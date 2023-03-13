Видно із космосу. На Флориду рухається "ковдра гнилі" вагою 20 млн тонн і розміром 8 000 км

Дослідники вважають, що цей огидний покрив принесе проблеми пляжам Флориди та Мексики.

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"Великий атлантичний саргасовий пояс" є гігантським цвітінням бурих водоростей, яке простягається від узбережжя Західної Африки і до самого Мексиканської затоки. Дослідники попереджають, що воно, по суті, є найпотужнішим цвітінням морських водоростей у світі, а тому його видно навіть на знімках із космосу, пише Science Alert.

Зазвичай, морські водорості є цілком нешкідливими і навіть мають деякі переваги, наприклад, забезпечують рибам необхідні умови для існування, а також поглинають вуглекислий газ. Однак саргасум займає площу, майже вдвічі більшу за ширину США і може завдати непоправних збитків пляжам, оскільки океанські течії непохитно штовхають його до суші.

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Відомо, що ця ковдра з гнилих водоростей займає рекордно величезну площу і простягається на 8 047 кілометрів і має вагу близько 20 мільйонів тонн, тому вчені припускають, що вона може стати джерелом проблем для пляжів Флориди та Мексики.

Зазначимо, що цвітіння саргасового поясу непокоїть вчених останнє десятиліття, проте те, що відбувається цього року, насторожує ще більше. За словами професора-дослідника Океанографічного інституту Харбор-Бранч Атлантичного університету Флориди Брайана ЛаПойнта, цвітіння цього року настільки велике, що його видно з космосу, і те, що вчені бачать на супутникових знімках, на жаль, "не обіцяє нічого хорошого для пляжного сезону".

ЛаПойнт займається вивченням саргасума вже майже чотири десятиліття, проте раніше йому ще ніколи не доводилося спостерігати "гнилий покрив" таких масштабів. Супутникові знімки свідчать, що водоростями вже вкриті пляжі Флориди, хоча, зазвичай, це відбувається не раніше травня. Крім того, знімки свідчать про те, що велике скупчення саргасума на пляжах Мексики спостерігатиметься вже цього тижня.

Відомо, що розмір маси водоростей, що гниють, зростає щорічною. За словами доцент-дослідника Коледжу морських наук Університету Південної Флориди Брайана Барнса, у 2018 та 2022 році вчені спостерігали рекордне збільшення маси "гниючої плями" водоростей, і нинішній рік вже наближається до цих рекордів.

Дослідники зазначають, що негативні наслідки такого масового цвітіння бурих водоростей дуже різноманітні і можуть призвести до ряду наслідків, зокрема:

руйнування прибережних екосистем;

задухою коралів;

завдадуть шкоди дикій природі;

загрожують інфраструктурі;

погіршать якість води та повітря.

Ще у 2019 році вчені провели дослідження, результати якого припускають, що причиною погіршення ситуації з цвітінням бурих водоростей є масова вирубка лісів та використання добрив. Все це може бути причиною тривожних темпів зростання маси, що гниє, а в тривалій перспективі призведе до посилення змін клімату по всій планеті.

Однак це ще не все, дослідники також зазначають, що страждає також і місцевий туристичний бізнес, адже саргассум, викинутий на берег, вмирає та гниє, в результаті пляжі заполонює "виразний запах тухлих яєць", що, на жаль, не приваблює туристів. В результаті місцеві готелі змушені витрачати мільйони щорічно, щоб очистити пляжі від бурих водоростей та перемістити їх в інше місце.

Раніше Фокус писав про те, що до 2040 року у воді виявиться понад 500 трильйонів пластикових шматочків.