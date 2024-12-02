Несподіваний спосіб боротьби з інвазійними "загарбниками": їх використовують для роботи авто

Дослідники хочуть переобладнати автомобілі, щоб вони могли працювати на "паливі" з інвазивного виду морських водоростей.

Величезна кількість коричневого саргасума, інвазивного виду морських водоростей, перетворили популярні пляжі Карибського моря на непривабливий безлад. Ситуація сягнула апогею, внаслідок чого прем'єр-міністр Барбадосу Міа Моттлі була змушена оголосити надзвичайну ситуацію у 2018 році через вторгнення інвазивного виду, пише Futurism.

Утім, учені в навалі інвазивних водоростей також побачили й можливість: передбачається, що саргасум може стати прибутковим джерелом біогазу, перетворюючи волокнисті види на паливо, яке може живити переобладнані автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння.

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Команда з Університету Вест-Індії (UWI) на Барбадосі вперше в історії запустила транспортні засоби, переобладнані для роботи на продукті з морських водоростей. Цікаво, що перетворення звичайного авто з бензиновим двигуном на автомобіль, що працює на паливі з водоростей, обійдеться лише у 2 500 доларів.

За словами викладача UWI та експерта з поновлюваних джерел енергії Легени Генрі, останнім часом місцевий туризм сильно постраждав від інвазивних водоростей — готелі змушені витрачати мільйони на боротьбу з ними.

Під час дослідження вчені об'єднали стічні води заводу з виробництва рому з саргасумом всередині біореактора і виявили, що це дало багато придатного для використання біогазу. За словами співавтора дослідження Брітні Маккензі, яка займалася збором морських водоростей, лише за два тижні вони з колегами отримали досить хороші результати.

Зазначимо, саргасум став серйозною проблемою, що загрожує не тільки місцевим видам дикої природи, що зникають, а й здоров'ю людей. Річ у тім, що сірководень, який виділяється під час розкладання, негативно впливає на організм людини. При цьому зміна клімату і потепління океану дає змогу інвазивним водоростям значно збільшуватися, повністю покриваючи багато пляжів Карибського моря.

За словами біолога Шаміки Спенсер, перепрофілювання інвазивних водоростей на транспортні засоби допоможе захистити туризм і здоров'я людей, оскільки пляжі будуть очищені, а ризик вдихнути сірководень значно зменшиться. Не менш цікавим здається і те, що чим більше авто будуть адаптовані до нового біогазу, тим більше інвазивних водоростей знадобиться вченим.

Втім, за словами Генрі, отримане біопаливо на основі саргасума, на жаль, не стане чарівним засобом для екологічної кризи, що зростає. Наразі команда створює пілотний проєкт, до якого увійдуть чотири автомобілі — це дасть змогу продемонструвати робочі прототипи та переконає спонсорів у перспективності проєкту.

Раніше Фокус писав про те, що до 2050 року перельоти досягнуть нульового рівня викидів.