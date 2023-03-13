Видно из космоса. На Флориду движется "одеяло гнили" весом в 20 млн тонн и размером в 8 000 км

Исследователи считают, что этот отвратительный покров принесет проблемы пляжам Флориды и Мексики.

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"Большой атлантический саргассовый пояс" представляет собой гигантское цветение бурых водорослей, которое простирается от побережья Западной Африки и до самого Мексиканского залива. Исследователи предупреждают, что оно, по сути, является самым массивным цветением морских водорослей в мире, а потому его видно даже на снимках из космоса, пишет Science Alert.

Как правило, морские водоросли являются вполне безобидными и безвредными и даже имеют некоторые преимущества, например, обеспечивают рыбам необходимые условия для существования, а также поглощают углекислый газ. Однако саргассум занимает площадь, почти в два раза больше ширины США и может нанести непоправимый ущерб пляжам, поскольку океанские течения непреклонно толкают его к суше.

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Известно, что данное одеяло из гнилых водорослей занимает рекордно огромную площадь и простирается на 8 047 километров и имеет вес в около 20 миллионов тонн, потому ученые предполагают, что оно может стать источником проблем для пляжей Флориды и Мексики.

Отметим, что цветение саргассового пояса беспокоит ученых последнее десятилетие, однако то, что происходит в этом году — настораживает еще больше. По словам профессора-исследователя Океанографического института Харбор-Бранч Атлантического университета Флориды Брайана ЛаПойнта, цветение в этом году настолько велико, что его видно из космоса, и то, что ученые видят на спутниковых снимка, увы, "не сулит ничего хорошего для пляжного сезона".

ЛаПойнт занимается изучением саргассума вот уже почти четыре десятилетия, однако ранее ему еще никогда не приходилось наблюдать "гнилой покров" таких масштабов. Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что водорослями уже покрыты пляжи Флориды, хотя, как правило, это происходит не раньше мая. Кроме того, снимки свидетельствуют о том, что большое скопление саргассука на пляжах Мексики будет наблюдаться уже на этой неделе.

Известно, что размер массы гниющих водорослей растет ежегодной. По словам доцент-исследователя Колледжа морских наук Университета Южной Флориды Брайана Барнса, в 2018 и 2022 году ученые наблюдали рекордное увеличение массы "гниющего пятна" водорослей, и нынешний год уже приближается к этим рекордам.

Исследователи отмечают, что негативные последствия столь массового цветения бурых водорослей весьма многообразны и могут привести к ряду последствий, в том числе:

разрушению прибрежных экосистем;

удушью кораллов;

принесут вред дикой природе;

угрожают инфраструктуре;

ухудшат качество воды и воздуха.

Еще в 2019 году ученые провели исследование, результаты которого предполагают, что причиной ухудшения ситуации с цветением бурых водорослей является массовая вырубка лесов и использование удобрений. Все это может являться причиной тревожных темпов роста гниющей массы, а в длительной перспективе приведет к усугублению изменений климата по всей планете.

Однако это еще не все, исследователи также отмечают, что страдает также и местный туристический бизнес, ведь саргассум, выброшенный на берег, умирает и гниет, в результате пляжи заполоняет "отчетливый запах тухлых яиц", что, увы, не привлекает туристов. В результате местные отели вынуждены тратить миллионы ежегодно, чтобы очистить пляжи от бурых водорослей и переместить их в другое место.

Ранее Фокус писал о том, что к 2040 году в воде окажется более 500 триллионов пластиковых кусочков.