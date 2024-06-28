28 червня 2024 року: перенесення мощей Кіра та Іоанна — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна купатися у водоймах і ходити в ліс.
Що сталося 28 червня?
Сьогодні у православній церкві день перенесення мощей святих безсрібняків Кира та Іоанна. Одного разу Кір та Іоанн дізналися про християнку, яку ув'язнили разом з її дітьми. Вони вирушили на допомогу, але й самі постраждали. Мощі святих були спочатку збережені в церкві святого апостола Марка, але через сто років патріарх Олександрійський Кирило переніс їх до Єгипту, де побудували нову церкву на честь цих праведників.
Також 28 червня — День Конституції України.
Що не можна робити 28 червня:
- купатися у водоймах;
- ходити в ліс;
- давати овес тваринам;
- скупитися.
Народні прикмети та повір'я:
- рясна роса — буде врожайний рік;
- добре чути коників — до дощу;
- прийшов Амос — пішов овес у ріст;
- з'явилося мух — буде хороший урожай гречки.
День ангела святкують:
Григорій, Єфрем, Кіра, Михайло, Семен, Федір.
Народилися 28 червня:
1971 рік — Ілон Маск, американський підприємець та інженер, засновник компаній Tesla Motors, SpaceX і Neuralink.
Також цього дня:
1389 рік — битва на Косовому полі;
1569 рік — підписано Люблінську унію, що об'єднує Королівство Польське і Велике князівство Литовське в єдину федеративну державу — Річ Посполиту;
1919 рік — підписано Версальський договір;
1992 рік — "Сигнальник" став першим кораблем у Чорному морі, який 1992 року піднімає український прапор;
1996 рік — після 23-годинного обговорення у Верховній Раді України ухвалили Конституцію України;
2012 рік — ООН проголосила Міжнародний День Щастя.
Також Фокус писав церковний календар на червень 2024 року