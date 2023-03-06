Історичне рішення. Через роки суперечок третину міжнародних вод визнали районами, що охороняються

Дослідники вважають, що це рішення стане історичним і дозволить зберегти морське розмаїття.

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Ці дебати почалися майже 20 років тому, проте країни тривалий час не могли дійти спільного знаменника через суперечки про права на риболовлю та фінансування. На щастя, представники 193 країн змогли відкласти свої амбіції на другий план та домовитися про підписання Договору про відкрите море, пише New Atlas.

За словами президента Міжурядової конференції з морської біорізноманіття в районах за межами дії національної юрисдикції (BBNJ) Рени Лі, "корабель нарешті досяг берега". Історичний документ було підписано у суботу, 4 березня, у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку.

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Згідно з підписаним документом, 193 країни зобов'язалися зробити третину міжнародних вод районами, що охороняються, вже до 2030 року. Відомо, що масові переговори тривали 38 годин, і остаточне рішення було прийнято за роками тупикової ситуації, коли країни не могли домовитися про права та фінансування. Понад те, протягом останніх двох тижнів договір, здавалося, був готовий повністю розвалитися — каменем спотикання стало питання справедливого розподілу морських генетичних ресурсів (MGR). Зазначимо, що йдеться про глибоководні губки, морські водорості та бактерії, які останнім часом стають все більш корисними та прибутковими областями розвитку у фармацевтиці, промислових процесах та виробництві продуктів харчування.

Згідно з договором, країни ухвалили рішення про обмеження на рибальство, судноплавні маршрути та глибоководну діяльність, зокрема видобутку копалин. Зазначається, що ще належить провести нові процедури оцінки, а також визначити, як керуватимуться ці нові території, що охороняються, і як здійснюватиметься фінансування.

За словами голови ЮНЕСКО з морських наук у Школі геонаук Сіднейського університету (Австралія), Елейн Бейкер, вони сподіваються, що договір дозволить підвищити прозорість і "допоможе захистити морську різноманітність у глибокому океані".

Дослідники зазначають, що це рішення насправді є історичним, адже міжнародні води, які перебувають за межами країн, становлять близько двох третин усього океану. Остання подібна угода була підписана понад 40 років тому, 1982 року. Тоді договір визначив межі відкритого моря, проте лише 1,2% із цих вод фактично перебували під охороною міжнародного права.

За даними Міжнародного союзу охорони природи, близько 10% морських видів сьогодні перебувають під загрозою зникнення, а ще понад 40% видів постраждали від змін клімату, з якими зіткнулася наша планета за останні десятиліття. Саме тому новий договір такий важливий для планети та всього людства загалом, адже він дозволить захистити мешканців океану від людської діяльності.

Раніше Фокус писав про те, що Земля народжує новий океан: вчені вважають, що він розділить Африку на дві частини.