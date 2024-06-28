День Конституции Украины 2024: LADA, TAYANNA и другие знаменитости поделились стихами о Родине

Сегодня, 28 июня, исполняется 28 лет украинской Конституции, которая регулирует права и обязанности народа Украины.

Ежегодно в Украине 28 июня отмечают большой государственный праздник — День Конституции Украины, главного закона, который регулирует права украинского народа. Этот документ был официально утвержден в 1996 году, через пять лет после обретения Украиной независимости. По случаю этого праздника специально для Фокуса украинские звезды поделились любимыми стихами об Украине.

Анастасия Цимбалару Фото: Фото від менеджера

Украинская актриса Анастасия Цимбалару призналась, что все стихи об Украине заставляют ее или улыбаться, или плакать. Среди самых любимых произведений литературы актрисе полюбилось стихотворение Татьяны Власовой, где она сравнивает Украину с "птичкой", которая танцует.

"Стихотворение глубоко касается сердца своей силой и символизмом. В нем воплощен непобедимый дух украинского народа, его способность возрождаться и продолжать жить даже после тяжелых потерь. Образ танцующей птички посреди пожарища является символом несокрушимости, красоты и гордости, которые сохраняются несмотря на разрушения и трагедии", — пояснила Анастасия Цимбалару.

танцуй, моя птичка, прямо посреди деревни.

именно для этого его сожгли дотла.

красивая в своей силе, сильная в своей красоте -

Танцуй, моя дорогая, покажи им всем.

посреди этого пожарища, оставленного врагами,

танцуй так, как всегда умела — гордо и красиво.

танцуй за тех, кто здесь родился и здесь погиб.

танцуй за тех, у кого больше нет ног.

танцуй за умерших детей, мужчин и женщин.

Танцуй, моя дорогая, ты заслужила этот танец.

те, кто поджигает здесь деревни, уже прокляты и разорваны -

это танец твоей жизни, а значит танец их смерти.

так пусть под твоими ногами вырастет новая трава.

пусть здесь будут новые посевы и новая жатва.

пусть там, куда ты укажешь рукой, будут новые дома.

пусть здесь будет чем дышать.

будет чем дышать.

кто-то должен здесь танцевать, иначе все это не имеет значения.

пусть врагов много, но пусть враги лягут здесь.

танцуй для них, птичка, упорно, без сожаления и раскаяния.

потому что это танец их смерти,

потому что это танец твоей жизни.

Никита Киселев Фото: Фото від менеджера

Певец и композитор Никита Киселев признался, что его любимым стихотворением об Украине является лирика Василия Симоненко, представителя шестидесятников — "Украине".

"В такие сложные для нашей страны времена мне особенно отзывается творчество этого поэта, ведь благодаря таким людям, как он, я имею возможность говорить, писать и создавать музыку на украинском языке. Его стихотворение "Украине" ассоциируется у меня со всеми защитниками, которые сейчас кладут свою жизнь за свободу и независимость нашей страны. Особенно меня проникают строки:

Когда мечами злобы небо разрывается

И крушит твою красоту вековую,

Я тогда с твоим именем умираю

И в твоем имени живу!

Хочу, чтобы в День Конституции каждый вспомнил, что является нашим священным долгом и самым важным в жизни — наша Украина, которую мы должны оберегать всеми способами", — отметил артист.

LADA Фото: Фото від менеджера

Певица LADA рассказала, что еще со школьных лет в ее памяти запечатлелось стихотворение Владимира Сосюры "Любите Украину, как солнце, любите...".

"Мне кажется, что именно эта лирика олицетворяет нашу государственность и максимально у большого количества украинцев ассоциируется с нашей Родиной. И это неудивительно, ведь все мы изучали его в школе и вообще часто слышали. Поэтому в День Конституции хочу строками из этого стихотворения напомнить всем о самом важном "Всем сердцем любите Украину свою — и вечны мы будем с ней!""", — сказала певица.

Ирина Адонина Фото: Фото від менеджера

Инфлюенсер и основательница благотворительного движения "United for Freedom" Ирина Адонина отметила, что для нее украинская государственность всегда ассоциировалась с цитатой Лины Костенко: "Государство — это я, а не то, что они с ним сделали. И если бы каждый осознал, что государство — это он, то до сих пор у нас уже было бы достойное государство...".

"В целом Лина Костенко для меня является одной из самых выдающихся женщин украинской истории и современности. Поэтому говоря о моем любимом патриотическом стихотворении, я тоже вспоминаю о лирике поэтессы. В частности это два стихотворения "Мой первый стих написан в окопе ..." и "Между прочим". Именно в них я вижу идеальный образ украинца — честного, преданного патриота, который осознает, что государство — это прежде всего мы с вами. Каждый наш поступок, мысль и слово влияют на ход украинской истории, поэтому быть достойным сыном своего народа — наш долг. В День Конституции я хочу вспомнить цитату из стихотворения Лины Костенко "Между прочим": Так много на свете горя, люди, будьте взаимно красивыми! Наша родная Украина начинается с нас, поэтому не забывайте об этой ответственности и будем достойными ее"", — отметила блогерша.

Юлия Беляева

Эксперт по духовности и основательница благотворительного клуба "Be kind" Юлия Беляева, что ее любимое стихотворение, которое ассоциируется с Украиной "В гармонии с миром" Надежды Красоткиной.

"Он резонирует с моими ценностями. О том, что добро всегда побеждает зло, и то, что мы должны научиться любви и искренности, а также всегда в первую очередь выбирать добро внутри себя.

Хочу вспомнить ленты из стихотворения, которые особенно меня завораживают:

"В гармонии с людьми жить хочу,

С их болью и любовью, с их мечтами,

И верить, что добро всегда одолеет зло,

И человеческие сердца станут чистыми и искренними".

Работая уже много лет с украинским обществом, я считаю, что настоящая победа и сила украинских людей в их способности трансформировать свою боль, свои сложности, свою трагедию в то, чтобы раскрыть внутри себя любовь к миру. В то, чтобы больше любить, больше транслировать добро и делать этот мир лучше", — пояснила Юлия.

ТАЯННА Фото: Фото від менеджера

Певица TAYANNA призналась, что ее любимый стих об Украине это тот, что она сама написала после начала полномасштабного вторжения.

"Он особенный для меня, потому что родился из глубоких эмоций, которые я чувствовала тогда, и безграничной любви к своей стране и людям, которые в ней живут", — пояснила певица.

Земля села и плачет маленькая

Я же Украина — людей родная мать,

А у меня раны по всему телу

Рваные, колотые, глубокие и сильные.

Мне очень больно, люди, мне очень больно

Плачу по ночам, как не в себе,

Плачу и молюсь Богу:

Дай сил дожить до победы!

Так в груди болит — попали в сердце,

Еще бьется — жива еще,

Но кровь сильно льется,

Но люди мои меня берегут,

Любовью своей раны латают.

Я плачу, потому что мне очень-очень больно,

И думаю, Боже, когда все это пройдет,

Когда я уже буду смеяться, радоваться,

Когда по мне забегают дети,

Когда мои косы и травы шелковые

В полях зацветут на местах перепала?

А люди, все мои родные и сильные,

Меня берегут, хоть много в могиле.

Я люблю вас, люди, мои украинцы,

Я с вами стою, хоть и в тоненьком платьице,

Хоть в ранах я вся, в побоях и крови,

Но вместе с вами не сдамся без боя.

Напомним, ранее мы писали, 28 июня 2024 года: перенесение мощей Кира и Иоанна — что сегодня нельзя делать.