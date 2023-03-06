Историческое решение. Спустя годы споров треть международных вод признали охраняемыми районами

Исследователи полагают, что данное решение станет историческим и позволит сохранить морское разнообразие.

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Эти дебаты начались почти 20 лет назад, однако страны долгое время не могли прийти к общему знаменателю из-за споров о правах на рыбную ловлю и финансировании. К счастью, представители 193 стран смогли отложить свои амбиции на второй план и договориться о подписании Договора об открытом море, пишет New Atlas.

По словам президента Межправительственной конференции по морскому биоразнообразию в районах за пределами действия национальной юрисдикции (BBNJ) Рены Ли, "корабль наконец достиг берега". Исторический документ был подписан в субботу, 4 марта, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

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Согласно подписанному документу, 193 страны обязались сделать треть международных вод охраняемыми районами уже к 2030 году. Известно, что массовые переговоры длились 38 часов и окончательное решение было принято за годами тупиковой ситуации, когда страны не могли договориться о правах и финансировании. Более того, в ходе последних двух недель договор, казалось, был готов полностью развалиться — камнем преткновения стал вопрос о справедливом распределении морских генетических ресурсов (MGR). Отметим, что речь идет о глубоководных губках, морских водорослях и бактериях, которые в последнее время становятся все более полезными и прибыльными областями развития в фармацевтике, промышленных процессах и производстве продуктов питания.

Согласно договору, страны приняли решение об ограничении на рыболовство, судоходные маршруты и глубоководную деятельность, в том числе добычи ископаемых. Отмечается, что еще предстоит провести новые процедуры оценки, а также определить, как будут управляться эти новые охраняемые территории и как будет осуществляться финансирование.

По словам председателя ЮНЕСКО по морским наукам в Школе геонаук Сиднейского университета (Австралия), Элейн Бейкер, они надеются, что договор позволит повысить прозрачность и "поможет защитить морское разнообразие в глубоком океане".

Исследователи отмечают, что данное решение в действительности является историческим, ведь международные воды, которые находятся за пределами границ стран, составляют около двух третей всего океана. Последнее подобное соглашение было подписано более 40 лет назад, в 1982 году. Тогда договор определил границы открытого моря, однако лишь 1,2% из этих вод фактически находились под охраной международного права.

Согласно данным Международного союза охраны природы, около 10% морских видов сегодня находятся под угрозой исчезновения, а еще более 40% видов пострадали от изменений климата, с которыми столкнулась наша планета за последние десятилетия. Именно поэтому новый договор так важен для планеты и всего человечества в целом, ведь он позволит защитить обитателей океана от человеческой деятельности.

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