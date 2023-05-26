"Первые правильные действия": оккупанты сбежали с позиций возле Волновахи, — Андрющенко

По информации советника Мариупольского городского главы, бойцы ВС РФ взяли военные автомобили и уехали в направлении Мариуполя. Жителей призвали не идти с ними на контакт из-за опасности.

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Часть российских оккупантов, которые несли службу в районе Волновахи Донецкой области, бросили свои позиции и начали убегать. Об этом сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко в своем Telegram-канале 26 мая.

По его словам, минимум 30 человек взяли военные автомобили и начали убегать со своих позиций. Видели их на севере Мариупольского районе и пока что непонятно, куда именно они передвигаются.

"Пока не ясно, хотят ли они от безнадежности на море или в Россию рвануть возле Тельманово/Новоазовска. В любом случае – первые правильные действия оккупантов", — говорится в сообщении.

Отдельно Петр Андрющенко призвал граждан держаться от них подальше, так как россияне, а в этом случае еще и вооруженные, всегда несут опасность. Сбежавших солдат следует избегать ради своей же безопасности.

Ситуацию с побегом продолжают отслеживать. Советник Мариупольского городского главы пообещал поделиться новыми подробностями инцидента, как только о них станет известно.

Российская сторона никак не прокомментировала инцидент на момент публикации материала.

Напомним, 26 мая сообщалось, что дроны ВСУ забросали гранатами минометчиков РФ до такой степени, что оккупантов пришлось бежать с позиций бросив оружие. Несколькими меткими ударами аэроразведчики лишили российскую армию значительного количества боеприпасов и спасли жизни украинских солдат.

25 мая в Минобороны подтвердили перегруппировку ЧВК "Вагнер" в Бахмуте. Замминистра Анна Маляр отметила, что регулярная российская армия начинает занимать позиции в пригороде города на Донбассе, заменяя бойцов Евгения Пригожина. ВСУ продолжают контролировать участок в районе "Самолет".