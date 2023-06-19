У Маріуполі помітили можливі новинки іранського ВПК: що відомо

Загадкові боєкомплекти постачають "країни-друзі Путіна" над морем у напрямку до Бердянська, розповів Андрющенко. На Маріупольському МК окупанти почали ремонтувати гармати середнього калібру: привозять раз на тиждень.

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У тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині виявилися боєкомплекти в зелених ящиках — для ЗС РФ це нестандартна практика. Їх постачають над морем у напрямку до Бердянська. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

За словами Андрющенка, на території Маріупольського металургійного комбінату окупанти взялися ремонтувати гармати середнього калібру, які постачають для ремонту з інтервалом один раз на тиждень. Гармати здебільшого надходять із боку Бердянська.

Про незвичайні боєприпаси відомо, що вони у "нестандартних (зелених) ящиках і з незрозумілим маркуванням".

Андрющенко припустив, що це нещодавно виготовлені снаряди, які могли поставити "країни-друзі Путіна", додаткові подробиці з'ясовуються.

Нагадаємо, що 16 червня повідомлялося, що окупаційна влада проводить розчищення залізниці в Маріуполі для постачання озброєнь. За даними Петра Андрющенка, плануються постачання партій боєприпасів з Маріуполя до Вугледару та у бік Бердянська.

Також повідомлялося, що 14 червня росіяни вивозили награбоване у танках через Маріуполь. Відомо, що суттєві резерви окупантів у Маріупольському районі залишаються на своїх позиціях.

В "Азові" розповіли, як уже звільняли Маріуполь 9 років тому, за нестачі озброєнь і без підготовки.