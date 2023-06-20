В Иране успешно протестировали многоцелевой квадракоптер Arbaeen (видео)

Коптер имеет подвеску для снарядов, чтобы сбрасывать их на вражеские цели с высоты 500 метров. Одновременно он может сбрасывать до 10 маленьких боеприпасов.

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Сухопутные войска Корпуса стражей исламской революции (КСИР) успешно опробовали новый многоцелевой квадрокоптер Arbaeen. Об этом сообщает информагентство IRNA.

Успешные испытания прошли еще 12 июня. Небольшой квадрокоптер сделан по схеме вертикального взлета. На подвеске он может поднимать бомбы и гранаты. Заявляется, что дрон может нести до 7 кг полезной нагрузки. Также он может сбрасывать гранаты на высоте 500 метров. Одновременно БПЛА может запускать до десяти малых снарядов для поражения нескольких целей.

Анонсировали разработку дрона еще в 2021 году. Тогда утверждалось, что БПЛА будет весить 21 килограмм. Он должен выполнять разведывательные миссии днем и ночью. Дальность полета должна составлять до 10 км. Продолжительность полета должна была длиться до 60 минут на скорости 45 км/ч.

Однако сейчас оказалось, что назначение БПЛА изменилось. Проект был передан в Организацию самодостаточного джихада. Поэтому вероятно, квадрокоптер будет иметь и другие характеристики. Российско-украинская война показала, насколько часто используются небольшие дроны.

В ходе испытаний беспилотник сбросил взрывной предмет на высоте 500 метров.

Напомним, 19 июня советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что в городе заметили возможные новинки иранского военно-промышленного комплекса.

14 июня СМИ писали, что Китай помогает Ирану быстрее поставлять РФ дроны-камикадзе Shahed.