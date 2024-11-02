"Горбатий", "буханка" і "пиріжок": які найпопулярніші прізвиська були у радянських авто (фото)

Прізвиська отримували не тільки легкові автомобілі, а й вантажні машини і навіть громадський транспорт. Але найколоритніші клички були в авто, на яких їздили радянські номенклатурники.

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Радянський автопром славився не тільки своїми моделями, а й унікальним автомобільним фольклором, який подарував багатьом машинам неофіційні прізвиська. Ці назви, часом іронічні, відображали як зовнішній вигляд автомобілів, так і їхні функціональні особливості, стаючи невід'ємною частиною життя автолюбителів тих часів. Про найпопулярніші "клички" радянських машин розповіли оглядачі OBOZ.UA.

Деякі радянські автомобілі отримували прізвиська завдяки своїм характерним рисам. Наприклад, "народний автомобіль" ЗАЗ-965 з характерним округлим силуетом кузова був названий автолюбителями "горбатим", але водії також жартівливо іменували його "мильницею" або "запіком". Його наступники, ЗАЗ-966 і ЗАЗ-968, завоювали повагу під прізвиськом "вухаті" через характерні повітрозабірники.

Автомобіль ЗАЗ-965 Фото: Архивное фото

Не менш популярним став УАЗ-452, відомий як "буханка" за зовнішню схожість із хлібом, який виготовляли на пекарнях країни рад. У військових колах його часом називали "таблеткою" через використання для медичних цілей, а версія з відкритим кузовом, УАЗ-452Д, дістала назву "головастик" через схожість кабіни з плавальною істотою.

Автомобіль УАЗ-452 Фото: Архивное фото

Позашляховики ГАЗ-67 і УАЗ-469 отримали ласкаві прізвиська "козлик" і "бобик". Ці назви підкреслювали маневреність і невибагливість автомобілів, порівнюючи їх із відданим дворовим псом. Причому обидва автомобілі завоювали популярність серед цивільних і військових завдяки своїй вражаючій прохідності.

Радянський "джип" УАЗ-469 Фото: Архивное фото

Водії не оминули увагою і вантажні машини радянського автопрому. Серед них виділялися "полуторка" (ГАЗ-АА) і "шишига" (ГАЗ-66). Перша назва пов'язана з вантажопідйомністю в півтори тонни, а друга стала скороченим варіантом для моделі з індексом 66. Вантажівка Кременчуцького заводу КрАЗ-255 з її масивними шинами отримала ім'я "лаптьожник" з натяком на традиційне взуття.

Культовим автомобілем став і Іж-27151, відомий як "каблучок" або "пиріжок". Ця розвізна машина використовувалася для доставляння продукції їдалень та інших закладів громадського харчування і нагадувала черевик або пиріжок.

Автомобіль Іж-27151 Фото: Архивное фото

А ось представницькі автомобілі для партійної еліти, такі як ЗІЛи та ГАЗи, були відомі як "членовози", що підкреслювало іронічне ставлення до відстороненості вищих радянських чиновників від життя простих громадян.

Серед автобусів культовим став угорський міський зчленований автобус "Ікарус-280", прозваний "гармошкою" за характерний гнучкий чохол у місці з'єднання частин кузова. Причому аналогічно будь-який автобус або тролейбус із такою особливістю отримував цю назву.

Автобус "Ікарус-280" Фото: Архивное фото

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