День Конституції України 2024: LADA, TAYANNA і інші знаменитости поділилися віршами про Батьківщину

Сьогодні, 28 червня, виповнюється 28 років українській Конституції, яка регулює права та обов'язки народу України.

Щорічно в Україні 28 червня відзначають велике державне свято — День Конституції України, головного закону, який регулює права українського народу. Цей документ був офіційно затверджений у 1996 році, через п’ять років після здобуття Україною незалежності. З нагоди цього свята спеціально для Фокуса українські зірки поділилися улюбленими віршами про Україну.

Анастасія Цимбалару Фото: Фото від менеджера

Українська акторка Анастасія Цимбалару зізналася, що всі вірші про Україну змушують її або посміхатись, або плакати. Серед найулюбленіших творів літератури акторці полюбився вірш Тетяни Власової, де вона порівнює Україну з "пташкою", яка танцює.

"Вірш глибоко торкається серця своєю силою та символізмом. У ньому втілено непереможний дух українського народу, його здатність відроджуватися і продовжувати жити навіть після найважчих втрат. Образ танцюючої пташки посеред згарища є символом незламності, краси та гордості, які зберігаються попри руйнування і трагедії", — пояснила Анастасія Цимбалару.

танцюй, моя пташко, просто посеред села.

саме для цього його спалили дотла.

красива у своїй силі, сильна у своїй красі —

танцюй, моя люба, покажи їм усім.

посеред цього згарища, залишеного ворогами,

танцюй так, як завжди уміла — гордо і гарно.

танцюй за тих, хто тут народився і тут поліг.

танцюй за тих, у кого більше немає ніг.

танцюй за померлих дітей, чоловіків і жінок.

танцюй, моя рідна, ти заслужила на цей танок.

ті, хто палить тут села, вже прокляті і роздерті —

це танець твого життя, а значить танець їхньої смерті.

тож хай під твоїми ногами виростає нова трава.

хай тут будуть нові посіви і нові жнива.

хай там, куди ти вкажеш рукою, будуть нові хати.

хай тут буде чим дихати.

буде чим дихати.

хтось мусить тут танцювати, інакше все це не має ваги.

хай ворогів багато, але хай ляжуть тут вороги.

танцюй для них, пташко, вперто, без жалю і каяття.

бо це танець їхньої смерті,

бо це танець твого життя.

Нікіта Кісельов Фото: Фото від менеджера

Співак та композитор Нікіта Кісельов зізнався, що його улюбленим віршем про Україну є лірика Василя Симоненка, представника шістдесятників — "Україні".

"В такі складні для нашої країни часи мені особливо відгукується творчість цього поета, адже завдяки таким людям, як він, я маю змогу говорити, писати та створювати музику українською мовою. Його вірш "Україні" асоціюється в мене з усіма захисниками, що зараз кладуть своє життя за свободу та незалежність нашої країни. Особливо мене проймають рядки:

Коли мечами злоба небо крає

І крушить твою вроду вікову,

Я тоді з твоїм ім’ям вмираю

І в твоєму імені живу!

Хочу, аби в День Конституції кожен згадав, що є нашим священним обовʼязком та найважливішим у житті – наша Україна, яку ми повинні оберігати всіма способами", — зазначив артист.

LADA Фото: Фото від менеджера

Співачка LADA розповіла, що ще зі шкільних років у її пам’яті закарбувався вірш Володимира Сосюри "Любіть Україну, як сонце, любіть…".

"Мені здається, що саме ця лірика уособлює нашу державність та максимально у великої кількості українців асоціюється з нашою Батьківщиною. І це не дивно, адже всі ми вивчали його в школі та загалом часто чули. Тож в День Конституції хочу рядками з цього вірша нагадати всім про найважливіше "Всім серцем любіть Україну свою — і вічні ми будемо з нею!"", — сказала співачка.

Ірина Адоніна Фото: Фото від менеджера

Інфлюєнсерка та засновниця благодійного руху "United for Freedom" Ірина Адоніна зазначила, що для неї українська державність завжди асоціювалася з цитатою Ліни Костенко: "Держава — це я, а не те, що вони з нею зробили. І якби кожен усвідомив, що держава — це він, то досі у нас вже була б достойна держава…".

"Загалом Ліна Костенко для мене є одною з найбільш визначних жінок української історії та сучасності. Тож говорячи про мій улюблений патріотичний вірш, я теж згадую про лірику поетеси. Зокрема це два вірші "Мій перший вірш написаний в окопі…" та "Між іншим". Саме в них я бачу ідеальний образ українця — чесного, відданого патріота, який усвідомлює, що держава — це насамперед ми з вами. Кожен наш вчинок, думка та слово впливають на хід української історії, тому бути достойним сином свого народу — наш обов‘язок. В День Конституції я хочу згадати цитату з вірша Ліни Костенко "Між іншим": Так багато на світі горя, люди, будьте взаємно красивими! Наша рідна Україна починається з нас, тож не забуваймо про цю відповідальність та будьмо гідними неї"", — зазначила блогерка.

Юлія Беляєва

Експертка з духовності та засновниця благодійного клубу "Be kindʼ Юлія Беляєва, що її улюблений вірш, який асоціюється з Україною "В гармонії зі світом" Надії Красоткіної.

"Він резонує з моїми цінностями. Про те, що добро завжди перемагає зло, і те, що ми маємо навчитись любові та щирості, а також завжди в першу чергу обирати добро в середині себе.

Хочу згадати стрічки з вірша, що особливо мене зачаровують:

"В гармонії з людьми жити хочу,

З їх болем і любов’ю, з їхніми мріями,

І вірити, що добро завжди здолає зло,

І людські серця стануть чистими й щирими".

Працюючи вже багато років з українським суспільством, я вважаю, що справжня перемога і сила українських людей в їхній здатності трансформувати свій біль, свої складнощі, свою трагедію в те, щоб розкрити всередині себе любов до світу. В те, щоб більше любити, більше транслювати добро і робити цей світ кращим", — пояснила Юлія.

TAYANNA Фото: Фото від менеджера

Співачка TAYANNA зізналася, що її улюблений вірш про Україну це той, що вона сама написала після початку повномасштабного вторгнення.

"Він особливий для мене, бо народився з глибоких емоцій, які я відчувала тоді, та безмежної любові до своєї країни та людей, які в ній живуть", — пояснила співачка.

Сіла земля та плаче маленька

Я ж Україна – людей рідна ненька,

А в мене рани по всьому тілі

Рвані, колоті, глибокі і сильні.

Боляче, люди, дуже мені

Плачу ночами, як не в собі,

Плачу і молюся Богу:

Дай сил дожить до перемоги!

Так в грудях болить – попали у серце,

Ще б’ється – жива ще,

Але кров сильно ллється,

Та люди мої мене бережуть,

Любов’ю своєю рани латають.

Я плачу, бо дуже-дуже болить,

І думаю, Боже, коли все мине,

Коли я вже буду сміятись, радіти,

Коли по мені забігають діти,

Коли мої коси і трави шовкові

В полях зацвітуть на місцях перепалу?

А люди, усі мої рідні і сильні,

Мене бережуть, хоч багацько в могилі.

Я люблю вас, люди, мої українці,

Я з вами стою, хоч і в тоненькій сукенці,

Хоч в ранах я вся, в побоях і крові,

Але разом з вами не здамся без бою.

Нагадаємо, раніше ми писали, 28 червня 2024 року: перенесення мощей Кіра та Іоанна — що сьогодні не можна робити.