Майстри плагіату: радянські копії західних автомобілів (фото)

Чимало радянських моделей копіювали дизайн або конструкцію у європейських і американських авто. Навіть у "Запорожця" і УАЗа "Буханки" є іноземні прообрази.

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Не секрет, що в СРСР активно копіювали багато західних розробок. В автомобільній галузі подібний плагіат був особливо поширений і його видно неозброєним оком, якщо поглянути на радянські автомобілі їхні прообрази з Європи та Америки. Фокус розповість про легкові авто з СРСР, скопійовані із західних моделей.

ГАЗ-А і Ford-A

ГАЗ-А Фото: "За рулем" Форд А Фото: Ford

Уже перше масове легкове авто з СРСР виявилося копією "капіталістичної" моделі. ГАЗ-А 1932 року нічим не відрізнявся від Ford A, адже радянський уряд придбав у Генрі Форда ліцензію на випуск цих 40-сильних авто. А вантажівки Ford AA стали в СРСР ГАЗ-АА. До слова, перші екземпляри Ford A зібрали в Харкові, поки Горьковський автозавод ще будувався.

ГАЗ М1 і Ford Model B

ГАЗ М1 Фото: "За рулем" Ford Model B Фото: Ford

На зміну ГАЗ-А 1936 року прийшла модель М1, яка є копією більш сучасного Ford Model B 1932 року. Американське авто комплектували 3,3-літровою 50-сильною четвіркою та 3,6-літровими V8 на 75-90 к. с., проте "Емка" була виключно чотирициліндровою.

Л-1 (ЗіС-101) і Buick Limited

Л-1 був прототипом ЗіС-101 Buick 32-90 Фото: General Motors

Прототип першого радянського представницького авто Л-1 був точною копією Buick 32-90. Серійна ж модель ЗіС-101 отримала сучасніший кузов від американської компанії Budd, але зберегла всю начинку від Buick, включно з 5,7-літровою рядною вісімкою на 110 к.с.

ЗіС-110 і Packard 180

ЗіС-110 Фото: Drom Packard 180

Йосип Сталін дуже любив автомобілі марки Packard, тому не дивно, що радянський лімузин ЗіС-110 став клоном Packard 180. Щоправда, авто Сталіна подовжили, а об'єм його вісімки збільшили до 6 літрів.

"Москвич-400" і Opel Kadett

"Москвич-400" Фото: "За рулем" Opel Kadett Фото: Opel

У 1945 році цілий завод Opel демонтували в Німеччині і вивезли до Москви як післявоєнну репарацію. Таким чином бюджетний Opel Kadett 1938 року перетворився на "Москвич-400". До кінця 40-х ця модель була вже застарілою, але в СРСР її випускали до 1956 року.

ГАЗ-13 "Чайка" і Packard Carribean

ГАЗ-13 "Чайка" Packard Carribean

Копіювати Packard в СРСР продовжили і в 50-ті роки. "Чайка" зовні повторює Packard Carribean 1955 року і навіть емблема на решітці радіатора у неї схожа. Водночас конструкцію 3-ступінчастої автоматичної КПП з кнопками замість важеля підгледіли у трансмісії Chrysler TorqueFlite.

УАЗ "Буханка" і Jeep Forward Control

УАЗ-450 Jeep Forward Control

У це важко повірити, але навіть у УАЗ-450 1958 року дизайн не був самобутнім. "Буханка" явно створювалася з оглядкою на Jeep Forward Control, який з'явився двома роками раніше. До того ж, обидві моделі повнопривідні і створені для бездоріжжя.

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ЗАЗ-965 і Fiat 600

ЗАЗ-965 Фото: ЗАЗ Fiat 600 Фото: Fiat

Дизайн горбатого "Запорожця" явно створено під впливом масового Fiat 600, який випускали в соціалістичній Югославії під маркою Zastava. Хоча слід зазначити, що про пряме копіювання зовнішності в даному випадку мова все ж не йде, та й конструкція в української малолітражки інша.

ЗАЗ-968 і NSU Prinz

ЗАЗ-968 Фото: ЗАЗ NSU Prinz

Навіть у ЗАЗ-968 був свій прообраз — німецький NSU Prinz 1961 року. Схожість двох моделей видно неозброєним оком, але потрібно відзначити, що і NSU копіював дизайн Chevrolet Crovair. До речі, він Prinz також був задньомоторним, але двоциліндровим.

ВАЗ-2101 і Fiat 124

ВАЗ-2101 Фото: АВТОВАЗ Fiat 124 Фото: Fiat

"Жигулі" — мабуть, найвідоміша радянська копія західного авто. У СРСР купили ліцензію на Fiat 124, визнаний найкращим авто 1966 року в Європі. Для радянських доріг у ВАЗ-2101 збільшили кліренс, а задні дискові гальма замінили барабанними.

ВАЗ-2103 Фото: АВТОВАЗ Fiat 125 Фото: Wikipedia

Мало хто знає, що і ВАЗ-2103 і 2106 мають італійського брата — це Fiat 125. Радянські клони все ж дещо відрізняються від нього дизайном передньої частини.

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"Москвич-2141" і Simca 1307

"Москвич-2141" Simca 1307

Під час створення нового "Москвича" на початку 80-х на завод АЗЛК надійшла пряма вказівка скопіювати конструкцію західного авто. Як донора вибрали Simca 1307, який став європейським авто року, як і Fiat 124. У обох моделей передньопривідне компонування і кузов хетчбек, схожі дизайн та інтер'єр.

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