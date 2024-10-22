Barrett представила армии США концепцию винтовки SRSS с оригинальным дизайном (фото)

Ключевой особенностью оружия является возможность использования боеприпасов калибра 30 мм в различных конфигурациях. В их числе — бронебойные снаряды и боеприпасы с воздушным подрывом.

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Армия США активно работает над созданием систем оружия коллективной поддержки для своих взводов, которые смогут эффективно нейтрализовать крупные группы противника, бороться с бронетехникой и уничтожать укрепленные позиции. Одной из таких систем является Squad Support Rifle System (SSRS), представленная на недавней выставке Ассоциации армии США (AUSA) в Вашингтоне. Об этом пишут обозреватели издания Defensa.

Особенности и технические решения SSRS

SSRS разработана в рамках программы Precision Grenadier System (PGS) и нацелена на создание компактного оружия, обладающего высокой огневой мощью. Новая винтовка заменит более старые системы, такие как M320, и предложит солдатам улучшенную точность и огневую мощь благодаря полуавтоматической системе с магазинным питанием.

Фото: Открытые источники

Судя по представленному концепту, SSRS имеет компактные размеры и схожую с штурмовой винтовкой M4 конструкцию. Прототип оснащен прицелом Vortex XM157, который также используется в новой штурмовой винтовке армии США XM7.

Ключевой особенностью SSRS является возможность использования боеприпасов калибра 30 мм в различных конфигурациях. Это оружие позволит подразделению использовать как стандартные патроны, так и более мощные боеприпасы, адаптированные для борьбы с различными угрозами.

Это современное оружие способно поражать цели на расстоянии от 35 до более чем 500 метров, включая цели за укрытием.

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Специалисты отметили компактные размеры и короткий ствол SSRS, который должен обеспечивать высокую точность и необходимую начальную скорость снарядов. Кроме того, SSRS обладает рядом эргономических особенностей: большая спусковая скоба позволяет стрелять в перчатках, приклад имеет накладку для снижения отдачи, а прямой металлический магазин вмещает около шести патронов. Гильзы выбрасываются через большое окно на правой стороне ствольной коробки.

Обозреватели подчеркнули, что SSRS является частью долгосрочной программы создания оружия для взводов армии США и призвана дополнить текущие разработки в области стрелкового оружия. Ожидается, что система окажется полезной не только против обычных целей, но и для противодействия новым угрозам, таким как автономные воздушные системы.

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