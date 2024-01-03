"Розіб'є танк США одним пострілом": Китай хвалиться новою енергетичною зброєю

Усього 7 кВт-год електроенергії вистачить, щоб зламати вразливі місця американської бронетехніки, хоча зовні вона здаватиметься цілою, запевняють китайські фізики.

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Група вчених під керівництвом Хуан Цзе з Інституту надшвидкісної аеродинаміки Китайського центру аеродинамічних досліджень і розробок провела випробування зброї кінетичної енергії нового типу. Згідно з їхньою заявою, вона змогла уразити військову бронетехніку США, передає SCMP.

Китайські військово-морські вчені нещодавно заявили, що встановили гармату з електромагнітною котушкою на наземну колісну платформу та провели вогневі випробування. Ця котушка-гармата здатна миттєво прискорювати важкі сфери до неймовірних швидкостей, використовуючи кінетичну енергію. Хоча пристрій вельми примітивний, деякі військові експерти вважають, що вона здатна змінити правила гри на полі бою, замінивши порох електрикою.

За словами дослідників, за допомогою подібної енергетичної зброї танк американського виробництва можна знищити одним пострілом. Під час експериментів вони виявили, що тверда сфера вагою 20 кг, яка летить до цілі зі швидкістю, що приблизно в 4 рази перевищує швидкість звуку, може завдати непоправної шкоди бронетехніці, виготовленій за військовими стандартами США, хоча зовні вона може здаватися цілою.

"Кінетична енергія, яку переносить такий снаряд, становитиме близько 25 МДж. Ця величина може здатися разючою, однак якщо перетворити її на електричну енергію, вона становитиме менш ніж 7 кВт-год, що навряд чи більше за енергію, яку витрачають на приготування двох різдвяних індичок", — ідеться в матеріалі.

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Це здається неймовірним, що настільки мала кількість енергії може вивести з ладу сучасний танк масою близько 40-60 т. Але вчені стверджують, що від впливу кінетичної енергії болти, які з'єднують обладнання з внутрішньою стінкою кабіни, можуть зламатися. Навіть якщо екіпаж виживе після удару, він не зможе повернути танк у нормальний бойовий стан.

Команда Хуан Цзе вважає, що шкоду, якої завдають кінетичні снаряди, не можна порівнювати зі шкодою, яку завдають звичайні бронебійні снаряди, оскільки бронебійні снаряди можна випробувати, використовуючи шматок броні, а ось під час тестів кінетичного снаряда знадобиться танк цілком. Річ у тім, що ударна хвиля, яка виникає внаслідок влучання снаряда, проходить через увесь корпус машини найскладнішим способом, спричиняючи концентрацію напруження в слабких місцях, як-от кріплення, і призводячи до деформації або навіть руйнування.

"Захоплення консолі стабілізатора танкової гармати може розхитатися, електропроводка консолі може вилетіти повністю, всі з'єднання між комп'ютером управління вогнем і баштою розірвуться, що призведе до втрати вогневої потужності", — кажуть дослідники.

Видання зазначає, що передня частина танка є найміцнішою, а тому вона буквально приймає вогонь на себе під час атаки противником. Але кінетичний снаряд, що влучив у неї, зруйнує танк зсередини та завдасть катастрофічної шкоди його вогневій потужності. Зокрема, значної шкоди зазнає екіпаж.

Раніше ми писали про те, що військові США витрачають понад $1 млрд на рік на енергетичну зброю. Гроші йдуть на лазерні та мікрохвильові системи, які поки що перебувають у процесі розробки або як прототипи.

Також повідомляли, що Китай заявив про лідерство над Японією та США в створенні рейкотрона. У НВАК стверджують, що нова електромагнітна гармата здатна вистрілювати снаряд вагою 124 кг зі швидкістю 700 км/год менш ніж за 0,05 с.