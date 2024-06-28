28 червня 2024 року: перенесення мощей Кіра та Іоанна — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна купатися у водоймах і ходити в ліс.

Що сталося 28 червня?

Сьогодні у православній церкві день перенесення мощей святих безсрібняків Кира та Іоанна. Одного разу Кір та Іоанн дізналися про християнку, яку ув'язнили разом з її дітьми. Вони вирушили на допомогу, але й самі постраждали. Мощі святих були спочатку збережені в церкві святого апостола Марка, але через сто років патріарх Олександрійський Кирило переніс їх до Єгипту, де побудували нову церкву на честь цих праведників.

Також 28 червня — День Конституції України.

Що не можна робити 28 червня:

купатися у водоймах;

ходити в ліс;

давати овес тваринам;

скупитися.

Народні прикмети та повір'я:

рясна роса — буде врожайний рік;

добре чути коників — до дощу;

прийшов Амос — пішов овес у ріст;

з'явилося мух — буде хороший урожай гречки.

День ангела святкують:

Григорій, Єфрем, Кіра, Михайло, Семен, Федір.

Народилися 28 червня:

1971 рік — Ілон Маск, американський підприємець та інженер, засновник компаній Tesla Motors, SpaceX і Neuralink.

Також цього дня:

1389 рік — битва на Косовому полі;

1569 рік — підписано Люблінську унію, що об'єднує Королівство Польське і Велике князівство Литовське в єдину федеративну державу — Річ Посполиту;

1919 рік — підписано Версальський договір;

1992 рік — "Сигнальник" став першим кораблем у Чорному морі, який 1992 року піднімає український прапор;

1996 рік — після 23-годинного обговорення у Верховній Раді України ухвалили Конституцію України;

2012 рік — ООН проголосила Міжнародний День Щастя.

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