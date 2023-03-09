Океан задихається. До 2040 року у воді виявиться понад 500 трильйонів пластикових шматочків

Дослідження показує, що зараз в океані вже плаває понад 171 трильйон частинок, а всього через 17 років їхня кількість збільшиться втричі.

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Десятиліттями вчені та захисники навколишнього середовища буквально кричать про те, що океан задихається від пластику, — крихітні частинки вже давно виявляють у шлунку та внутрішніх органів мешканців морів, а кити взагалі гинуть болісною смертю через тонни сміття, викинуті в океан, пише BBC.

Для того, щоб скласти свою оцінку забруднення океану пластиком, група вчених проаналізувала записи з 1979 року й до цього дня, які були зібрані в ході експедицій, що прочісують океан спеціальними мережами для збору пластику. Після цього вчені підраховують зібраний пластик і додають його до математичної моделі, щоб отримати глобальну оцінку забруднення океану.

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За словами провідного автора дослідження, доктора Маркуса Еріксена з Інституту 5 Gyres, учені виявили, що у 2005 році, наприклад, концентрація пластику в океані досягла 16 трлн штук. Водночас учені виявили, що з того часу забруднення пластиком лише посилилося — зараз в океані плаває понад 171 трильйон шматочків пластику. І згодом статистика лише погіршуватиметься. Математична модель прогнозує, що всього через 17 років, якщо нічого не робити, кількість пластику збільшиться втричі, а значить, перевищить значення 500 трильйонів шматочків.

Статистика концентрації пластику в океані

Учені відзначають, що сьогодні в океані дрейфує як нещодавно викинутий пластик, так і старий, який уже зламався чи пошкодився. Серед найпоширеніших предметів трапляється:

одноразовий посуд;

пластикові пляшки;

паковання;

рибальське спорядження;

інші предмети.

Усе це сміття, потрапляючи в океан, згодом розпадається на дрібніші частини, чому сприяє сонячне світло або механічні пошкодження. Однак для повного розкладання потрібна величезна кількість часу, а морські жителі страждають уже зараз. Наприклад, кити, морські птахи, черепахи та риби часто сприймають пластик за здобич, у результаті їхні шлунки забиваються сміттям, а тварини гинуть від голоду в страшних муках, бо не здатні очистити шлунок.

Дослідники попереджають, що людству варто серйозно замислитися над захистом океану, адже в небезпеці й люди: по-перше, пластик потрапляє в нашу питну воду, по-друге, він уже виявлений у легенях, венах і плаценті людини, а по-третє, ми поглинаємо його разом із їжею, наприклад, коли споживаємо морепродукти.

Водночас, науці все ще недостатньо відомо про те, як мікропластик упливає на здоров'я людини. Доктор Еріксен зазначає, що до 2005 року концентрація пластику в океані плавно коливалася, проте з того часу вона лише рекордно збільшилася та продовжує зростати.

За словами професора Річарда Томпсона з Плімутського університету, який не брав участі в дослідженні, ці результати лише підтверджують те, що дослідникам було відомо й раніше, — океан переповнений пластиком, і нам час прибрати за собою.

Карта найзабрудненіших місць

Відомо, що найвища концентрація пластику спостерігається в Північноатлантичному морі, а деякі величезні маси можна виявити і в інших місцях, у тому числі й Велику тихоокеанську сміттєву пляму. Автори дослідження зазначають, що урядам необхідно зосередитися не тільки на тому, щоб очистити океан, але й ухвалити низку рішень, які б дозволили скоротити кількість пластику, що виробляється та використовується.

Раніше Фокус писав про те, що через роки суперечок третину міжнародних вод визнали районами, що охороняються.