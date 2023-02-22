Земля рождает новый океан: ученые считают, что он разделит Африку на две части (видео)

Исследователи считают, что сейчас на планете создается новый океан, который буквально разделит африканский континент надвое.

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Еще в 2005 году стало известно, что в эфиопских пустынях Дальнего региона появился разлом длиной в более полусотни километров. Новое исследование геологов подтверждает, что он является началом совершенно нового моря, которое, вероятно, разделит африканский континент надвое, пишет The New Times.

В новом исследовании ученые объединили сейсмические данные образования разломов, которые продемонстрировали, что оно обусловлено процессами, подобными тем, что происходят на дне океана. Тектонические плиты Африки и Аравии сталкиваются в пустыне и постепенно расходятся — так происходит уже последние около 30 миллионов лет. К слову, подобное движение раскололо и Красное море, но нынешний процесс движется всего со скоростью нескольких сантиметров в год.

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По словам доктора Эдвина Динди из отдела геологии факультета науки и технологий Университета Найроби, велика вероятность, что вдоль восточного рукава Африканской рифтовой долины в действительности медленно формируется новый океан. Он также добавил, что многочисленные толчки, происходящие вокруг Восточного рукава Рифтовой долины, свидетельствуют о том, что этот участок является довольно активным. Однако не стоит ожидать, что это произойдет в ближайшее время — возможно, потребуются миллионы лет.

Геологи напоминают, что наша планета образовалась 4,5 миллиарда лет назад. С момента формирования континентальной коры, а затем и шельфа, тектонические плиты постоянно находятся в движении. Некоторые из них смещаются относительно друг друга вдоль зон разломов, другие — падают друг на друга, а третьи — сталкиваются друг с другом и расходятся. Именно это движение в конечном итоге привело к формированию различных континентов, которые мы знаем сегодня.

По словам Динди, непрерывное движение тектонических плит также привело к формированию Восточно-Африканской рифтовой долины, которая все еще остается активной и расширяется. В конечном итоге это может привести к формированию нового океана в Африке.

В то же время геологи отмечают, что далеко не все рифтовые долины в конечном итоге формируются до состояния нынешних, они также имеют тенденцию разрушаться. Одним из таких примеров является та, которая начала формироваться вокруг Ваджира в северо-восточной части Кении. Однако в конце концов она разрушилась, а ее территория покрылась отложениями — путешествуя сегодня по Ваджиру можно заметить лишь впадину, но никак не рифтовую долину.

Отметим, что сегодня Восточно-Африканская рифтовая долина, или как ее еще называют Афро-Арабская, является одним из самых обширных рифтов на поверхности нашей планеты. Длина системы составляет почти 6,5 тысяч километров, а ее ширина в среднем составляет от 48 до 64 километров.

Ранее Фокус писал о том, что ученые считают, что внутреннее ядро Земли перестало вращаться.