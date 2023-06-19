В Мариуполе заметили возможные новинки иранского ВПК: что известно

Загадочные боекомплекты поставляют "страны-друзья Путина" над морем в направлении Бердянска, рассказал Андрющенко. На Мариупольском МК оккупанты начали ремонтировать пушки среднего калибра: привозят раз в неделю.

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Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области обнаружились боекомплекты в зеленых ящиках — для ВС РФ это нестандартная практика. Их поставляют над морем в направлении Бердянска. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

По словам Андрющенко, на территории Мариупольского металлургического комбината оккупанты принялись ремонтировать пушки среднего калибра, которые поставляют для ремонта с интервалом один раз в неделю. Пушки по большей части поступают со стороны Бердянска.

О необычных боеприпасах известно, что они в "нестандартных (зеленых) ящиках и с непонятной маркировкой".

Андрющенко допустил, что это недавно изготовленные снаряды, которые могли быть поставлены "странами-друзьями Путина", дополнительные подробности выясняются.

Напомним, что 16 июня сообщалось, что оккупационные власти проводят расчистку железной дороги в Мариуполе для поставок вооружений. По данным Петра Андрющенко, планируются поставки партий боеприпасов из Мариуполя в Угледар и в сторону Бердянска.

Также сообщалось, что 14 июня россияне вывозили награбленное в танках через Мариуполь. Известно, что существенные резервы оккупантов в Мариупольском районе остаются на своих позициях.

В "Азове" рассказали, как уже освобождали Мариуполь 9 лет тому назад, при недостатке вооружений и без подготовки.