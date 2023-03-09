Океан задыхается. К 2040 году в воде окажется более 500 триллионов пластиковых кусочков

Исследование показывает, что в настоящее время в океане уже плавает более 171 триллиона частиц, а всего через 17 лет их количество увеличится втрое.

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Десятилетиями ученые и защитники окружающей среды буквально кричат о том, что океан задыхается от пластика — крохотные частицы уже давно обнаруживают в желудке и внутренних органов обитателей морей, а киты и вовсе погибают болезненной смертью из-за тонн мусора, выброшенных в океан, пишет BBC.

Для того, чтобы составить свою оценку загрязнения океана пластиком группа ученых проанализировала записи с 1979 года и по сей день, которые были собраны в ходе экспедиций, которые прочесывают океан специальными сетями для сбора пластика. После этого ученые подсчитывают собранный пластик и добавляют его в математическую модель, чтобы получить глобальную оценку загрязнения океана.

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По словам ведущего автора исследования, доктора Маркуса Эриксена из Института 5 Gyres, ученые обнаружили, что в 2005 году, например, концентрация пластика в океане достигла 16 триллионов штук. При этом ученые обнаружили, что с тех пор загрязнение пластиком только усугубилось — сейчас в океане плавает более 171 триллиона кусочков пластика. И со временем статистика будет только ухудшаться. Так, математическая модель прогнозирует, что всего через 17 лет, если ничего не предпринимать, количество пластика увеличится втрое, а значит превысит значение в 500 триллионов кусочков.

Статистика концентрации пластика в океане

Ученые отмечают, что сегодня в океане дрейфует как недавно выброшенный пластик, так и старый, который уже сломался или повредился. Среди наиболее распространенных предметов встречается:

одноразовая посуда;

пластиковые бутылки;

упаковка;

рыболовное снаряжение;

другие предметы.

Весь этот мусор, попадая в океане, со временем распадается на более мелкие части, чему способствует солнечный свет или механические повреждения. Однако для полного разложения потребует огромное количество времени, а морские обитатели страдают уже сейчас. Так, киты, морские птицы, черепахи и рыбы часто принимают пластик за добычу, в результате их желудки забиваются мусором, а животные погибают от голода в страшных муках, потому что не способны очистить желудок.

Исследователи предупреждают, что человечеству стоит серьезно задуматься над защитой океана, ведь в опасности и люди: во-первых, пластик попадает в нашу питьевую воду, во-вторых, он уже обнаружен в легких, венах и плаценте человека, а в-третьих, мы поглощаем его вместе с пищей, например, когда потребляем морепродукты.

В то же время науке все еще недостаточно известно о том, как микропластик влияет на здоровье человека. Доктор Эриксен отмечает, что до 2005 года концентрация пластика в океане плавно колебалась, однако с тех пор она лишь рекордно увеличилась и продолжает расти.

По словам профессора Ричарда Томпсона из Плимутского университета, не участвовавшего в исследовании, данные результаты лишь подтверждают то, что исследователям было известно и ранее — океан переполнен пластиком, и нам пора бы за собой прибраться.

Карта наиболее загрязненных мест

Известно, что наивысшая концентрация пластика наблюдается в Североатлантическом море, а некоторые огромные массы можно обнаружить и в других местах, в том числе и Большое тихоокеанское мусорное пятно. Авторы исследования отмечают, что правительствам необходимо сосредоточиться не только на том, чтобы очистить океан, но и принять ряд решений, которые бы позволили сократить количество производимого и используемого пластика.

Ранее Фокус писал о том, что спустя годы споров треть международных вод признали охраняемыми районами.