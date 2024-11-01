SCAR в калибре Blackout: FN America выпустила сверхкомпактный полуавтоматический пистолет

Специалисты утверждают, что новый калибр для платформы SCAR, благодаря своей останавливающей силе, делает оружие идеальным для тактических операций, требующих скрытности и мобильности.

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Компания FN America объявила о расширении своей линейки оружия, представив новую модель полуавтоматического пистолета SCAR 15P в калибре .300 Blackout. Эта модель, основанная на компактной пистолетной платформе с газовым поршнем, предназначена как для гражданских пользователей, так и для правоохранительных органов, предлагая исключительную надежность и компактность. О новинке рассказали обозреватели Army Recognition.

Модификация оснащена 7,5-дюймовым стволом, что обеспечивает комфортную эксплуатацию, особенно в ограниченных пространствах. Использование калибра .300 Blackout позволяет добиться высоких результатов при стрельбе дозвуковыми патронами, что, в свою очередь, делает его эффективным при использовании с глушителями. Таким образом первое преимущество данного калибра заключаются в снижении шума без значительного ущерба для мощности и поражающей способности.

Полуавтоматический пистолет SCAR 15P в калибре .300 Blackout

Как известно данный калибр отличается повышенной останавливающей силой на коротких и средних дистанциях, превосходя традиционный патрон 5.56 NATO по мощности и способности работать с более короткими стволами. Эти свойства, подчеркнули обозреватели, делают его идеальным для тактических операций, требующих скрытности и мобильности.

Конструкционные особенности и универсальность

Карабин SCAR 15P сохранил прочность и надежность, присущие линейке SCAR, предлагая легкую отдачу и стабильность стрельбы в любых положениях.

Кроме того, оружие поддерживает установку различных типов прикладов, включая SCAR-SC и SCAR Carbine, которые можно приобрести отдельно.

"В заводской конфигурации только компоненты магазина SCAR 15P — корпус, затвор и пластина — американского производства, остальные компоненты импортируются. Покупатели должны обеспечить соблюдение этого правила, чтобы избежать юридических последствий", — пишут эксперты.

Таким образом FN SCAR 15P в калибре .300 Blackout стал новой итерацией легендарного SCAR, воплотившая в себе стандарты качества и инноваций FN Herstal и отвечающая потребностям сил оперативного реагирования в свободе действий и гибкости.

Основные характеристики:

оптимизированные настройки газового регулятора для дозвуковых и сверхзвуковых боеприпасов .300 Blackout;

рукоятки заряжания без рециркуляции, выполняющие роль упоров для рук;

7,5-дюймовый ствол холодной ковки с хромированными накладками и пламегасителем 30-го калибра;

короткоходная газопоршневая система для повышения надежности;

вес составляет всего 5,65 фунта (без нагрузки).

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