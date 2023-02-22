Земля народжує новий океан: учені вважають, що він розділить Африку на дві частини (відео)

Дослідники вважають, що зараз на планеті створюється новий океан, який розділить африканський континент надвоє.

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Ще у 2005 році стало відомо, що в ефіопських пустелях Далекого регіону з'явився розлом завдовжки понад пів сотні кілометрів. Нове дослідження геологів підтверджує, що він є початком абсолютно нового моря, яке, ймовірно, розділить африканський континент надвоє, пише The New Times.

У новому дослідженні вчені об'єднали сейсмічні дані утворення розлому, які продемонстрували, що воно обумовлене процесами, подібними до тих, що відбуваються на дні океану. Тектонічні плити Африки й Аравії стикаються в пустелі та поступово розходяться — так стається вже останні близько 30 мільйонів років. До речі, подібний рух розколов і Червоне море, але нинішній процес рухається лише зі швидкістю кількох сантиметрів на рік.

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За словами доктора Едвіна Дінді з відділу геології факультету науки й технологій Університету Найробі, велика ймовірність, що вздовж східного рукава Африканської рифтової долини насправді повільно формується новий океан. Він також додав, що численні поштовхи, що відбуваються навколо Східного рукава Рифтової долини, свідчать про те, що ця ділянка є досить активною. Однак не варто очікувати, що це станеться найближчим часом, — можливо, знадобляться мільйони років.

Геологи нагадують, що наша планета утворилася 4,5 мільярда років тому. З моменту формування континентальної кори, а потім і шельфу, тектонічні плити постійно перебувають у русі. Деякі з них зміщуються одна відносно одної вздовж зон розломів, інші — падають одна на одну, а треті стикаються одні з одними і розходяться. Саме цей рух, зрештою, призвів до формування різних континентів, які ми знаємо сьогодні.

За словами Дінді, безперервний рух тектонічних плит також призвів до формування Східно-Африканської рифтової долини, яка все ще залишається активною та розширюється. Зрештою, це може призвести до формування нового океану в Африці.

Водночас геологи відзначають, що далеко не всі рифтові долини зрештою формуються до нинішніх, вони також мають тенденцію руйнуватися. Одним із таких прикладів є та, яка почала формуватися навколо Ваджира в північно-східній частині Кенії. Проте врешті-решт вона зруйнувалася, а її територія вкрилася відкладеннями — подорожуючи сьогодні Ваджиром, можна помітити лише западину, але ніяк не рифтову долину.

Зазначимо, що сьогодні Східно-Африканська рифтова долина, або як її ще називають Афро-Арабська, є одним із найширших рифтів на поверхні нашої планети. Довжина системи становить майже 6,5 тисячі кілометрів, а її ширина в середньому становить від 48 до 64 кілометрів.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вважають, що внутрішнє ядро Землі перестало обертатися.