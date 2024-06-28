28 июня 2024 года: перенесения мощей Кира и Иоанна — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя купаться в водоемах и ходить в лес.
Что случилось 28 июня?
Сегодня в православной церкви день перенесения мощей святых бессеребренков Кира и Иоанна. Однажды Кир и Иоанн узнали о христианке, которую заключили в тюрьму вместе с ее детьми. Они направились на помощь, но и сами пострадали. Мощи святых были первоначально сохранены в церкви святого апостола Марка, но сто лет спустя патриарх Александрийский Кирилл перенес их в Египет, где построили новую церковь в честь этих праведников.
Также 28 июня — День Конституции Украины.
Что нельзя делать 28 июня:
- купаться в водоемах;
- ходить в лес;
- давать овес животным;
- жадничать.
Народные приметы и поверья:
- обильная роса — будет урожайный год;
- хорошо слышно кузнечиков — к дождю;
- пришел Амос — пошел овес в рост;
- появилось мух — будет хороший урожай гречихи.
День ангела празднуют:
Григорий, Ефрем, Кира, Михаил, Семен, Федор.
Родились 28 июня:
1971 год — Илон Маск, американский предприниматель и инженер, основатель компаний Tesla Motors, SpaceX и Neuralink.
Также в этот день:
1389 год – битва на Косовом поле;
1569 год — подписана Люблинская уния, объединяющая Королевство Польское и Великое княжество Литовское в единое федеративное государство — Речь Посполитую;
1919 год – подписан Версальский договор;
1992 год — "Сигнальщик" стал первым кораблем в Черном море, который в 1992 году поднимает украинский флаг;
1996 год — после 23-часового обсуждения в Верховной Раде Украины приняли Конституцию Украины;
2012 год – ООН провозгласил Международный День Счастья.
Также Фокус писал церковный календарь на июнь 2024 года