"Порт ждет "хлопков": оккупанты расчищают ЖД в Мариуполе для военных поставок (видео)

Теперь маршрут поставок российских оккупантов выглядит следующим образом: Мариупольский порт-Мариуполь — железнодорожный узел до Волновахи — автомобилями на Угледар.

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Российские оккупанты начали искать новые возможности поставок боеприпасов из Мариуполя в Угледар Донецкой области и на Бердянское направление. Работы на некоторых участках уже начались. Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале 16 июня.

По его словам, противник начал расчищать железнодорожные пути из Мариупольского порта до местного вокзала, после чего боеприпасы должны будут поставляться на занятые россиянами позиции.

"Учитывая, скажем, наличие Мариупольского и Бердянского направлений они решили привлечь порт для поставки БК на линию Волноваха — Угледар", — говорится в сообщении.

Теперь маршрут поставок российских оккупантов выглядит следующим образом: Мариупольский порт-Мариуполь — железнодорожный узел до Волновахи — автомобилями на Угледар.

Россияне рассчитывают, что все это поможет им при отражении контрнаступления ВСУ.

"Опционально — автодоставка БК из Мариуполя на Бердянское направление. Пока — это планы и фантазии. Но первые шаги для этого начали делать. Что тут скажешь. Порт ждет "хлопков", — подытожил советник мэра Мариуполя.

Напомним, 14 июня сообщалось, что россияне вывозят награбленное в танках через Мариуполь. Оккупанты используют дорогу вдоль морского побережья для того, что доставлять боеприпасы на фронт и вывозить награбленное имущество по направлению в Россию.

26 мая советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что часть российских оккупантов, которые несли службу в районе Волновахи Донецкой области, бросили свои позиции и начали убегать.