок вбудованого шукача. У майбутньому планується модифікація снаряда, яка дасть йому змогу ефективно працювати проти морських і наземних рухомих цілей. Це відкриває нові перспективи для інтеграції HVP не тільки в протиповітряну оборону кораблів, а й у захист наземних баз і експедиційних сил.

Крім того, в межах проєкту Precision Fire Control (PFC) розробляються системи управління вогнем, які дадуть змогу підвищити точність стрільби та інтегрувати недорогі перехоплювачі для захисту від крилатих ракет. Такі рішення значно розширять можливості ППО в умовах багатошарової оборони.

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Раніше Фокус переклав статтю аналітика Центру політики безпеки Маї Карлін про перспективи розробки електромагнітної зброї.